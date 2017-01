7 perguntas (bem) difíceis para testar seu vocabulário em inglês

São Paulo — Todo ano, cerca de mil expressões novas entram para a língua inglesa. Muitas delas são resultado de abreviações ou pequenas alterações em palavras ou frases já existentes. Outras são completamente originais.

Com tanta novidade, é fácil ficar desatualizado — e o jeito é acompanhar constantemente as novidades do idioma por meio de filmes, séries, músicas, notícias e artigos na internet de forma geral.

Será que o seu vocabulário está mesmo up-to-date? Tente resolver o quiz a seguir para descobrir: