7 filmes não-óbvios da Netflix para quem sonha em trabalhar fora

7/7 (Netflix/Reprodução)

O longa conta a história real de Jean Charles de Menezes, eletricista brasileiro que foi trabalhar em Londres para ajudar sua família em Minas Gerais. eletricista. Vivido por Selton Mello no filme, ele leva sua prima Vivian para morar com ele e consegue introduzi-la no mercado de trabalho ilegal. Em julho de 2005, Jean acaba sendo confundido com um terrorista no metrô londrino e é morto pela polícia.

Por que interessa para (futuros) expatriados: Para Freitas, a obra é recomendável porque retrata o preconceito que existe de forma escancarada ou sutil contra imigrantes em qualquer parte do mundo. “O filme também mostra de certa forma a importância de estar em situação legal e com o visto adequado para realizar atividades como trabalhar e estudar, seja qual for o destino escolhido”, afirma ele.

“Jean Charles”

Ano de produção: 2009

Diretor: Henrique Goldman