As 20 empresas de tecnologia que pagam melhor no Brasil

São Paulo – O Mercado Livre é a empresa de tecnologia com os funcionários mais satisfeitos em relação à sua política de remuneração e benefícios, segundo levantamento exclusivo feito pelo site Love Mondays.

O site conta com mais de 200 mil avaliações de 80 mil empresas cadastradas na plataforma. É possível dar nota para o nível satisfação com: remuneração, oportunidade de carreira, qualidade de vida e cultura da empresa.

A escala vai de um a cinco: um quer dizer “muito insatisfeito” e cinco, “muito satisfeito”. As notas das 20 empresas de tecnologia que têm as melhores avaliações no quesito remuneração e benefícios variam entre 4,44 e 3,93.

As avaliações são feitas de forma espontânea e só foram levadas em conta as empresas com, no mínimo, 20 avaliações nos últimos 12 meses.