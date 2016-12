6 cursos online para ser um profissional melhor em 2017

O ano novo está logo aí, virando a esquina. Para quem deseja aperfeiçoar a própria formação e avançar na carreira, é um momento de renovação. Depois de avaliar as atitudes tomadas em 2016, está na hora de organizar os planos — inclusive para quem deseja estudar fora.

Engana-se, entretanto, quem acha que só com cursos presenciais se faz uma trajetória profissional de sucesso. Plataformas como o site Coursera, idealizada por dois professores da Universidade Stanford, disponibilizam formação à distância para qualquer pessoa interessada.

Com um cadastro simples e por preço reduzido, é possível acessar cursos ministrados em instituições da Ivy League (grupo formado por oito das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos), por exemplo. Em geral, os cursos são gratuitos, mas é possível obter um certificado emitido pelas universidades por valores que variam de 29 a 99 dólares.

Para começar 2017 com os cursos das melhores universidades, conheça alguns dos temas que estão em alta no Coursera.

“Aprendendo a aprender”

Antes de se aventurar em alguma das formações disponíveis, um passo interessante é o de se adaptar ao processo de aprendizagem em si. No “Learning How to Learn”, ministrado originalmente em inglês mas com legendas em português, o aluno conhece o funcionamento do cérebro ao se deparar com novas informações, métodos de memorização e fixação do conteúdo.

Com os professores da Universidade da Califórnia em San Diego, também é possível descobrir formas de gerenciar a procrastinação (sem deixar o tempo de ócio necessário de lado) e de como decodificar conceitos complexos.

“Aprendizagem automática”

Não são só pessoas que aprendem conceitos difíceis, mas também máquinas. Já se perguntou sobre como seu computador consegue entender processos complexos e transformar isso em uma função praticamente natural? Realizar cálculos surreais, dar o play em programas complexos, abrir infinitas abas no navegador — tudo isso, é claro, aprendido.

Quem orienta as atividades sobre inteligência artificial é o americano Andrew Ng, um dos idealizadores da plataforma e professor em Stanford. Os interessados devem se inscrever e encarar aulas em inglês (com legendas em espanhol ou mandarim simplificado).

“Inglês para negócios e empreendedorismo”

Se você adora falar sobre empreendedorismo, mas ainda não pegou o jeito do inglês, esse é o curso ideal. Criado por professores da Universidade da Pensilvânia e oferecido em inglês, é uma oportunidade de aprender o básico sobre o tema e, de quebra, treinar o vocabulário sobre ele.

Nas unidades do curso (que não possui legendas no Coursera), o aluno aprende sobre apoio financeiro a novos negócios, como o empreendedorismo tem mudado o contexto de diferentes países, e formas de fazer um plano de negócios. Há testes de compreensão de textos e atividades regulares durante cinco semanas de duração.

“Gigantes da internet: Leis e economia das plataformas digitais”

O professor da Universidade de Chicago Randall Picker combina o panorama de grandes nomes da web, como o Google, à forma como as leis têm respondido a tal contexto. Como garantir que notícias falsas não alcancem a mesma relevância nas redes do que uma matéria baseada em fatos e checada? Questões como essa são abordadas em aulas interativas, com atividades e comparações entre leis dos Estados Unidos e de outros lugares do mundo. Para fazer o curso, é preciso saber inglês, o único idioma em que ele é ministrado.

“Trabalhe inteligentemente, não mais duro”

Esse é um curso de gestão de tempo e para como aplicá-la na vida pessoal e profissional. Dessa vez, a formação vem completa em espanhol, com legendas disponíveis em português, e conta com a orientação da professora Margaret Meloni, da University of California Irvine. A ideia é passar conceitos simples que ajudem a dosar o tempo dedicado a cada atividade no dia — quem sabe até organizar os planos para estudar fora em 2017, não?

“Gerenciamento de projetos: O essencial para o sucesso”

Também oferecido pela University of California Irvine, o curso de gerenciamento de projetos combina lições sobre liderança e o básico sobre planejamento. Além disso, reflete sobre as formas de lidar com “pessoas difíceis” e de como equilibrar a dinâmica dentro de grupos de trabalho (por exemplo, com pessoas que se engajam menos ou mais nas atividades).

* Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar