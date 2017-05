As 20 escolas preferidas pelo mundo corporativo (Brasil na lista)

São Paulo – A Fundação Dom Cabral (FDC) é a escola de negócios brasileira mais bem posicionada nos rankings de educação executiva divulgados neste domingo pelo Financial Times, como tem sido na última década. O jornal classifica os melhores cursos abertos e customizados para executivos

A FDC aparece em 16º lugar na lista global de escolas de negócios que oferecem cursos de educação executiva feitos sob medida para as empresas e em 15º na lista de melhores cursos de negócios abertos ao público executivo em geral. Do Brasil, só o Insper também aparece nos rankings, mas bem depois da FDC: está em 54º no ranking dos cursos abertos e em 51º na lista de programas sob medida para empresas.

Na lista de programa de executivos customizados, a espanhola Iese Business School é a primeira da lista e o suíço IMD é o segundo. Já na lista de cursos abertos, as posições se invertem: IMD é o 1º e a Iese a 2ª. Segundo o Financial Times, é a primeira vez que isso acontece, em 19 edições dos rankings.

Para chegar ao ranking de melhores cursos feitos sob demanda para empresas, o FT analisa dados das escolas e também de seus clientes. Cada escola indica ao menos 20 clientes e, destes, cinco devem completar a pesquisa para que a escola seja elegível para o ranking final.

Design do programa, qualidade dos professores, metodologia de ensino, utilidade do conhecimento no futuro, objetivos atingidos, número de clientes internacionais e infraestrutura são alguns dos itens avaliados.

Confira as 20 escolas de negócios que são queridinhas das empresas: