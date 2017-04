A Roche Diagnóstica acaba de abrir as inscrições para estágio

São Paulo – Estão abertas as inscrições para estágio na Roche Diagnóstica, o braço do Grupo Roche líder mundial em tecnologia para diagnóstico in vitro. As candidaturas serão recebidas pelo site do programa até o dia 31 de maio.

Somos uma empresa de tecnologia dinâmica com foco em promover a saúde das pessoas, por isso, procuramos jovens que tenham um perfil proativo e com vontade de aprender”, explica Henrique Vailati, diretor de RH e Comunicação da Roche Diagnóstica Brasil, em nota.

Serão contratados 8 estagiários para trabalhar nas áreas de finanças, serviços, médica, atendimento ao cliente e recursos humanos. Podem participar da seleção estudantes a partir do segundo ou com previsão de conclusão no período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019 nos cursos de engenharia (elétrica, eletrônica, mecânica, mecatrônica e de produção), administração, economia, farmácia, biomedicina, ciências da computação, sistemas da informação, psicologia. Inglês avançado é um requisito.

Segundo Vailati, o objetivo do estágio é formar futuros líderes da empresa e por isso o programa oferece rotatividade interna. E foi justamente isso que chamou a atenção da estudante Mariana Matos, estudante de administração pela UNIFESP, estagiária de crédito e cobrança que começou na empresa em julho do ano passado.

“Possibilita uma troca de experiências rica e uma visão ampla do negócio. Desta forma, podemos entender melhor a dinâmica de trabalho e sugerir melhorias para aprimorar nossos processos e serviços”, diz.

A estudante também cita a possibilidade de carreira internacional como um atrativo do programa. A Roche Diagnóstica está presente em 150 países. “Não é algo que a gente apenas escuta por aí, é uma realidade presente no nosso dia a dia. Com menos de um ano de casa, já vi duas pessoas próximas receberem propostas para trabalhar em posições fora do Brasil”, conta Mariana.

SERVIÇO

Estágio Roche Diagnóstica

Inscrições: até 31 de maio pelo site do programa.