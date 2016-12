As mulheres mais poderosas do momento no Brasil, segundo a Forbes

São Paulo – A nova edição da revista Forbes Brasil traz o perfil de 56 mulheres brasileiras que se destacam em diferentes setores: varejo, tecnologia, finanças, consumo, indústria química, cosméticos, infraestrutura/logística, pesquisa/análise/consultoria, saúde e terceiro setor.

Há também as mulheres consideradas as principais influenciadoras no mundo executivo e também no mundo da moda, além de jornalistas. A publicação ainda destaca mulheres que estão em franca ascensão, como é o caso da cofundadora e VP do Nubank, Cristina Junqueira, entre outras. Ao todo são 14 setores.

De acordo com a Forbes, essas mulheres traduzem o significado do empoderamento feminino. Confira quem são elas:

Setor Varejista:

Rachel Maia: CEO da Pandora Brasil

Gabriela Baumgart: diretora-executiva do Grupo Baumgart – Center Norte S/A

Claudia Elisa Soares: CEO da Fnac do Brasil

Mia Stark: CEO da Gazit Brasil

Setor de Finanças:

Sylvia Coutinho do UBS Brasil

Denise Pauli Pavarina do Bradesco

Claudia Politanski: do Itaú Unibanco

Cristina Schulman do Santander Brasil

Setor de Consumo:

Suzan Rivetti da Johnson & Johnson

Andrea Salgueiro da Unilever

Joanita Karoleski da JBS Foods

Monika Conrads da Duas Rodas

Setor de Tecnologia:

Monica Herrero da Stefanini Brasil

Paula Bellizia da Microsoft Brasil

Cristina Palmaka da SAP Brasil

Christiane Aché da GE Renewables Energy

Setor de Indústria Química:

Claudia Schaeffer da Dow América Latina,

Priscila Vansetti da DuPont do Brasil

Maria Cristina Potomati Fiuza da Lukscolor

Claudia Silva Zanchi Piunti da Gerdau

Setor de Cosméticos:

Maria Laura Tarnow da Estèe Lauder Companies Brasil

Andrea Alvares da Natura

Flávia Bittencourt da Sephora Brasil

Marise Barroso da Avon

Setor de Infraestrutura/Logística:

Solange Ribeiro da Neoenergia

Nadir Moreno da UPS Brasil

Tânia Cosentino da Schneider Electric na América do Sul

Sinara Chenna da Copasa

Setor de Pesquisa/ Análise/ Consultoria:

Regina Helena Nunes da Standard & Poors

Marienne Coutinho da KPMG

Marcia Cavallari Nunes da Ibope Inteligência

Wasmália Bivar da IBGE/ONU

Setor de Saúde:

Angelita Habr-Gama da Abrapreci

Solange Beatriz Palheiro Mendes da FenaSaúde

Sandra Soares Costa e Janete Vaz do Grupo Sabin

Rosa Celia Pimentel Barbosa da Pro Criança Cardíaca

Terceiro Setor

Denise Aguiar Alvarez da Fundação Bradesco

Viviane Senna do Instituto Ayrton Senna

Ana Lúcia de Mattos Barreto Villela do Instituto Alana

Alcione de Albanesi da Amigos do Bem

Influenciadoras:

Debora Vieitas da Amcham-Brasil

Andrea Chamma, consultora de desenvolvimento estratégico

Leticia Costa, sócia da Prada Assessoria e membro dos conselhos da Localiza, RBS, Mapfre e Martins / integrante do comitê de auditoria da Votorantim Cimentos e da Votorantim Metais)

Sonia Villalobos, sócia-fundadora da Villalobos Consultoria e titular do conselho de administração da Telefônica do Brasil

Influenciadoras de moda:

Glória Kalil, consultora de moda e empresária

Donata Meireles da Vogue Brasil

Costanza Pascolato, consultora de moda, empresária e colunista

Iara Jereissati, empresária e filantropa

Jornalistas

Sonia Racy

Miriam Leitão

Dora Kramer

Daniela Falcão

Em ascensão

Bruna Saraiva do Habib’s

Luciana Salton da Salton

Cristina Junqueira do Nubank

Manuela Curti do Grupo Europa