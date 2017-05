A McKinsey está recrutando mulheres e qualquer graduação é aceita

São Paulo – Até domingo, 28, estão abertas as inscrições do #aplaceforyou, uma iniciativa global de recrutamento com foco no público feminino, promovida pela consultoria McKinsey.

Por que a atenção é só para elas? “Muitas não enxergam a consultoria estratégica como primeira opção de carreira. Não temos 50% de mulheres nos processos seletivos”, explica Bruna Maia, que lidera no escritório de São Paulo as ações de recrutamento e retenção

Há vagas efetivas e de estágio e qualquer formação superior é aceita. A ideia é apostar na atração de pessoas com formações fora das mais frequentes entre os consultores que são engenharia, administração e economia. “Queremos atrair mulheres também com background diferente”, diz o.

A diversidade é um valor para a McKinsey já que pessoas de diferentes tipos trazem óticas também diferentes o que é extremamente bem-vindo tendo em vista que a consultoria presta serviços para empresas de todos os segmentos.

O foco em mulheres

Há vagas para São Paulo, mas a iniciativa permite que as mulheres escolham até 4 cidades pelo mundo para trabalhar. A McKinsey tem mais de 140 escritórios espalhados pelo mundo e quase todos eles estão participando da iniciativa.

Na hora de fazer a candidatura, além dos locais em gostaria de trabalhar, as mulheres podem escolher se concorrem a vaga de estágio ou a posição de efetiva.

Cada escritório fará a triagem dos currículos para opções de posições de entrada que são possíveis na consultoria:

1. Estágio de verão: para estudantes universitários que têm disponibilidade de trabalhar apenas nas férias.

2. estágio regular para estudantes universitários que têm previsão de formatura dentro de um ano e meio.

3. Fellow Business Analyst: posição para recém-formado de analista junior que exige inglês no mínimo intermediário.

4. Business Analyst: posição para quem tem até três anos de formado até 2014 e que já exige inglês fluente.

5. Fellow: posição para profissionais com mais de três anos de formado, também com exigência de inglês fluente.

Por que se candidatar

Segundo Bruna, mesmo que a mulher não esteja 100% segura, vale fazer a candidatura já que o próprio processo seletivo traz novos conhecimentos para quem tiver seu currículo selecionado.

Ela destaca dois incentivos principais para se inscrever no #aplaceforyou:

1. Apoio na preparação do processo com sessão de coaching online para a prova de resolução de caso e coaching sessions presenciais para provas de resolução de casos.

2.Acesso à Virtual Leadership Lab, uma série de sessões e treinamentos online só para as inscritas que tiveram seu currículo selecionado para o processo seletivo.

A iniciativa #aplaceforyou de atrair mais mulheres é mais uma dentro de um hall de ações ligadas a diversidade e que dão visibilidade ao trabalho das mulheres.

Neste ano, por exemplo, a McKinsey entregou o prêmio Next Generation Women Leader para três mulheres brasileiras, que se destacaram com projetos na área de empreendedorismo social.

Confira no vídeo, o que dizem as funcionárias da McKinsey no Brasil sobre como é trabalhar lá e que tipo de apoio elas recebem: