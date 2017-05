As fintechs têm boas notícias para quem está procurando emprego

São Paulo – As fintechs, startups do setor financeiro, estão crescendo no Brasil. Segundo um relatório deste ano do FintechLab o Brasil já conta com 247 iniciativas nesse segmento, sobretudo na área de pagamentos, gestão financeira, empréstimos e investimentos.

Essas novas empresas chegam para desafiar os bancos no Brasil oferecendo a clientes, por exemplo, serviços financeiros que podem ser contratados e utilizados na palma da mão pelo smartphone. Uma delas, o Nubank, está na lista dos bancos que pagam melhor no Brasil, segundo levantamento com base nas informações divulgadas por funcionários na plataforma Love Mondays.

Creditas, PicPay e Easynvest também e encaixam nesta categoria de cultura digital na área financeira e, juntas, estão com mais de 100 vagas. Como é praxe em startups, as fintechs também prometem ambiente descontraído e de inovação em seus escritórios. Confira detalhes das empresas e das oportunidades que elas têm agora:

Creditas

A plataforma digital de empréstimos está com 40 vagas abertas para São Paulo (SP). Há vagas de estágio e também para profissionais de nível sênior nas áreas de comunicação, marketing, financeiro, análise de crédito, atendimento ao consumidor e TI.

Profissionais com boa técnica que gostem de inovação e que aprendam rápido têm mais chances de se destacar. Trabalho em equipe também é um valor essencial na empresa. Lá a equipe de TI trabalha perto de outras áreas para que a colaboração ganhe mais espaço, aumentando o engajamento.

A descrição das vagas está no site de carreiras da Creditas. Entre os benefícios que a empresa oferece estão aulas de inglês, mensalidade de academia e jogos no escritório.

PicPay

A rede social de pagamentos está recrutando 50 profissionais para trabalhar em Vitória (ES). Eles precisam de pessoas para as áreas de desenvolvimento, growth, RH, relacionamento e risco.

A empresa exige fluência em inglês, vivência internacional e boa formação acadêmica, além, é claro, de cultura de inovação, criatividade e empreendedorismo. Em contrapartida promete remuneração acima da média e ambiente informal. Interessados podem enviar o currículo para o e-mail talentos@picpay.com . Mais informações estão no site da PicPay.

Easynvest

A corretora digital de valores que tinha 60 funcionários em janeiro do ano passado, hoje já tem quase 170 pessoas trabalhando por lá. E quer mais: são mais de 20 vagas para o seu escritório em São Paulo, em diferentes níveis de hierarquia.

Há oportunidades profissionais nas áreas de atendimento, compliance, data science, tecnologia, marketing e comercial. A startup inclusive está recebendo inscrições para seu programa de estágio nas áreas comercial e de compliance.

Agilidade e colaboração são características valorizadas pela empresa. Segundo a equipe da Easynvest, perfil empreendedor e capacidade de trabalhar com autonomia são indispensáveis. As vagas estão descritas no site de carreiras da Easynvest.