7 cursos online e gratuitos para dominar o Excel

São Paulo — Definido pelo CEO da Microsoft como o melhor produto da história da empresa, o Excel é uma das ferramentas mais presentes no dia a dia das empresas. Por isso, seu domínio parcial ou completo virou exigência para grande parte das carreiras corporativas.

O gerenciador de dados se tornou tão onipresente que conhecê-lo já nem é considerado diferencial em processos seletivos. Mas o que fazer se você ainda não aprendeu a usá-lo além das aplicações mais básicas? Ou se precisa aperfeiçoar o seu manejo de funções, tabelas e gráficos?

Felizmente, não faltam cursos online sobre o assunto — inclusive em português. Abaixo, fizemos uma seleção de 7 pacotes de aulas grátis que podem ajudar você a se tornar um mestre das planilhas. Confira:

1. Escola Virtual da Fundação Bradesco

O portal de educação oferece cursos para os níveis básico, intermediário e avançado tanto de Excel 2007 quanto de Excel 2010. O curso básico de Excel 2010 é o mais procurado de toda a plataforma, segundo a Fundação. Para acessar o material, é preciso fazer um cadastro no site. Ao fazer o login, desabilite seu bloqueador de pop-up e clique no menu “Catálogo” para ver a relação de cursos disponíveis. Os cursos de Excel estão dentro da pasta “Informática”. O site funciona melhor em Internet Explorer.

Link para as aulas

2. Unieducar

Há aulas de Excel 2013 para os níveis básico, intermediário e avançado. Na versão gratuita, cada módulo tem 4 horas de duração, com prazo de 30 dias para encerrar o curso a partir do seu início e certificado online. Há também pacotes pagos, com duração maior e outros benefícios, com carga horária de até 280 horas. O curso ensina a inserir e classificar dados em planilhas, usar referências absolutas em fórmulas e trabalhar com células.

Link para as aulas

3. Projeto Meu Brasil

Este é um curso de pequena duração para apresentar o Excel para iniciantes. Em 10 aulas, o professor ensina o básico sobre planilhas, cálculos, gráficos e funções. A oferta inclui sessões como “Formatação de células”, “Função SE”, “Trabalhando com várias planilhas” e “Fórmulas matemáticas”. No fim do curso, o aluno é submetido a um teste de múltipla escolha. Se obtiver uma nota maior ou igual a 7, a impressão do certificado de conclusão será liberada. É preciso fazer um cadastro no site para ter acesso aos vídeos.

Link para as aulas

4. Cursos iPED

A escola oferece um plano de aulas gratuito de Excel 2007, além de opções pagas. A versão sem custos não inclui certificado. Dividido em três capítulos, curso ensina o aluno a trabalhar com pastas, planilhas e células, formatar gráficos, proteger dados, fazer operações com datas e horas e inserir funções em uma fórmula.

Link para as aulas

5. Curso de Excel com Jhonny Lopes

O canal do professor de informática Jhonny Lopes é um dos mais acessados no YouTube quando o assunto é Excel. A página dele no site de vídeos, que também agrega cursos sobre outros programas do pacote Office, já conta com mais de 7 milhões de visualizações e 128 mil inscritos. Há diversas trilhas de aulas, tais como “Excel: passo a passo”, “Excel Intermediário”, “Função SE”, “Formatação no Excel” e “Excel VBA”.

Link para as aulas

6. Professor Claudio Damasceno

Neste outro canal do YouTube, há aulas da ferramenta para alunos de nível básico, intermediário e avançado. O professor também traz temas específicos da rotina aplicados ao mundo do Excel, tais como fluxo de caixa, controle de estoque e cadastro de clientes. Também há um vídeo especial com “7 erros imperdoáveis” de quem trabalha com o programa.

Link para as aulas

7. Videoaulas da Microsoft

Outro recurso para melhorar as suas habilidades no Excel é beber direto da fonte e consultar os tutoriais oficiais da Microsoft, empresa responsável pelo desenvolvimento do programa. Há materiais didáticos para Excel 2016, Excel 2013, Excel para Mac 2011 e Excel 2010. Alguns vídeos estão em português, outros estão em inglês. Há dicas sobre “preenchimento relâmpago” de dados, atalhos de teclado, função PROCV e matemática básica para Excel.

Link para as aulas