As lições de 7 famosos para ter uma rotina produtiva

O CEO do Google começa todas as suas manhãs com uma bela omelete, uma xícara de chá e as notícias do dia. “Eu não funciono muito de manhã, então preciso de um tempo com o jornal e o chá para ir despertando”, explica Sundar Pichai ao site Recode.

Não que você precise fazer exatamente o mesmo: essa é apenas a rotina que funciona para Pichai. O importante é ter algum tipo de ritual matinal. Isso porque as primeiras horas do dia são nobres: se você tiver uma manhã agradável, sentirá mais energia e disposição para enfrentar as tarefas que esperam por você.