Alelo está recrutando profissionais em cinco estados

São Paulo – Executivos de vendas, gerentes de vendas, analistas de controladoria e de prevenção de fraudes, assistentes administrativos estão na mira da Alelo.

A empresa está com mais de 20 oportunidades de trabalho em cinco estados: Minas Gerais, Distrito Federal, Mato grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Cidades do interior paulista como Bauru, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Campinas têm o maior número de vagas.

Em Brasília, o trabalho será em home office para gerente regional de vendas. É preciso ter grau superior completo e conhecimento do mercado de benefícios, meios de pagamentos ou produtos financeiros. Pós-graduação é desejável e o profissional terá que estar disponível para viagens.

Na Grande São Paulo, há vaga em Alphaville para analista de produtos destinados a estabelecimentos comerciais. Nível superior completo, experiência com processos de call center e/ ou centrais de vendas e em gestão de processos são os requisitos no anúncio da vaga.

Também para Alphaville está sendo recrutado um analista de controladoria e a oportunidade é para quem é formado administração, economia, engenharia, estatística, matemática ou áreas afins. Os candidatos devem também ter domínio de Excel e aplicação estatística SAS, além de conhecimentos em finanças e matemática financeira: análise de balanços e demonstrativos financeiros, modelagem de planos de negócio. Pós-graduação na área de estatística ou análise de dados é considerado um diferencial na seleção.

Essas e as outras oportunidades estão detalhadas no site da consultoria Kenoby, onde também é possível fazer a inscrição para o processo seletivo.