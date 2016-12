As empresas que “fazem a cabeça” de estudantes de negócios da AL

São Paulo – Embora bancos e empresas financeiras apareçam como a indústria preferida entre milhares de estudantes de administração de empresas entrevistados pela consultoria Universum na América Latina, a empresa mais amada por eles é de tecnologia.

O Google aparece o empregador ideal entre mexicanos, colombianos, brasileiros, chilenos, argentinos, costa-riquenhos, panamenhos e peruanos e é seguido por outra gigante do setor, a Microsoft.

No top 10, apenas o Santander representa os bancos, o setor preferido de 40% dos estudantes. Da área de auditoria , setor preferido por 22% dos entrevistados, PwC e Deloitte são as mais bem colocadas, em 15º e 16º lugares. A lista completa está disponível no site da Universum.