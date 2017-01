6 cursos concorridos de graduação têm descontos de até R$ 45 000

Nos últimos dois anos, a crise econômica trouxe cortes no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa do Ministério da Educação destinado a financiar cursos de graduação em instituições privadas de ensino. Estudantes que dependiam do incentivo para ter acesso à universidade ficaram com mensalidades atrasadas e outros nem sequer conseguiram ingressar no ensino superior. A alta concorrência no Sisu é outro fator que deixa muita gente esforçada e estudiosa de fora da graduação.

Uma saída para driblar a situação é uma nova plataforma online, em que universidades estreladas na avaliação do Guia do Estudante estão oferecendo bolsas de até 40% nos cursos mais concorridos, como engenharia civil, direito e enfermagem. Até a formatura, a economia pode chegar a 45 000 reais. Confira os descontos de algumas dessas universidades na plataforma Guia do Estudante Bolsas:

Direito

O bacharel deste curso cuida da aplicação das leis em um país, organizando as relações entre indivíduos e grupos na sociedade.

Complexo Educacional FMU (São Paulo, SP)

Avaliação GE: 3 estrelas

Desconto na mensalidade: 10%

Economia até a formatura: R$ 7 000

Universidade São Judas Tadeu (São Paulo, SP)

Avaliação GE: 3 estrelas

Desconto na mensalidade: 40%

Economia até a formatura: R$ 36 000

Centro Universitário de Belo Horizonte – UniBH (Belo Horizonte, MG)

Avaliação GE: 3 estrelas

Desconto na mensalidade: 17%

Economia até a formatura: R$ 12 000

Administração

O administrador gerencia recursos financeiros, materiais ou humanos de uma empresa.

Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo, SP, e Rio de Janeiro, RJ)

Avaliação GE: 5 estrelas (SP) / 3 estrelas (RJ)

Desconto na mensalidade: 10%

Economia até a formatura: R$ 9 000

Universidade Anhembi Morumbi (São Paulo, SP)

Avaliação GE: 4 estrelas

Desconto na mensalidade: 10%

Economia até a formatura: R$ 7 000

Universidade Veiga de Almeida – UVA (Rio de Janeiro, RJ)

Avaliação GE: 3 estrelas

Desconto na mensalidade: 30%

Economia até a formatura: R$ 22 000

Enfermagem

O enfermeiro se dedica a promover, manter e restabelecer a saúde dos pacientes, trabalhando em parceria com outros profissionais, como os médicos.

Escola de Enfermagem Wenceslau Braz – EEWB (Itajubá, MG)

Avaliação GE: 3 estrelas

Desconto na mensalidade: 10%

Economia até a formatura: R$ 11 000

Centro Universitário de Belo Horizonte – UniBH (Belo Horizonte, MG)

Avaliação GE: 3 estrelas

Desconto na mensalidade: 27%

Economia até a formatura: R$ 16 000

Universidade Veiga de Almeida – UVA (Rio de Janeiro, RJ)

Avaliação GE: 4 estrelas

Desconto na mensalidade: 30%

Economia até a formatura: R$ 24 000

Psicologia

O psicólogo diagnostica, previne e trata doenças mentais, distúrbios emocionais e de personalidade.

Universidade Metodista de São Paulo (São Bernardo do Campo, SP)

Avaliação GE: 4 estrelas

Desconto na mensalidade: 23%

Economia até a formatura: R$ 19 000

Universidade São Judas Tadeu (São Paulo, SP)

Avaliação GE: 3 estrelas

Desconto na mensalidade: 40%

Economia até a formatura: R$ 41 000

Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo (Vitória, ES)

Avaliação GE: 4 estrelas

Desconto na mensalidade: 10%

Economia até a formatura: R$ 4 000

Engenharia civil

O profissional desta área projeta, gerencia e executa obras como casas, prédios, pontes, viadutos, estradas e barragens.

Centro Universitário do Distrito Federal – UDF (Brasília, DF)

Avaliação GE: 3 estrelas

Desconto na mensalidade: 15%

Economia até a formatura: R$ 12 000

Universidade Anhembi Morumbi (São Paulo, SP)

Avaliação GE: 3 estrelas

Desconto na mensalidade: 10%

Economia até a formatura: R$ 8 000

Universidade São Judas Tadeu (São Paulo, SP)

Avaliação GE: 3 estrelas

Desconto na mensalidade: 40%

Economia até a formatura: R$ 45 000

Fisioterapia

O fisioterapeuta trata e previne doenças e lesões musculares e ósseas, empregando técnicas como massagens e ginástica.

Universidade Veiga de Almeida – UVA (Rio de Janeiro, RJ)

Avaliação GE: 3 estrelas

Desconto na mensalidade: 30%

Economia até a formatura: R$ 24 000

Universidade São Judas Tadeu (São Paulo, SP)

Avaliação GE: 3 estrelas

Desconto na mensalidade: 40%

Economia até a formatura: R$ 36 000

Universidade Anhembi Morumbi (São Paulo, SP)

Avaliação GE: 3 estrelas

Desconto na mensalidade: 20%

Economia até a formatura: R$ 7 000