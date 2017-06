Amazon tem vagas para engenheiros e gerentes de TI em São Paulo

São Paulo — A Amazon busca profissionais de engenharia e tecnologia da informação (TI) para preencher posições no seu Centro de Desenvolvimento de Software, localizado no bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo.

A candidatura deve ser feita pela página de carreiras da empresa. Confira as vagas abertas, bem como um resumo dos seus requisitos:

Engenheiro de desenvolvimento de software I

Para se candidatar, é preciso ter no mínimo 5 anos de experiência com desenvolvimento de software e construção de sistemas escaláveis. Também se exigem fluência em inglês e competências sólidas em programação, estruturas de dados, algoritmos e outros temas, além de experiência com Java e outras tecnologias para web. Experiência com AWS e NoSQL é considerada um diferencial. É preferível ter graduação em engenharia da computação, ciências da computação ou outro diploma equivalente. Mais detalhes podem ser acessados pela ID da vaga, que é 510589.

Engenheiro de desenvolvimento de software II

As qualificações exigidas são similares às do engenheiro de desenvolvimento de software I. Segundo a Amazon, as vagas para esse cargo nos níveis I, II ou III têm como principal diferença o nível de experiência solicitado de cada uma delas. Mais detalhes podem ser acessados pelas IDs da vaga, que são 535723 e 510592.

Engenheiro de desenvolvimento de software III

O perfil é parecido com o do engenheiro de desenvolvimento de software II, com a distinção de que é preciso ter no mínimo 12 anos, e não apenas 5, de experiência na área. Mais detalhes podem ser acessados pela IDs da vaga, que são 539845 e 510597.

Gerente de desenvolvimento de software

É preciso ter formação acadêmica em ciências da computação ou em área equivalente, além de pelo menos 12 anos de experiência em projetos de desenvolvimento de software e no mínimo 6 anos de experiência com gestão de pessoas ou gestão de projetos em uma empresa de desenvolvimento de software. Outros requisitos básicos também incluem conhecimentos em arquitetura de software, integração de sistemas, metodologias de desenvolvimento de software e design moderno de softwares. Entre as qualificações desejáveis estão certificações em gestão de projetos, melhoria de processos ou qualidade (como, por exemplo, PMP, Lean ou Six Sigma) e a habilidade de lidar tanto com profissionais técnicos quanto com não-técnicos, além de experiência no setor de varejo. Mais detalhes podem ser acessados pela IDs da vaga, que são 473647 e 510598.

Gerente de programa técnico

Os requisitos descritos no site da Amazon são iguais aos exigidos do gerente de desenvolvimento de software, cujo perfil foi descrito acima. Mais detalhes podem ser acessados pela ID da vaga, que é 510596.

Engenheiro de Quality Assurance

Para se candidatar, é necessário ter graduação em ciências da computação, engenharia da computação, engenharia elétrica ou outro título equivalente. Também é obrigatório ter, no mínimo, três anos de experiência com garantia da qualidade de software. Fluência em inglês é essencial, bem como domínio de metodologias de testes, experiência com ferramentas de desenvolvimento e garantia de qualidade. É desejável ter experiência com vários tipos de testes, inclusive de performance, integração e segurança, bem como a capacidade de criar scrips do zero em pelo menos uma linguagem. Mais detalhes podem ser acessados pela IDs da vaga, que são 510587 e 450721.

Além das vagas para o Centro de Desenvolvimento de Software, a Amazon também tem mais de 50 oportunidades em diversas áreas, como vendas, marketing, finanças e operações. É possível conhecer os requisitos e fazer sua candidatura para essas outras posições no site da empresa.