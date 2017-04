A USP acaba de lançar mais um curso online gratuito

Redação, do Na Prática

Por Redação, do Na Prática

Inovação é palavra de ordem no mundo dos negócios, mas pode ser difícil saber por onde começar ou como organizar esse processo dentro das organizações. Foi pensando nisso que a Universidade de São Paulo (USP) criou um curso online de Gestão da Inovação, disponível gratuitamente na plataforma Veduca.

As aulas são ministradas por Mario Sergio Salerno, professor titular de Engenharia de Produção da Escola Politécnica (Poli-USP) e coordenador do Laboratório de Gestão da Inovação, e estão divididas em três partes, que tratam de processos de inovação, gestão de incertezas e as diferenças entre inovação incremental e inovação radical.

Os vídeos estão disponíveis imediatamente e é possível obter um certificado de conclusão por R$ 49. Para ter acesso ao conteúdo, basta fazer um cadastro.