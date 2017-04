As 10 melhores faculdades de Direito do mundo, segundo o CWUR

São Paulo – Recentemente o CWUR (Center for World University Rankings) ranqueou as universidades de acordo com 227 áreas de estudo.

Para cada um dos campos de conhecimento analisados, foram destacadas as 10 universidades mais ativas no que diz respeito às pesquisas publicadas em jornais de renome.

Na área de Direito, só há instituições de ensino dos Estados Unidos na lista, que traz a tradicional Harvard no topo, a única classificada no ranking com nota máxima. A universidade, aliás, é que mais têm cursos de excelência em todo mundo, segundo o CWUR. Dos 227 campos de pesquisa analisados, a Harvard ficou em primeiro lugar em 112.

