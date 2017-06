As 10 melhores universidades do planeta, segundo o QS

São Paulo — O MIT (Massachusetts Institute of Technology) é, mais uma vez, a melhor instituição de ensino superior do mundo, de acordo com o mais novo ranking da consultoria britânica QS (Quacquarelli Symonds). A universidade norte-americana aparece no topo ininterruptamente desde 2015.

A lista das 10 melhores não sofreu quase nenhuma alteração em relação à edição do ano passado. As primeiras colocadas de 2017 conquistaram praticamente as mesmas posições no ranking projetado para 2018, com algumas poucas inversões: Caltech “roubou” o 4º lugar de Cambridge, que ficou em 5º; e a Imperial College London, University of Chicago e ETH Zurich se movimentaram entre a 8ª e a 10ª posições.

A análise se baseia na reputação acadêmica da instituição (responsável por 40% da nota), proporção entre professores e alunos (20%), proporção entre citações acadêmicas e número de professores (20%), reputação da universidade no mercado de trabalho (10%), proporção de professores estrangeiros (5%) e proporção de alunos estrangeiros (5%).

O topo do ranking é dominado por Estados Unidos e Reino Unido, além da Suíça, representada por uma universidade na 10ª posição. A instituição brasileira mais bem classificada, a USP (Universidade de São Paulo), aparece em 121º lugar.

Confira a seguir a lista das 10 melhores universidades do mundo, de acordo com o levantamento: