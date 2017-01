As 15 carreiras com mais oportunidades nos EUA em 2017

São Paulo — Engenharia e tecnologia da informação costumam ser consideradas áreas promissoras para brasileiros que sonham em trabalhar nos Estados Unidos. Mas as oportunidades vão muito além dessas profissões.

Contabilidade, RH e marketing estão entre as carreiras mais promissoras no país em 2017 segundo um levantamento recente do site Glassdoor. O ranking leva em consideração no número de vagas abertas para cada cargo, níveis de satisfação compartilhados por usuários do site e potencial de remuneração.

É claro que a tecnologia domina a lista. Do total de 50 ocupações analisadas, 14 pertencem a esse universo, inclusive as três primeiras colocadas: cientista de dados, engenheiro de operação de sistemas e engenheiro de dados.

Mas a novidade é que os cargos ligados à área estão extrapolando a indústria da tecnologia, diz Andrew Chamberlain, economista-chefe do Glassdoor, ao site da Forbes.

Cientistas de dados, por exemplo, estão sendo recrutados por grandes redes de supermercados para aplicar conceitos de programação à precificação e à logística, ou por clínicas médicas que desejam investigar novas formas de cura por meio do big data.

A profissão, que ficou com o 1º lugar do ranking, tem salário médio mensal de 9,1 mil dólares mensais. Sua missão é basicamente organizar, analisar e interpretar dados nos mais diversos contextos.

De acordo com Chamberlain, não é preciso ter mais do que graduação para se dar bem: além do diploma universitário, conhecimentos de programação e habilidades de gestão formam o perfil necessário para conseguir uma vaga de cientista de dados. Veja outras 20 carreiras que pagam bem e só exigem faculdade nos Estados Unidos.

Fora do mundo da tecnologia, a carreira mais bem paga da lista é a de gerente tributário, que ficou em 4º lugar. A alta na demanda desse profissional tem a ver com as mudanças nas leis de impostos e compliance nos Estados Unidos após a crise financeira de 2008, explica Chamberlain à Forbes.

Correria pós-Trump

Para especialistas, o sonho de trabalhar na terra do tio Sam pode mudar com a chegada de Donald Trump à presidência norte-americana. Para João Marques Fonseca, presidente da consultoria em mobilidade global EMDOC, há grandes chances de haver um endurecimento nas concessões de trabalho para todas as categorias de imigrantes nos país.

Ainda que não tenham entrado de forma ilegal, imigrantes latinos podem sentir um novo “clima” no país no que se refere à presença de estrangeiros no mercado de trabalho, diz Fonseca. De forma geral, o futuro da política imigratória norte-americana ainda gera dúvidas, cogitações e incertezas.

Com o receio de possíveis mudanças nas regras, a cota de pedidos de visto para trabalho no país por até dez meses, no primeiro contrato, atingiu seu limite máximo no dia 10 de janeiro de 2017, segundo dados da Hayman-Woodward, consultoria especializada na expatriação de pessoas físicas e jurídicas nos Estados Unidos.

Havia 33 mil vagas reservadas a essa categoria no primeiro semestre fiscal americano, que vai até 31 de março. Com o esgotamento dos pedidos, empregadores americanos precisarão esperar até abril de 2017 para fazer novas solicitações.

Para quem sonha com uma oportunidade, é importante conhecer as áreas mais receptivas à mão de obra qualificada no próximo ano. Navegue pelas fotos a seguir para ver as 15 profissões mais promissoras do momento no país: