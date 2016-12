Alemanha dá bolsas de mestrado e doutorado para estrangeiros

As universidades alemãs são reconhecidas por sua qualidade e enfoque em pesquisas. Confira abaixo 4 oportunidades de bolsas de estudo com inscrições abertas para mestrado, doutorado e pesquisador visitante em instituições do país.

Doutorado em ciências humanas

Inscrições até: 15/01

A Bielefeld Graduate School in History e Sociology (BGHS), uma parceria entre o Departamento de História e a Faculdade de Sociologia da Universidade de Bielefeld, oferece duas vagas para pesquisadores em nível de doutorado interessados em realizar uma estadia de até quatro meses na instituição. As bolsas de estudos, no valor mensal de 1.200 euros, serão oferecidas no período entre 1º de abril e 31 de julho de 2017. Podem se candidatar doutorandos de universidades brasileiras das áreas de história, sociologia, ciências políticas e antropologia social. Para se inscrever, é preciso enviar uma carta de recomendação, currículo, histórico acadêmico e resumo do projeto pelo site até o dia 15 de janeiro.

A BHS também oferece quatro bolsas de estudos para mestres nas áreas de história, sociologia, ciências políticas e antropologia, que estejam interessados em elaborar projetos de doutorado. A bolsa também é no valor de 1200 euros, e a candidatura deve ser feita até o dia 15 de janeiro.

Doutorado em ciências sociais

Inscrições até: 31/01

A Bremen International Graduate School of Social Science (BIGSSS) oferece bolsas de estudos para seus programas de doutorado e pós-doutorado. As temáticas contempladas são Global Governance and Regional Integration, Welfare State, Inequality, and Quality of Lifee Changing Lives in Changing Socio-Cultural Contexts. A BIGSSS, instituição criada e mantida pela Universidade de Bremen e pela Jacobs University Bremen, é parte de uma rede internacional de programas altamente renomados de doutorado e pós-doutorado. As candidaturas podem ser submetidas até 31 de janeiro de 2017.

Mestrado em comunicação

Inscrições até: 31/01

O Master em Lexicografia (EMLex), do programa Erasmus Mundus, oferece bolsas de estudos com duração de dois anos. Entre os pré-requisitos estão domínio avançado de inglês e alemão. Podem se candidatar estudantes das áreas de Comunicação/Mídia, Biblioteconomia/Ciência da Informação, Tradução, Línguas estrangeiras, Linguística e áreas afins. Confira os detalhes do programa aqui.

Mestrado e doutorado para jovens católicos

Inscrições até: 15 de janeiro

O KAAD – instituição vinculada à Igreja Católica da Alemanha que visa promover intercâmbios acadêmicos no país – oferece bolsas de estudos para mestrado, PhD ou pós-doutorado em instituições alemãs. Podem concorrer jovens de até 35 anos, que tenham alemão intermediário e, preferencialmente, sejam católicos (segundo o site, não-católicos podem concorrer se provarem seu comprometimento com diálogos inter-religiosos). As inscrições são feitas através de envio de formulário aos comitês locais do KAAD. Confira aqui mais detalhes sobre a bolsa.

Doutorado e pós-doutorado em história

Inscrições até: 31 de janeiro

A Biblioteca Herzog August é um centro de pesquisa independente, e oferece bolsas de estudos para doutorado e pesquisadores de pós-doutorado, a fim de promover pesquisas nas áreas de história medieval e moderna. O programa é voltado para todas as disciplinas relacionadas à história. As bolsas variam entre 1250 e 1800 euros mensais, e o bolsista também receberá alojamento na instituição e passagens de ida e volta para Wolfenbüttel. Mais informações no site.

* Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar