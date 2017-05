As 20 melhores escolas de negócios em 2017, segundo o FT

São Paulo — Um novo ranking divulgado pelo jornal “The Financial Times” aponta a suíça IMD como a melhor escola de negócios do planeta em 2017. A instituição, que também é a melhor no quesito “metodologia de ensino”, ocupa o topo da lista desde 2012.

O 2º e o 3º lugares também foram ocupados por escolas que tiveram essas mesmas respectivas classificações em 2016: a espanhola IESE Business School e a norte-americana Harvard Business School.

O ranking se refere aos programas abertos, destinados ao desenvolvimento de executivos em geral. O FT também classificou os cursos feitos “sob medida”, que são elaborados de acordo com as necessidades específicas das empresas.

Para elaborar o levantamento, o FT avalia mais de 15 fatores, tais como metodologia de ensino, qualidade dos professores, instalações físicas, qualidade e diversidade do corpo discente e proporção de alunos estrangeiros.

A escola brasileira mais bem classificada no ranking foi a Fundação Dom Cabral, que conquistou a 15ª posição. No ano passado, ela ocupava a 17ª colocação. A única outra instituição nacional que também aparece na lista é o Insper, que ficou em 54º lugar tanto em 2017 quanto em 2016.

Para Jean-François Manzoni, presidente da escola que conquistou o 1º lugar, a repetição do resultado pela 6ª vez consecutiva reflete a missão da instituição. “A presença contínua da IMD no topo do ranking é um testemunho do nosso esforço contínuo de criar aprendizado real e impacto real por meio do desenvolvimento de líderes”, afirma ele em nota.

Já a IESE Business School, que ficou em 2º lugar no ranking de programas abertos e em 1º na lista dos programas sob medida, destaca que foi a instituição que chegou mais perto da liderança absoluta nos dois rankings desde a criação do levantamento, em 1999.

“Acreditamos que desenvolver líderes envolve a combinação destes elementos: um alto nível de personalização que incorpora as últimas inovações acadêmicas e tecnológicas, o conhecimento e a pesquisa de professores altamente envolvidos no aprendizado dos alunos e empresas, e uma experiência verdadeiramente global”, diz em nota Mireia Rius, reitora associada da IESE.

Confira a seguir as 20 instituições mais bem classificadas neste ano: