As melhores universidades do Brasil, de acordo com o MEC

São Paulo — O MEC (Ministério da Educação) divulgou um ranking das instituições de ensino superior brasileiras, que incluem universidades, faculdades, centros universitários, IFETs (Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia) e CEFETs (Centros Federais de Educação Tecnológica).

A lista foi publicada no site do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Referente a 2015, ela se apoia no IGC (Índice Geral de Cursos), o indicador oficial de qualidade do ensino superior no país.

Um dos fatores considerados pelo IGC é a média dos CPCs (Conceito Preliminar de Curso) do último triênio, que se refere aos cursos de graduação e é calculado no ano seguinte à realização do Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes).

Outro componente da avaliação é a média dos conceitos atribuídos pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) a programas de pós-graduação stricto sensu na última avaliação trienal.

A distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação stricto sensu também é considerada para determinar a nota da instituição.

Uma instituição é considerada excelente quando atinge as faixas 4 ou 5 no IGC, que vai de 1 a 5. De um total de 2.109 instituições de ensino superior avaliadas, apenas 375 entraram nesse grupo seleto.

Aquelas que não chegam à nota mínima 3 são consideradas insatisfatórias para os padrões do MEC e podem sofrer punições.

Algumas instituições da lista completa aparecem sem conceito ou com a informação de descredenciamento. Outras são classificadas como sub-júdice.

Os cursos avaliados no último triênio são: administração, administração pública, ciências contábeis, ciências econômicas, design, direito, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda, relações internacionais, secretariado executivo, tecnologia em comércio exterior, tecnologia em design de interiores, tecnologia em design de moda, tecnologia em design gráfico, tecnologia em gastronomia, tecnologia em gestão comercial, tecnologia em gestão de qualidade, tecnologia em gestão de recursos humanos, tecnologia em gestão financeira, tecnologia em gestão pública, tecnologia em logística, tecnologia em marketing, tecnologia em processos gerenciais, teologia e turismo.

Veja a seguir as melhores universidades, faculdades, institutos federais, centros universitários e faculdades do Brasil, segundo esse ciclo de avaliação do MEC. Os rankings foram divididos em três tabelas, de acordo com o tipo de instituição:

1. Univerdades e IFETs (Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia)

Ano Nome da instituição Categoria administrativa Estado Nº de cursos com CPC no triênio IGC (Contínuo) IGC (faixa) 2015 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual SP 48 4,3714 5 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RS 55 4,2854 5 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 58 4,2079 5 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal SP 30 4,1427 5 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RJ 65 4,1191 5 2015 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal SP 18 4,1080 5 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal SC 60 4,0935 5 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 60 4,0525 5 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 23 4,0410 5 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal SP 46 3,9809 5 2015 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal DF 57 3,9767 5 2015 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual SP 128 3,9427 4 2015 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual RJ 14 3,8798 4 2015 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RS 8 3,8012 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RS 72 3,7902 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PE 61 3,7637 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PR 64 3,7496 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal CE 63 3,7468 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 50 3,7180 4 2015 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO Privada sem fins lucrativos RJ 40 3,7135 4 2015 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO Privada sem fins lucrativos SP 42 3,6683 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 69 3,6484 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 22 3,6217 4 2015 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual PR 45 3,5981 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RN 74 3,5958 4 2015 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual RJ 53 3,5814 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 21 3,5779 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal BA 59 3,5603 4 2015 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS Privada sem fins lucrativos RS 55 3,5159 4 2015 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual PR 51 3,5139 4 2015 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL Privada sem fins lucrativos RS 46 3,4953 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RN 14 3,4821 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal SC 28 3,4642 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal GO 93 3,4614 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RJ 20 3,4612 4 2015 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual PR 55 3,4571 4 2015 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual PR 49 3,4563 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RJ 52 3,4462 4 2015 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PR 71 3,4429 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 40 3,4313 4 2015 UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal CE 1 3,4273 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 26 3,4252 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PB 62 3,4249 4 2015 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual SC 35 3,4242 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RS 53 3,3799 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 30 3,3505 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RJ 84 3,3459 4 2015 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal DF 1 3,3365 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PE 37 3,3203 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal ES 77 3,3175 4 2015 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MS 3 3,2930 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RS 39 3,2916 4 2015 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RS 36 3,2871 4 2015 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PE 17 3,2760 4 2015 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MS 29 3,2671 4 2015 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 11 3,2489 4 2015 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual RS 14 3,2417 4 2015 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal GO 15 3,2318 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PB 58 3,2279 4 2015 UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU Privada com fins lucrativos SP 38 3,1710 4 2015 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual PR 40 3,1653 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 38 3,1595 4 2015 UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO Privada sem fins lucrativos SP 87 3,1592 4 2015 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual BA 25 3,1548 4 2015 UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA Privada sem fins lucrativos SP 40 3,1430 4 2015 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RS 14 3,1071 4 2015 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ Privada com fins lucrativos RJ 255 3,1018 4 2015 UNIVERSIDADE VILA VELHA Privada sem fins lucrativos ES 29 3,0993 4 2015 UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO Privada sem fins lucrativos SP 32 3,0978 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PA 83 3,0891 4 2015 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual BA 38 3,0866 4 2015 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RS 8 3,0766 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal BA 8 3,0645 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MT 82 3,0586 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal SE 68 3,0573 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MS 97 3,0536 4 2015 UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação SP 40 3,0486 4 2015 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal SE 5 3,0275 4 2015 UNIVERSIDADE FEEVALE Privada sem fins lucrativos RS 40 3,0273 4 2015 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal BA 23 3,0214 4 2015 UNIVERSIDADE POSITIVO Privada com fins lucrativos PR 47 3,0152 4 2015 UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Privada sem fins lucrativos RS 46 3,0102 4 2015 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS Privada sem fins lucrativos RS 23 3,0091 4 2015 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RS 19 3,0050 4 2015 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ Privada sem fins lucrativos PR 75 2,9910 4 2015 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS Privada sem fins lucrativos SP 30 2,9876 4 2015 UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI Privada com fins lucrativos SP 57 2,9805 4 2015 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RJ 12 2,9742 4 2015 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 15 2,9738 4

2. Centros universitários e CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica)

Ano Nome da instituição Categoria administrativa Estado Nº de cursos com CPC no Triênio IGC (Contínuo) IGC (faixa) 2015 Centro Universitário FACEX Privada sem fins lucrativos RN 11 3,6840 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST Privada com fins lucrativos SC 16 3,4233 4 2015 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 14 3,3348 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS Privada com fins lucrativos CE 6 3,3222 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA – IESB Privada com fins lucrativos DF 26 3,2943 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO Privada sem fins lucrativos SP 6 3,2872 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ – UNICESUMAR Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Mercantil ou Comercial PR 44 3,2800 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA Privada sem fins lucrativos PR 18 3,2616 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE – TOLEDO PRUDENTE Privada sem fins lucrativos SP 7 3,2371 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE Privada sem fins lucrativos RN 7 3,1307 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA Privada com fins lucrativos MG 51 3,1256 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO Privada sem fins lucrativos DF 18 3,1167 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA SÁ Privada com fins lucrativos MG 14 3,1008 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA Privada sem fins lucrativos RJ 24 3,0982 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA Privada sem fins lucrativos SP 31 3,0882 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE Privada sem fins lucrativos RS 42 3,0817 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MS 23 3,0813 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual RJ 5 3,0798 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES Privada sem fins lucrativos RS 33 3,0788 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PE SABÓIA DE MEDEIROS Privada sem fins lucrativos SP 10 3,0758 4 2015 Centro Universitário de Bauru Privada sem fins lucrativos SP 6 3,0667 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA Privada sem fins lucrativos RJ 21 3,0600 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS – FEOB Privada sem fins lucrativos SP 12 3,0578 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM Privada sem fins lucrativos SP 22 3,0464 4 2015 FAE CENTRO UNIVERSITÁRIO Privada sem fins lucrativos PR 19 2,9996 4 2015 Centro Universitário UNIFAFIBE Privada sem fins lucrativos SP 15 2,9904 4 2015 Centro Universitário – Católica de Santa Catarina em Joinville Privada sem fins lucrativos SC 3 2,9805 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO Privada sem fins lucrativos RS 30 2,9775 4 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO Privada sem fins lucrativos SP 11 2,9713 4

3. Faculdades