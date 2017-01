6 termos em inglês comuns em notícias (que você precisa entender)

Jornalistas do mundo todo empregam palavras em inglês, independentemente do idioma em que a matéria esteja sendo publicada. Entender essas palavras possibilita a nossa compreensão dos noticiários internacionais, e é uma boa oportunidade para aprendermos o idioma fora da sala de aula.



A seguir, você verá 6 palavras em inglês encontradas na revista Exame (edição 1128, 21/12/2016: Especial “Ideias, Líderes, Produtos 2017”). Em cada uma delas, há uma lição de vocabulário. Confira:

1) “Para Vencer o Populismo”, de Michael Sandel

“As reviravoltas de 2016 emanaram da incapacidade do establishment de remediar (ou até reconhecer adequadamente) insatisfações legítimas.”

O que significa “establishment”? A group in a society exercising power and influence over matters of policy, opinion, or taste, and seen as resisting change.

2) “O Início de uma Jornada”, de Ana Paula Ragazzi

“Os ingleses diriam, numa expressão intraduzível, que Candido Bracher ‘looks the part’”.

O que significa “to look the part”? To have an appearance, style or to look suitable for one’s role or a particular situation.

3) “Te Cuida, Bancão”, de Patrícia Valle

“Estima-se que exista no Brasil cerca de 200 dessas empresas, chamadas fintechs.”

O que significa “fintech”? Abbreviation of financial technology. Technology service companies that support or enable banking and financial services.

4) “Tem Robô no Quarto das Crianças”

“O Gizmos & Gadgets, é um kit de eletrônica para crianças acima de 8 anos.”

O que significa “gadget”? A small mechanical or electronic device or tool, especially an ingenious one, or a new type.

5) “Ometto e seus Sócios”, de Tiago Lethbridge e Luíza Filgueiras

“… acumulando a função de presidente da Aguassanta Participações, family office de Ometto.”

O que significa “family office”? Family Offices are private wealth management advisory firms that offer a total outsourced solution to managing the financial and investment side of an affluent individual or family.

6) “É o Negócio do Ano…”, de Ana Paula Ragazzi

“De acordo com quem acessou o data room da empresa..”

O que significa “data room”? A repository for documents and analysis, typically utilized during the due diligence process preceding a merger or acquisition (M&A). VDR = virtual data room (a secure online repository)

As fontes usadas para as definições foram o dicionário Oxford, dicionário Cambridge e Investopedia.

Rosangela Souza é fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas e da ProfCerto. Também é professora de técnicas de comunicação, gestão de pessoas e estratégia no curso de Pós-Graduação ADM da Fundação Getulio Vargas.