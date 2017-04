As melhores universidades do mundo para quem quer estudar TI

São Paulo – O mais recente ranking do CWUR (Center for World University Rankings) classifica universidades por áreas de estudo. Ao todo, 227 campos do conhecimento foram investigados e, para cada um deles, foram destacadas as 10 melhores universidades.

A análise do CWUR leva em conta o número de pesquisas publicadas na hora de ranqueá-las. Todos os ranking estão disponíveis no site do CWUR

Em ciências da computação, foram analisadas as universidades que mais se destacam nos estudos em sete áreas: inteligência artificial, cibernética, hardware & arquitetura, sistemas de informação, aplicação interdisciplinar, engenharia de software e teoria & método.

Nas listas, instituições de Hong Kong, Singapura, China, Taiwan e Estados Unidos são as mais bem cotadas. Confira: