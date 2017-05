A Odebrecht acaba de abrir 50 vagas para estágio de férias

São Paulo – A Odebrecht abriu a sua principal porta de entrada para jovens profissionais. O Programa Estágio de Férias tem 50 vagas para estudantes de engenharia (civil, elétrica e mecânica), administração, ciências contábeis e economia com previsão de formatura entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019.

As oportunidades são para os estados de Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. As inscrições são feitas pelo site da Odebrecht e o prazo final é 31 de maio. Os estagiários começam a trabalhar na primeira semana de julho.

De acordo com a empresa, o programa é oportunidade de entrar no radar de contratações da empresa, sobretudo, para interessados no programa regular de estágio. Selecionados vão trabalhar nas áreas de produção, projetos, planejamento, equipamentos, financeira, logística, recursos humanos, entre outras.

Apesar de a empresa passar pela pior crise de reputação de toda sua história desde que começaram as investigações da Lava Jato, o interesse dos jovens em trabalhar nela segue alto.

A última edição do Programa Estágio de Férias , cuja seleção começou em agosto do ano passado, teve recorde de participação: ao todo, foram 46.827 candidatos inscritos. Entre os aprovados, a média de idade predominante entre 22 e 24 anos: 49%. A divisão de gênero foi quase a mesma: 44% para as mulheres e 56% para os homens.

SERVIÇO

Programa Estágio de Férias

Inscrições: até dia 31 de maio no site Jovem Parceiro