7 cursos online grátis de professores da FGV, Insper, USP e mais

São Paulo – A equipe da Fundação Estudar – criada por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira – selecionou alguns cursos online e de graça ministrados professores do Insper, da USP, da FGV, da Universidade da Califórnia entre outras instituições renomadas.

Os temas variam entre marketing, recursos humanos, inovação liderança, autoconhecimento, entre outros. São aulas que estão disponíveis nas plataformas das escolas ou em sites como Coursera e Veduca e na própria Fundação Estudar, que está oferecendo um de seus cursos do Na Prática sobre autoconhecimento de graça para quem utilizar o código ESTUDAR2017 na hora de se inscrever.

Saiba mais sobre os cursos e veja como se inscrever:

1. Marketing Analítico

Oferecido pelo Insper o curso é introdutório e traz técnicas de avaliação e recomendação de ações de marketing com base em análise de dados. Estudantes e profissionais da área são o público alvo. Cinco módulos temáticos de aproximadamente 3h cada, totalizando 15h. É possível se inscrever no site do Insper até 7 de setembro, mas há outras datas para quem perder essa.

2. Aprendendo a aprender

As aulas desenvolvidas pela Universidade da Califórnia apresentam técnicas de aprendizagem usadas por matemáticos, cientistas, esportistas, artistas, escritores, entre outros profissionais. Os estudantes vão perceber como o cérebro tem dois modos de aprender que são bastante diferentes entre si e também vão aprender técnicas de memorização e como lidar com assuntos complexos e evitar a procrastinação. As inscrições estão abertas na plataforma Coursera. Começa no dia 19 de junho e a boa notícia é que é português.

3. Recursos Humanos

O objetivo da professora Sylvia Constant Vergara, professora da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, da Fundação Getúlio Vargas, analisar, programas de treinamento e desenvolvimento pessoal sob a ótica da liderança e avaliação de resultados. A carga horária é 15 horas e as inscrições estão abertas no site da FGV.

4. Liderança, gestão de pessoas e do conhecimento para inovação

O professor Joel Souza Dutra, livre-docente da Universidade de São Paulo, vai mostrar como o trabalho em equipe, a divisão de tarefas e a adaptabilidade para trabalhar com pessoas diferentes é um importante diferencial competitivo para quem comanda um projeto inovador. A carga horária é de 45 horas e o curso está na plataforma Veduca, com inscrições abertas.

5. Gestão da Inovação

Disponível na plataforma Veduca, o curso tem 45 horas, é ministrado pelo professor Mario Sergio Salerno, que é do departamento de engenharia de produção da Escola Politécnica da USP e coordena o Laboratório de Gestão da Inovação. Os alunos vão aprender conceitos como inovação incremental, inovação radical e gestão de incertezas. As aulas vão ser úteis para quem vai gerenciar e organizar processos de inovação. As inscrições estão abertas.

6. Autoconhecimento

O que a sua história diz sobre você? Ter essa resposta vai, com certeza, facilitar a tomada de decisão. E este curso oferecido pela Fundação Estudar traz luz à análise da trajetória e conseguir elaborar quais foram os aprendizados derivados das escolhas feita ao longo da história do aluno.

O curso custa 199 reais, mas será oferecido gratuitamente para os leitores de Exame.com. Basta utilizar o código ESTUDAR2017. Mas as inscrições terminam já amanhã, dia 11 de junho.

7. Negociações de sucesso: estratégias e habilidades essenciais

Saber negociar facilita muitas situações de carreira e este curso elaborado pela Universidade de Michigan fornece estratégias válidas para trabalho e também vida pessoal. No contexto de negócios: os alunos vão conhecer os quatro estágios: planejamento, negociação, criação de contrato e execução do contrato. Disponível em português, o curso é ministrado pelo professor George Siedel da Universidade de Michigan. As inscrições estão abertas pelo site do Coursera.