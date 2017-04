Amazon, Roche e outras 37 empresas buscam estagiários e trainees

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

SESI-SP – trainee

As vagas são para jovens com graduação concluída entre dezembro 2014 e dezembro de 2016. É obrigatório ter inglês avançado, disponibilidade para viajar e para residir em outras cidades paulistas.

Salário: até 5.609,15 reais

Inscrições: até 24 de abril pelo site do programa

Monsanto – estágio

Há oportunidades para os estados de Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. Podem participar da seleção estudantes universitários com formação prevista para dezembro de 2017 nos cursos de administração, agronomia, biologia, biotecnologia, engenharias, estatística, matemática e zootecnia. Conhecimento do Pacote Office e de inglês em nível intermediário são requisitos. É preciso também ter disponibilidade para estagiar em qualquer região do país.

Salário: 2 mil reais mais benefícios.

Inscrições: até 26 de abril pelo site da Cia de Talentos

Goldman Sachs – estágio

São 15 vagas para as áreas de eventos, controladoria, global investment research, investment banking, jurídico, operations, securities e tecnologia.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de abril pelo site da empresa

Equatorial Energia – trainee

As vagas são para as duas distribuidoras do grupo, Cemar (Companhia Energética do Maranhão) e Celpa (Centrais Elétricas do Pará). Para se candidatar, é preciso se formar entre julho de 2015 e julho de 2017 nos seguintes cursos: administração de empresas, análise de sistemas, ciência da computação, ciências contábeis, economia, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de energia, engenharia de produção, engenharia de controle e automação e engenharia da computação. É preciso ter inglês intermediário e disponibilidade para morar nos estados do Maranhão e/ou Pará.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de abril pelo site da Page Talent

Cargill – estágio

São diversos cursos aceitos e há vagas em várias cidades do Brasil, conforme a lista divulgada pela empresa. Podem participar estudantes com graduação prevista para o período entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019. Há vagas para estágio de 8 horas diárias e para estágio de 6 horas diárias. O estágio de 8 horas é para estudantes que vão cursar o último período no segundo semestre de 2017 e cuja grade curricular não contemple disciplinas presenciais nesse período, conforme previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. O candidato deverá ter disponibilidade para mudança de localidade. Para o estágio de 6 horas diárias, podem se candidatar estudantes cursando a partir do penúltimo/último ano para estágio no mesmo local da faculdade ou em cidade próxima. Domínio de ferramentas do Office e de Internet é um dos requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de abril pelo site da Cia de Talentos.

Elektro – estágio

Podem se inscrever candidatos com previsão de formação entre julho de 2018 e julho de 2019, com disponibilidade para estagiar 24 ou 30 horas semanais. Para as oportunidades Campinas (SP), os cursos elegíveis são engenharia elétrica ( e demais cursos de engenharia), administração de empresas, economia, ciências contábeis, matemática, estatística, direito, jornalismo, relações públicas, publicidade e relações internacionais. Para as oportunidades das cidades paulistas de Andradina, Atibaia, Dracena, Franco da Rocha, Guarujá/Itanhaém, Itapeva, Limeira, Rio Claro, Registro, São Luis do Paraitinga, Tatuí e Votuporanga, apenas o curso de engenharia elétrica é elegível.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de abril pelo Vagas.com

GSK – trainee

A empresa tem vagas abertas para a cidade do Rio de Janeiro, onde fica a sua sede, nas áreas médica, finanças, comercial e marketing. Podem se candidatar estudantes de diversos cursos, tais como administração, economia, engenharia, contabilidade, farmácia, comunicação social, medicina, entre outros. O candidato precisa ter conclusão da graduação entre julho de 2015 e junho de 2017 e inglês fluente.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de abril pelo site do programa

Clariant – estágio

São mais de 30 vagas para cidades de São Paulo, Suzano, Rio das Ostras e Belo Horizonte. As vagas são para o nível técnico e superior de química, engenharia química, administração, contabilidade, economia, engenharias diversas, marketing, publicidade e jornalismo, previsão de formação para o período entre junho de 2017 e junho de 2018.

Salário: de 1.190 reais a 1.711 e benefícios dependendo da localidade e ano de formação.

Inscrições: até 30 de abril pelo site da Companhia de Estágios

Dow – estágio

São 20 vagas para cidades de São Paulo, Jundiaí (SP), Pindamonhangaba (SP), Hortolândia (SP), Guarujá (SP), Santos Dumont (MG), Breu Branco (PA). As vagas são para nível superior e podem participar estudantes de diversos cursos e áreas que tenham previsão de formação prevista para o período entre dezembro de 2018 e junho de 2019.

Salário: de 1.500 reais a 1.700 reais

Inscrições: até 30 de abril no site da Companhia de Estágio

Amazon – Estágio

Há vagas para São Paulo em diversas áreas de atuação. São aceitos todos os cursos, mas os mais procurados são administração, engenharias, ciências contábeis, economia, marketing, publicidade e propaganda, relações públicas, relações internacionais, matemática, estatística, secretariado, TI e finanças. É necessário ter formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019.

Salário: 1.500 reais e benefícios

Inscrições: até 30 de abril pelo site da Companhia de Estágios

Henkel – estágio

São 20 vagas para diversas áreas e cursos em São Paulo (SP), Jundiaí (SP) e Diadema (SP).

Salário: 1.577 reais e benefícios.

Inscrições: até 30 de abril pelo site da Companhia de Estágios

Petronas – estágio

A empresa busca formandos entre dezembro de 2018 e julho de 2019, dos cursos de administração de empresas, administração de empresas com ênfase em comércio exterior, ciências contábeis, ciências da computação, ciências econômicas, comunicação social, controladoria e finanças, engenharia civil, engenharia e computação, engenharia de produção, engenharia de sistemas, engenharia mecânica, engenharia química, marketing, negócios / relações internacionais, psicologia, publicidade e propaganda, química industrial, relações públicas, sistemas de informação e tecnologia da informação. As oportunidades são para São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Contagem (MG).

Salário: 1.270 reais

Inscrições: até 30 de abril pelo site da Companhia de Estágios

BASF- estágio

O programa de estágio Estações 2017 é para estudantes de todo Brasil dos cursos de agronomia e de engenharia agronômica. As vagas são para as cidades de Luiz Eduardo Magalhães (BA, Paso Fundo (RS), Ponta Grossa (PR), Primavera do Leste (MT), Ribeirão Preto (SP), Santo Antonio de Posse (SP) e Uberlândia (MG).

A empresa ainda tem mais 30 vagas de estágio para diversas áreas e cursos em São Paulo (Morumbi, ABC e Guaratinguetá). Podem participar estudantes de cursos como direito, psicologia, marketing, matemática, administração, contábeis, química, farmácia, publicidade, biblioteconomia, todas as engenharias entre outros.

Salário: de 1.300 reais a 1.783 reais e benefícios

Inscrições: para as s oportunidades em São Paulo é 30 de abril e para o programa Estações é 20 de maio . Nos dois casos as inscrições são feitas pelo site da Companhia de Estágios

Sanofi-Aventis – estágio

Há 50 vagas para São Paulo, Campinas e Suzano, todas no estado de São Paulo. Podem se candidatar estudantes de cursos como direito, psicologia, marketing, matemática, administração, ciências contábeis, química, farmácia e publicidade.

Salário: de 1.309 a 1.630 reais

Inscrições: até 30 de abril pelo site da Cia de Estágios

Pernod Ricard – estágio

Podem se candidatar formados entre junho de 2017 a dezembro de 2018 cursando: administração, engenharias, marketing, publicidade e cursos relacionados. Inglês a partir do nível intermediário é um requisito.

Salário: 1.630 reais e benefícios

Inscrições: até 30 de abril pelo site da Companhia de Estágios

Ambev – trainee industrial

O programa tem duração de seis meses e é voltado para formação de futuros líderes em posições-chave da carreira em fábricas da Ambev. Podem participar da seleção formados entre julho de 2015 e julho de 2017 em cursos de engenharia, química, farmácia, agronomia, biologia, ciências da alimentação, biotecnologia ou cursos afins.

Salário: 5,8 mil reais

Inscrições: até 1º de maio pelo site do programa.

Perbras – trainee

A empresa recruta formados entre dezembro de 2014 e junho de 2017 nos cursos de administração, contabilidade ou engenharias dispostos a atuar em qualquer região do país durante 12 meses.

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de maio pelo site VAGAS.com

Marisa – trainee

As oportunidades são para área corporativa e selecionados vão trabalhar na sede da companhia em São Paulo. Podem participar da seleção, recém-formados entre dezembro de 2014 e dezembro de 2016 em cursos de administração, engenharias, economia, marketing e relações internacionais.

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de maio pelo site Vereda RH

Danone – estágio

As vagas estão divididas entre as quatro divisões da Companhia (Produtos Lácteos Frescos, Nutrição Infantil, Águas e Nutrição Especializada) e distribuídas entre a sede na capital paulista, Poços de Caldas (MG) e Maracanaú (CE), onde estão três de suas fábricas. Estudantes de qualquer curso superior com previsão de formação entre julho de 2018 e julho de 2019 podem participar da seleção. Conhecimento intermediário inglês é um requisito. Há vagas abertas nas áreas de marketing, finanças, industrial, comunicação, recursos humanos, comercial, sustentabilidade, logística, tecnologia da informação, entre outras. A duração do estágio varia de um a dois anos.

Salário: não informado

Inscrições: até 4 de maio pelo site Comover

São Martinho – estágio

Há oportunidades na área agrícola para estudantes de engenharia agronômica, engenharia agrícola e engenharia de produção com conclusão de curso prevista para dezembro de 2017. As vagas são para as cidades de Américo Brasiliense, Iracemópolis, Pradópolis e Quirinópolis, todas no estado de São Paulo.

Salário: não informado

Inscrições: até 5 de maio pelo site do programa

Unisys – trainee

O programa de trainee, que leva o nome de Eagles Trainee Program, tem vagas para a operação da empresa em São Paulo (SP). As oportunidades são para formados entre dezembro de 2015 e junho de 2017 nos cursos de engenharia da computação, ciências da computação, matemática, estatística e áreas correlatas a tecnologia da informação.

Salário: não informado

Inscrições: até 7 de maio pelo site da Cia. de Estágios

Kroton – estágio

Podem participar estudantes de cursos voltados à tecnologia com duração entre quatro e 5 anos e engenharias elétrica e eletrônica. Com duração de um a dois anos o programa oferece oportunidades de atuação nas áreas de: transmissões e operações, sistemas ERP Protheus, arquitetura e gestão de dados, sistemas Web, suporte TI e sistemas acadêmicos.

Ainda como pré-requisito, os interessados devem ter termino da graduação prevista entre dezembro 2018 a julho de 2019 e disponibilidade para trabalhar em, Valinhos (SP), São Paulo (SP) ou Londrina (PR).

Salário: não informado

Inscrições: até 8 de maio pelo site da Cia. de Talentos

Kraft Heinz – estágio

A companhia busca estudantes de todos os cursos para atuar em Barueri (SP) e na sede fabril em Nerópolis (GO). Podem se candidatar estudantes de qualquer período.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de maio pelo site do programa

Vivante – trainee

Podem participar da seleção estudantes do penúltimo e ano de cursos de engenharia. As vagas são para São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

Salário: não informado

Inscrições: até 23 de maio pelo site do VAGAS.com

Roche Diagnóstica – estágio

A empresa que pertence ao Grupo Roche tem 8 oportunidades para estudantes a partir do segundo ano de engenharia (elétrica, eletrônica, mecânica, mecatrônica e de produção), administração, economia, farmácia, biomedicina, ciências da computação, sistemas da informação e psicologia. A previsão de conclusão deve ser para o período entre dezembro de 2018 a dezembro de 2019. Selecionados vão trabalhar nas áreas de atuar nas áreas de finanças, serviços, médica, atendimento ao cliente e recursos humanos.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de maio pelo site do programa de Estágio da Roche Diagnóstica

EY – trainee

São 700 vagas. O programa é destinado a estudantes universitários e recém-formados (até dois anos) de ciências contábeis (a partir do segundo ano), administração de empresas, ciências atuarias, direito, economia, engenharia, estatística, física, cursos de TI, matemática e relações internacionais (a partir do penúltimo ano de graduação). Nível intermediário de inglês é desejável.

As vagas disponíveis são nas áreas de auditoria, consultoria, impostos e transações corporativas, o programa oferece 30 oportunidades em Belo Horizonte (MG), 10 em Blumenau (SC), 10 em Brasília (DF), 45 em Campinas (SP), 40 em Curitiba (PR), 15 em Fortaleza (CE), 15 em Goiânia (GO), 35 em Porto Alegre (RS), 15 em Recife (PE), 150 em Rio de Janeiro (RJ), 15 em Salvador (BA) e 320 vagas em São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até outubro pelo site do programa

Deloitte – trainee

O programa recebe inscrições durante o ano inteiro e é voltado para universitários a partir do 2º ano de graduação ou recém-formados nos cursos de: administração de empresas, ciências atuariais, ciências contábeis, comércio exterior, direito, economia, estatística, engenharia, matemática, física, relações internacionais, psicologia, gestão de recursos humanos e cursos de TI. Há oportunidades em Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Joiville (SC), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de dezembro pelo VAGAS.com

Indigo – trainee

A empresa busca jovens com curso superior concluído (serão considerados todos os cursos de graduação com duração mínima de 4 anos) e fluência no idioma inglês ou francês.



Salário: não informado

Inscrições: até dezembro pelo site da empresa

Shell – estágio

A empresa tem oportunidades no Rio de Janeiro para estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2018 e julho de 2019. É preciso ter inglês avançado. As vagas são para estudantes dos cursos de administração, ciências contábeis, comunicação social, direito, economia, engenharias (elétrica, mecânica, química, petróleo e produção), marketing e relações internacionais.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da empresa. O prazo não foi informado.

Unicasa –trainee

Os candidatos devem ter graduação entre 2014 e 2016 nos cursos de administração, publicidade, engenharia, economia, marketing, relações internacionais e comércio exterior, disponibilidade para viajar e residir em qualquer região do Brasil. O programa acontece durante três meses em Bento Gonçalves, sede da empresa.

Salário: 3 mil reais, plano de saúde, programa de auxílio educação, ajuda de custo para despesas (alimentação, hospedagem, locomoção), moradia e transporte.

Inscrições: pelo site de trainees. O prazo não foi informado. Uma vez encerradas as inscrições, a Unicasa informa que mantém aberto o cadastro de currículos via site – os novos currículos inseridos após o período de inscrições entram em um banco de dados.

P&G – estágio

As oportunidades são para graduados entre julho de 2018 e dezembro de 2018 com inglês avançado ou fluente. Estudantes de todas as graduações podem participar. As vagas são para São Paulo nas áreas de: compras; comunicação; engenharia; finanças; inteligência de mercado; jurídico; logística; manufatura; marketing; pesquisa e desenvolvimento; recursos humanos; tecnologia da informação; vendas.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da P&G. O prazo não foi informado.

JLT – estágio

A empresa busca estudantes dos cursos de administração, economia, ciências atuariais, direito, relações internacionais, engenharia, contabilidade e psicologia. As áreas disponíveis são backoffice, internacional, comercial e técnica. É preciso ter previsão de formatura para dezembro de 2018 e inglês fluente. As vagas são para Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da empresa. O prazo não foi informado.

Itaú – estágio

Em seu programa de estágio corporativo, o banco recruta estudantes cursando a partir do antepenúltimo ano de graduações em exatas e humanas com duração mínima de quatro anos. As vagas são para a cidade de São Paulo.

Também há vagas abertas para o estágio na rede de agências. Para essas oportunidades, é requisito estar cursando bacharelado a partir do 2º ano dos seguintes cursos: administração de empresas, marketing, ciências contábeis, economia, relações públicas, comunicação e publicidade e propaganda. O horário de estudo precisa ser noturno.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do banco

Goodyear – estágio

Podem se candidatar estudantes dos cursos administração, administração com ênfase em comércio exterior, análise de sistemas, ciências contábeis, ciência da computação, direito, economia, direito, engenharia ambiental, engenharia da computação, engenharia de automação, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, engenharia química, marketing, matemática, psicologia, publicidade e propaganda, psicologia, relações públicas, secretariado, serviço social, sistema da informação, tecnologia da informação. A conclusão da graduação deve estar prevista para o período entre julho e dezembro de 2018. As oportunidades são para Americana (SP) ou Santa Bárbara d’Oeste (SP) e São Paulo (SP). O Programa de Estágio da Goodyear tem duas entradas por ano, nos meses de janeiro e julho.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site Viva Talentos

Sodexo – estágio

A empresa seleciona universitários de São Paulo (capital e região metropolitana) cursando as seguintes graduações: administração, economia, psicologia, publicidade e propaganda, relações públicas, marketing, jornalismo, comunicação social e design. Os estágios começam sempre no início de cada semestre.

Salário: 1.801,77 reais

Inscrições: o ano todo pelo site do VAGAS.com

Mondelez – estágio

As oportunidades são para quem tem formatura prevista entre julho de 2018 e dezembro de 2018. Segundo a empresa, quase 70% das posições efetivas de entrada foram preenchidas por meio da efetivação de estagiários em 2015.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Mondelez. Os candidatos devem buscar por “Intern” ou “Estagiário”.

Nestlé – estágio

Podem se candidatar estudantes cursando nível superior em qualquer curso de graduação com formação prevista para o período entre junho de 2018 e dezembro de 2018. Bons conhecimentos do pacote Office (Word, Office e PowerPoint), além de residir ou estudar em até 100 km de distância do local de estágio é um requisito. A empresa também pede que haja disponibilidade para início imediato.



Salário: não informado

Inscrição: o ano todo pelo site da Cia de Talentos

Pinheiro Neto – estágio

Podem se candidatar estudantes de todos os anos da graduação em Direito. Inglês avançado ou fluente é desejável. As vagas são para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Cia de Talentos

Gemalto – estágio

O programa de estágio é destinado a universitários de antepenúltimo, penúltimo e último ano de graduação dos seguintes cursos: administração, ciências da computação, comércio exterior, economia, engenharia da computação, engenharia elétrica, sistema da informação, marketing, psicologia, recursos humanos, relações internacionais e relações públicas. O programa tem duração de até dois anos e carga horária flexível entre 20 e 40 horas semanais.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Gemalto

Ipiranga- estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga