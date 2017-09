As duas melhores universidades do mundo são do Reino Unido

São Paulo – Vitória da tradição no ranking global de ensino superior publicado pela revista Times Higher Education (THE). Fundadas antes mesmo de Pedro Álvares Cabral desembarcar no Brasil, a universidade de Oxford – criada em 1478- e a Universidade de Cambridge – fundada em 1209, ambas do Reino Unido, ocupam o primeiro e o segundo lugares da lista.

Neste ano, Cambridge desbancou o Calthec e Stanford e subiu duas posições, já que na última versão, a universidade inglesa estava em 4º lugar.

Em sua 14ª edição, o ranking completo traz as 1.000 melhores universidades de 77 países. Sua metodologia leva em conta qualidade de ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e relevância internacional e proporção de estudantes e professores estrangeiros. São 13 indicadores de desempenho, ao todo.

No geral, enquanto as instituições asiáticas ganham espaço, as latino-americanas sofrem com a concorrência. “As universidades latino-americanas recebem baixos níveis de financiamento e altos níveis de burocracia, o que se reflete na tabela deste ano”, disse Phil Baty, diretor editorial de rankings globais da THE, em nota. O Brasil tem 21 universidades na lista. Ano passado, eram 27.

Confira as 50 melhores universidades do mundo, segundo a THE. Seu ranking é o único no mundo que é auditado inteiramente pela PwC.