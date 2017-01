As 30 PMEs que têm os funcionários mais satisfeitos no Brasil

São Paulo – Pela primeira vez, o Love Mondays, site em que usuários avaliam empregadores, divulga quais são as empresas com até 500 funcionários que tiveram as melhores notas gerais de satisfação ao longo do ano passado.

No topo, o Elo7 – site de compra e venda de artesanato – seguido por Hotmart e Nubank tiveram notas acima de 4,7 de satisfação geral dos funcionários.

Por meio do site, o profissional conta quais são os prós e contras de trabalhar na sua empresa, e também dá nota para os critérios: qualidade de vida, cultura da empresa, remuneração e benefícios e oportunidade de carreira, além de avaliar sua satisfação geral no trabalho.

As classificações variam de 1 a 5, sendo muito insatisfeito e 5, muito satisfeito, e foram consideradas para o ranking as empresas que tiveram ao menos 15 avaliações entre 1 de janeiro e 30 de novembro de 2016. Confira o ranking inédito das 30 pequenas e médias empresas mais amadas do Brasil:

1º Elo7

Número de avaliações 21 Média da nota de satisfação geral 4,857 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

2º Hotmart

Número de avaliações 30 Média da nota de satisfação geral 4,833 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

3ºNubank

Número de avaliações 72 Média da nota de satisfação geral 4,778 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

4ºBluesoft

Número de avaliações 17 Média da nota de satisfação geral 4,706 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

5º Avenue Code

Número de avaliações 29 Média da nota de satisfação geral 4,655 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

6º Neoway

Número de avaliações 41 Média da nota de satisfação geral 4,61 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

7º Contabilizei

Número de avaliações 15 Média da nota de satisfação geral 4,533 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

8º Rock Content

Número de avaliações 50 Média da nota de satisfação geral 4,46 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

9º ContaAzul

Número de avaliações 23 Média da nota de satisfação geral 4,391 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

10º Buscapé Company

Número de avaliações 49 Média da nota de satisfação geral 4,347 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

11º FCamara Formação e Consultoria

Número de avaliações 50 Média da nota de satisfação geral 4,34 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

12º Loggi

Número de avaliações 38 Média da nota de satisfação geral 4,289 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

13º Dr. Emerson Laboratório e Imagem

Número de avaliações 37 Média da nota de satisfação geral 4,27 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

14º Nube

Número de avaliações 16 Média da nota de satisfação geral 4,188 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

15º RMA Comunicação

Número de avaliações 15 Média da nota de satisfação geral 4,133 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

16º Synchro

Número de avaliações 18 Média da nota de satisfação geral 4,056 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

17º Multiplus

Número de avaliações 19 Média da nota de satisfação geral 4,053 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

18º QuintoAndar

Número de avaliações 20 Média da nota de satisfação geral 4,05 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

19º 99Taxis

Número de avaliações 42 Média da nota de satisfação geral 4,048 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

20º Concrete Solutions

Número de avaliações 34 Média da nota de satisfação geral 4 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

21ºWebAula

Número de avaliações 22 Média da nota de satisfação geral 4 Como é trabalhar lá Avaliações no Love Mondays

22º Reweb Multinacional de Marketing Digital

Número de avaliações 18 Média da nota de satisfação geral 3,944 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

23º Cosin Consulting

Número de avaliações 17 Média da nota de satisfação geral 3,882 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

24º Venturus

Número de avaliações 22 Média da nota de satisfação geral 3,864 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

25º Agiplan

Número de avaliações 17 Média da nota de satisfação geral 3,824 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

26º Exact Sales

Número de avaliações 20 Média da nota de satisfação geral 3,8 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

27º DBServer

Número de avaliações 18 Média da nota de satisfação geral 3,778 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

28º Pitang

Número de avaliações 16 Média da nota de satisfação geral 3,75 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

29º 7COMm

Número de avaliações 19 Média da nota de satisfação geral 3,737 Como é trabalhar lá Avaliações no site Love Mondays

30º Bravante