7 técnicas de relaxamento para quem está esgotado com o trabalho

1/7 (Foto/Thinkstock)

Largar o celular por mais do que cinco minutos está virando desafio em tempos de conectividade sem limites. Mas se afastar um pouco do aparelho é necessário para garantir o seu bem-estar mental e até físico.

Um estudo da Universidade de Worcester encontrou um vínculo direto entre o estresse e o hábito de checar compulsivamente alertas, atualizações e mensagens de texto no smartphone. O estudo percebeu que, quando não havia nenhuma notificação, as pessoas mais estressadas chegavam a sentir “vibrações fantasmas” nos seus aparelhos.

Se você está se sentindo esgotado com o trabalho, vale o exercício de desligar o celular depois de uma certa hora da noite e, aos poucos, reduzir o tempo que você perde com o smartphone. Outra dica é estabelecer “sessões” ou janelas de tempo bem delimitadas para verificar notificações, no lugar de voltar sua atenção para o aparelho a cada vez que a tela brilhar.