As 10 melhores bolsas de estudo para você se inscrever em junho

O Estudar Fora selecionou 10 oportunidades de bolsas de estudo com inscrições abertas – há cursos com início ainda em setembro de 2017, e outras para início em 2018. Seja qual for a data de início do curso, o importante é não perder o prazo para preparar a candidatura e se inscrever.

Bolsas de Estudo para Graduação

1 Bolsas MEXT para Graduação, Cursos Técnicos ou Profissionalizantes no Japão

Em parceria com a Embaixada do Japão no Brasil, o governo Japonês oferece as bolsas MEXT, que garantem, além da isenção das anuidades dos cursos, também passagem de ida e volta para o país, curso de língua japonesa e um valor para manutenção do estudante no país – que pode variar entre 3 e 5 mil reais mensais.

As candidaturas devem ser feitas através dos consulados ou embaixadas do Japão no Brasil ou através de recomendação das universidades japonesas. Os pré-requisitos variam para cada modalidade – confira aqui mais detalhes. As modalidades Graduação Completa, Escola Técnica e Curso Profissionalizante estão com inscrições abertas entre 1 e 30 de junho.

Bolsas de Estudo para Intercâmbio

2 Santander Ibero-americanas estão abertas até o dia 9 de junho!

As bolsas Iberoamericanas oferecidas pelo Santander Universidades são para que estudantes universitários realizem um período de intercâmbio em universidades de 10 países da América Latina e Península Ibérica. Para concorrer, o candidato deve ser aluno matriculado em uma das 124 universidades participantes do Programa e realizar sua candidatura diretamente com a sua universidade, de acordo com edital interno. São 750 bolsas de estudos no valor de 3 mil euros, e os custos da universidade serão de responsabilidade da parceria entre a universidade de origem e de destino.

3 Concurso da EF oferece intercâmbio com tudo pago pra Nova York, Roma ou São Francisco

O prêmio inclui uma viagem de intercâmbio com duração de duas semanas para um dos destinos (à escolha do ganhador), incluindo acomodação, alimentação, passagens aéreas de ida e volta e traslado terrestre da residência do vencedor ao aeroporto internacional mais próximo – totalizando cerca de 11 mil reais. Fica a cargo do estudante apenas as despesas relativas a visto e passaporte, se necessário. As inscrições vão até 10/06!

Bolsas de Estudo para Pós-Graduação

4 Bolsas Endeavour para Pós-Graduação na Austrália

O governo australiano está com inscrições abertas para seu programa de bolsas de estudo para especialização, mestrado, pesquisa e cursos técnicos. Todas as bolsas de estudo são integrais. Incluem, além de mensalidades do curso, custos de viagem de ida e volta, ajuda para alojamento e mais 3 mil dólares australianos. As inscrições vão até o dia 30 de junho.

5 Mestrado em Cinema nos EUA

Estão abertas até o dia 12/06 as inscrições para o programa Master in Fine Arts (MFA) – que oferece uma bolsa para mestrado em roteiro de cinema nos Estados Unidos. São concedidas 2 bolsas com duração de 21 meses, com início do programa nos EUA em agosto ou setembro de 2018. O benefício inclui uma bolsa mensal, que varia de acordo com a cidade escolhida; todas as anuidades e taxas acadêmicas; um auxílio-instalação de mil dólares, passagens de ida e volta para os Estados Unidos e seguro saúde.

6 Mestrado em Café na Itália

Realizado na cidade de Trieste, na Itália, o curso tem duração de cinco meses e abrange todos os aspectos da cultura cafeeira, do cultivo até a logística e comercialização. O valor total da anuidade é de 15 mil euros. As bolsas de estudos oferecidas pela empresa italiana Illy podem cobrir integralmente ou parcialmente o valor do curso. As inscrições vão até 15 de junho.

7 Bolsas para Mestrado em Indústria Criativa

A Universidade de Bath Spa oferece bolsas para estudantes latinoamericanos interessados em suas bolsas de mestrado. São contemplados programas em diversas áreas da comunicação, artes e indústria criativa, incluindo dança, literatura, mídia, história e propaganda. Os mestrados na instituição têm duração de um ano e são em período integral. Um estudante será contemplado com uma bolsa integral, que cobre todos os valores do curso, e dois com bolsas parciais de 50%. As inscrições serão aceitas até o dia 22 de junho.

8 Bolsas para mestrado em Ciências Políticas

A Universidade de Sussex lançou um programa de bolsas de estudo que visam oferecer aos melhores estudantes a oportunidade de realizar seu mestrado em Ciências Políticas na Inglaterra. As inscrições são recebidas até 1º de julho. As bolsas são de 10 mil libras, e são voltadas a deduções nos custos de anuidade dos programas – que variam entre 12 e 17 mil libras.

9 Mestrado da UNESCO na Holanda

A Fundação Rotary está oferecendo bolsas para estudantes e profissionais que desejem estudar e pesquisar soluções para a crise hídrica no Instituto de Educação Hídrica da UNESCO. As inscrições vão até 15 de junho. A bolsa é no valor de aproximadamente 34 mil euros e cobre os custos de participação no programa e alojamento. A UNESCO também poderá prover auxílio adicional para o deslocamento e manutenção do estudante na Holanda durante o período do curso.

10 Mestrado em Políticas Públicas na Alemanha

O Programa Helmut-Schmidt 2017 oferece apoio para estudantes de Mestrado em Políticas Públicas e Boa Governança. São oito opções de cursos de mestrado na área e podem se candidatar estudantes que possuam graduação em direito, ciências sociais e políticas, economia, administração, relações internacionais e áreas relacionadas. As inscrições estarão abertas entre primeiro de junho e 31 de julho.

Bônus: Bolsas para Mulheres em Finanças

Esta bolsa é um “bônus” pois é voltada não exclusivamente a estudantes internacionais. A organização multinacional FINCAD promove anualmente o prêmio “Women in Finance”, que visa estimular que mais mulheres persigam estudos de pós-graduação em finanças. A bolsa é um prêmio de 10 mil dólares, e podem se candidatar mulheres de todas as idades e países que estejam atualmente matriculadas ou cursando um programa de pós-graduação (mestrado, doutorado) em Finanças. As candidaturas devem ser feitas até 30 de junho através do site.