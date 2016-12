6 tendências do mercado de trabalho para ficar de olho em 2017

Sofia Esteves, fundadora e presidente do conselho do Grupo DMRH

Por Sofia Esteves, fundadora e presidente do conselho do Grupo DMRH

Já estamos quase em 2017 e as perguntas que mais ouvimos nesses dias são sobre como será o mercado de trabalho no próximo ano. Será melhor? Terá mais emprego?

Como sou daquelas que sempre veem o copo como “meio cheio”, tenho a expectativa de que o mercado se reaqueça e que todos possam encontrar e ocupar o seu espaço de atuação profissional.

Mas, como a minha especialidade é orientação de carreira e não economia, o que posso dizer com certeza é que a crise econômica é apenas um dos fatores que estão influenciando mudanças no mercado de trabalho.

O rápido avanço da tecnologia tem permitido o surgimento de novos modelos de negócios e relações de trabalho, que exigem uma nova visão e postura dos profissionais. Por isso, é importante olhar para as transformações em curso e observar o quanto você está preparado para manter sua empregabilidade não apenas em 2017, mas também no médio e longo prazo.

Para facilitar essa reflexão, confira 6 tendências do mundo do trabalho que a área de inovação da Cia de Talentos organizou em um relatório recentemente:

1. Caminhos adaptativos

Os avanços da tecnologia exigem das empresas e pessoas uma capacidade de adaptação cada vez maior. As decisões precisam ser tomadas rapidamente, sem enfrentar os obstáculos hierárquicos que tornam o processo de mudança lento. Você está pronto para trabalhar de forma mais autônoma, em uma hierarquia horizontal? Você é do tipo que pergunta tudo para o chefe ou gosta de se desafiar e correr atrás das respostas?

2. Para sempre beta

A única maneira de acompanhar a velocidade das mudanças é aceitar que nunca estaremos 100% prontos. Se ficarmos muito tempo elaborando uma ideia, a chance de alguém colocá-la em prática antes ou de ela ficar ultrapassada é grande. Você costuma experimentar e arriscar? Vê o erro como uma oportunidade de desenvolvimento ou como um fracasso?

3. Carreiras “faça você mesmo”

A relação tradicional de trabalho entre empresas e profissionais está se esgotando. Já há muitas pessoas procurando caminhos para se sentirem mais realizadas. Você está preparado para trabalhar por projeto e em equipes com pessoas de diferentes áreas?

4. Mentes do futuro

Os desafios da sociedade atual demandam muito mais do que raciocínio lógico. Você tem buscado viver experiências diferentes e ampliar seu repertório? Há quanto tempo fez algo pela primeira vez? Ir ao cinema, a exposições, shows, ler livros que não têm nada a ver com sua atividade profissional são coisas que você costuma fazer?

5. Pensar ecológico

A economia colaborativa, que já emerge, deve se consolidar, levando à construção de relações mais equilibradas. Quando pensa em uma solução para um desafio, costuma se perguntar se é realmente boa e justa para todos os envolvidos?

6. Conect-Ação

Entregar apenas um simples produto ou serviço já não é mais suficiente. As empresas precisam criar experiências de impacto e fazer o cliente se sentir parte do todo. Por meio do seu trabalho, você pensa ou entrega soluções que geram conexão de verdade? Ao pensar em um produto, serviço ou dilema na gestão de suas equipes, o quanto você realmente “calça o sapato” dos seus clientes, consumidores e colaboradores?

Muitas pessoas já devem estar sentindo o impacto de pelo menos uma dessas tendências em seu dia a dia. Mas acredito que organizá-las e discuti-las nos ajude a analisar o quanto estamos próximos ou não dessa realidade. E que venha 2017!