As 10 melhores empresas para fazer uma entrevista de emprego

São Paulo — Quem nunca saiu de uma entrevista de emprego indignado com a forma como foi tratado? Ou, ao contrário, encerrou sua participação em um processo seletivo com uma forte admiração pela empresa, mesmo que não tenha conseguido a vaga no final?

Agora você conta com um local específico para ventilar suas frustrações ou compartilhar elogios sobre recrutadores e contratantes: a plataforma Love Mondays, que já reúne informações sobre salário, qualidade de vida e oportunidades de carreira de mais de 100 mil empresas, e desde maio mantém um canal para colher depoimentos sobre processos seletivos no Brasil.

A partir de mais de 4,7 mil depoimentos feitas de forma anônima, a plataforma compilou um ranking com as empresas que organizaram as entrevistas mais bem estruturadas sob o ponto de vista dos profissionais. Foram avaliadas a experiência em geral (positiva, negativa ou neutra) e o grau de dificuldade da seleção (fácil ou difícil).

“O indicador de experiência é útil tanto para empresas quanto para candidatos”, explica Luciana Caletti, CEO do Love Mondays. “As companhias conseguem receber um feedback de como foi o processo seletivo e qual impacto sua marca empregadora está deixando nos candidatos, e os profissionais podem se preparar melhor para a próxima entrevista”.

Confira a seguir o ranking com as 10 empresas mais bem avaliadas pelos candidatos. A Deloitte foi a empresa com mais avaliações positivas sobre a experiência de forma geral; já a entrevista da Ambev foi considerada a mais difícil entre as 10 primeiras colocadas. Vale lembrar que apenas companhias com mais de 25 depoimentos entraram para a contagem: