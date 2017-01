7 segredos para deixar o seu currículo mais atraente

São Paulo — A dificuldade de ser contratado em meio à crise brasileira tem um efeito incontornável: além de investir como nunca em qualificação, é preciso lançar mão de recursos cada vez mais criativos e sofisticados para se diferenciar da concorrência.

A batalha por um emprego já começa na estratégia de confecção do currículo. A forma e o conteúdo do documento compõem o “cartão de visitas” de um profissional: a depender desses fatores, o recrutador pode eliminá-lo de cara ou resolver chamá-lo para uma entrevista.

Além de uma estrutura adequada, o CV precisa ter certos atrativos para fisgar a atenção do headhunter, estimular uma leitura mais atenta e comunicar rapidamente o potencial do candidato para preencher a vaga.

Recrutadores ouvidos por EXAME.com contam alguns segredos que tornam o documento mais convidativo. Confira a seguir:

1. Transforme parágrafos em listas

Grandes blocos de texto desestimulam a leitura — ainda mais no caso de um recrutador cansado de examinar tantos currículos. Na hora de descrever as atribuições que você teve em cada emprego, troque os parágrafos por listas de frases ou bullet points. Pode parecer só um detalhe, mas esse formato mais “digerível” impedirá que o seu currículo seja descartado simplesmente por parecer cansativo, diz Lucas Nogueira, gerente de divisão da Robert Half.

2. Use fontes clássicas e prefira uma formatação arejada

Steve Jobs dizia que design não é a aparência de uma coisa; é como ela funciona. Currículos não são iPhones, mas também obedecem à máxima do criador da Apple: seu efeito sobre o leitor depende muito do seu visual. Segundo Nogueira, CVs atrativos usam fontes sóbrias e fáceis de ler, como Arial ou Times New Roman. O espaço ideal entre as linhas é de 1,5 e é importante inserir espaços entre os parágrafos para “oxigenar” a página.

3. Diga o máximo possível com poucas palavras

Uma redação clara e concisa é um dos segredos de um currículo atraente. “O texto deve ser o mais enxuto possível, isto é, deve conter uma apresentação resumida das informações mais relevantes sobre você”, diz Larissa Meiglin, psicóloga e supervisora de consultoria ao candidato da Catho. Ser objetivo não significa ser lacônico ou impreciso: o ideal é comunicar tudo e apenas o que importa, sem sobrar nem faltar nada.

4. Use palavras-chave da sua área

Ao pegar um currículo nas mãos, o recrutador não faz uma leitura linear, do início ao fim. Sua primeira atitude é percorrer o documento rapidamente com os olhos, por cerca de 10 segundos, em busca de expressões básicas que indiquem o perfil daquele profissional. “É fundamental que o currículo tenha palavras-chave da sua área, como nomes de sistemas, linguagens, projetos e certificados específicos no caso de um profissional de TI, por exemplo”, orienta Nogueira. Ao “bater o olho” nesses termos, o avaliador já terá uma ideia de que tipo de profissional você é e poderá se dispor a uma leitura mais atenta.

5. Ponha o mais importante no começo

Outra forma de favorecer uma rápida compreensão do documento é organizar as informações por ordem de relevância, isto é, do mais ao menos pertinente para a vaga em questão. A dica de Luís Fernando Martins, diretor da Hays Response, é usar a primeira página como uma espécie de folha de rosto, na qual deve constar um “mini currículo” com os dados mais importantes sobre a sua formação, experiências, qualificações e diferenciais. Na segunda página, você pode apresentar essas informações com mais detalhes.

6. Mostre algo da sua personalidade

Ao contrário do que muita gente acredita, é perfeitamente aceitável e até recomendável incluir algo sobre as suas atividades extracurriculares no currículo. Pratica natação há vários anos? Participa de uma ONG que planta árvores pela cidade? Criou uma banda de blues? Segundo Martins, vale mencionar essas atividades para mostrar um pouco de quem você é fora do escritório. “Hoje as empresas têm valorizado muito o aspecto comportamental do candidato, então um currículo que traz dados dessa natureza chama bastante atenção”, explica. Só evite o autoelogio: falar sobre o seu perfil pessoal é diferente de se descrever como alguém perseverante, dedicado ou criativo , por exemplo.

7. Faça um documento “sob medida”

O segredo definitivo para fazer um currículo atraente é adaptá-lo às expectativas e características específicas do potencial empregador. Quanto mais customizado, melhor. Se a empresa busca um profissional com perfil ligado à gestão de projetos, por exemplo, coloque em evidência todos os cursos e experiências que você já teve na área. Se o empregador é uma startup “descolada”, aposte em um layout mais criativo e destaque os seus projetos mais arrojados. “Em vez de mandar um currículo genérico, envie algo que você fez pensando especialmente no estilo e na cultura daquela organização e nas exigências da vaga”, orienta Meiglin. “Só isso já é suficiente para colocar um candidato a anos-luz da concorrência”.