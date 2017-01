As 14 melhores ferramentas para encontrar uma vaga de estágio

São Paulo — Conseguir um bom estágio é o primeiro passo de uma carreira de sucesso. E o segredo para viver uma experiência proveitosa é saber onde encontrá-la.

A internet oferece muitos atalhos para chegar a esse objetivo. Não faltam ferramentas online em que o jovem pode cadastrar seu currículo, consultar vagas e até entrar em contato direto com recrutadores. A maioria desses serviços é gratuita e exige apenas um cadastro do usuário.

A seguir, você verá 14 das principais “portas” online para encontrar um estágio no Brasil. Há tanto consultorias que reúnem oportunidades na iniciativa privada quanto sites especializados em instituições públicas. Confira:

Companhia de Estágios

Em seu site oficial, a empresa afirma que já intermediou a contratação de mais de 12 mil estagiários em 10 anos de mercado. Há vagas para estudantes do ensino médio, técnico e superior. O jovem pode se cadastrar gratuitamente para consultar vagas e receber novidades por SMS e e-mail. Entre as empresas com vagas de estágio anunciadas na plataforma estão LG e Amazon, com inscrições até 20 e 30 de janeiro de 2017, respectivamente.

99jobs

Criada em 2013, a plataforma tem como princípio a ideia de que é possível encontrar significado e propósito no trabalho — isto é, amar o que se faz. Cada empresa pode criar sua página oficial no site com fotos anúncios de vagas. Já os candidatos podem se cadastrar gratuitamente e declarar seus principais valores profissionais. Um mecanismo de “match” aproximará os jovens e companhias a partir das preferências de cada lado.

Cia de Talentos

Com 26 anos de trajetória, a empresa faz parte do Grupo DMRH e já trabalhou com mais de 500 clientes em programas regionais e globais de estágios e trainees. Para participar dos processos seletivos, o jovem pode cadastrar seu currículo gratuitamente —basta clicar no post-it azul no topo esquerdo da página — ou pesquisar vagas diretamente no site. Com diferentes prazos para inscrição, Walmart, Nestlé e Pinheiro Neto são algumas das companhias com oportunidades para estagiários no momento.

Na Prática

O site é mantido pela Fundação Estudar, criada há 25 anos por Jorge Paulo Lemann e seus sócios Marcel Telles e Beto Sicupira. Além de promover eventos e divulgar conteúdos para alavancar os estudos e experiências profissionais dos jovens, o portal também conta com um mural de oportunidades disponíveis em diversas empresas. Uma delas é a própria Fundação Estudar, que está recrutando estagiários até 16 de janeiro de 2017.

VAGAS.com

Fundado em 1999, o site oferece oportunidades de trabalho para todas as áreas e níveis hierárquicos. Mais de 3 mil empresas estão cadastradas na plataforma, que conta diariamente com mais de 150 mil visitantes entre 18 e 24 anos. Vale a pena conferir as vagas abertas para estágio, como as oferecidas pela Magnesite até 28 de fevereiro de 2017.

CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola)

Com mais de 50 anos de existência, o CIEE é uma associação sem fins lucrativos, de âmbito nacional, que busca fazer a ponte entre empregadores e estudantes de nível médio, técnico e superior. O portal é uma opção interessante para quem quer estagiar em instituições públicas. Há anúncios de vagas de estágio no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (inscrições até 17 de janeiro de 2017) e na Defensoria Pública do Estado de São Paulo (inscrições contínuas), por exemplo.

Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios)

Fundado em 1998, o Nube conta com mais de 7.500 empresas e 4,5 milhões de jovens registrados. O usuário pode fazer cursos gratuitos, cadastrar seu currículo e fazer pesquisas no painel de vagas usando filtros como localização geográfica, formação acadêmica e período de estudo. Nextel, Cultura Inglesa e Drogaria São Paulo são exemplos de clientes corporativos da plataforma.

Across

Com mais de 300 clientes e quase 20 anos de história, a empresa é especializada na seleção de estagiários e trainees. É possível cadastrar o seu currículo e conferir as vagas abertas. British Petroleum (BP), Oxíteno, International Paper e Votorantim encerraram recentemente seus processos seletivos de estágio na plataforma, mas vale ficar de olho na abertura de novas oportunidades dessas e outras companhias.

Universia

Fundada na Espanha em 2000, a plataforma é uma rede de cooperação acadêmica que atua como elo entre universidades, estudantes e empresas. Além de conteúdos, cursos e eventos, a Universia oferece um painel de vagas de estágio e emprego. Há diversas oportunidades para jovens no banco Santander, por exemplo.

Page Talent

Presente em 22 países, a Page Talent é a unidade de negócios da Page Personnel que cuida do recrutamento de estagiários e trainees por meio de grandes programas, vagas pontuais e summer jobs. Há vagas anunciadas pela XP Investimentos, pelo Crédit Agricole e pelo próprio Page Group, com prazos de inscrição variáveis.

Viva Talentos

Criada em 2004, a empresa conta com 630 mil pessoas cadastradas. Além de cadastrar seu currículo, você pode acessar o mural de oportunidades do site para acessar vagas pontuais e programas de estágio, como o anunciado na plataforma pela Goodyear.

Estagiarios.com

No mercado desde 1999, o site conta com mais de 27 mil empresas e 30 mil estudantes cadastrados. As vagas publicadas contemplam diversas áreas do ensino superior e de nível médio ou técnico. É preciso se registrar para ter acesso a determinadas funcionalidades no site, como o envio do currículo diretamente para o gestor de RH da empresa.

Wall Jobs

Criada por um jovem universitário da ESPM, a startup conta com 800 mil usuários candidatos, 1.100 empresas parceiras e 45 mil vagas divulgadas. É preciso se cadastrar para publicar o seu currículo, visualizar as oportunidades abertas e acompanhar o processo seletivo.

Canal oficial da instituição

Outra ferramenta importante são os próprios sites das empresas ou dos órgãos públicos em que você quer estagiar. Muitas vagas são divulgadas apenas nos canais oficiais das instituições, então vale a pena acompanhar a empresa dos seus sonhos na internet. Vale lembrar que isso não inclui apenas os sites, mas também as páginas das empresas em redes sociais como LinkedIn e Facebook.