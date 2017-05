5 prós e 5 contras de fazer um curso online de inglês

Muitos alunos de inglês têm dúvidas ao se decidir por um curso online ou presencial da língua. Há vantagens e desvantagens nos dois modelos, dependendo das necessidades do aluno.

A escolha depende de fatores como nível linguístico, condições financeiras, metas e prazo para atingir a fluência. Confira a seguir 5 prós e 5 contras do modelo remoto:

Vantagens

1. No caso de uma aula por Skype ou Google Hangouts, é possível encontrar professores excelentes com mais facilidade, por ser mais conveniente para eles, já que eles não precisam se deslocar pela cidade.

2. O curso tende a ter um preço mais baixo se comparado à aula presencial , ou o mesmo preço mas com uma vantagem: menor número de alunos no mesmo grupo.

3. Você tem mais tempo de fala na aula, caso a turma seja menor. Isso é fundamental para se sentir confortável com o idioma.

4. Você não precisará de se deslocar até a escola. Isso é muito conveniente se você está com a agenda cheia ou não quer perder tempo no trânsito.

5. É possível ter aula durante uma viagem de negócios, na sala de espera do médico, no trajeto casa/trabalho, dependendo do programa. Isso minimiza um dos grandes vilões da aprendizagem: a falta de regularidade no curso (ou o excesso de faltas).

Desvantagens

1. O contato humano presencial entre professor/aluno e aluno/aluno, sem a mediação da tecnologia, é natural. Embora hoje muitas relações sejam mantidas virtualmente, ainda há pessoas que sentem falta de contato físico nos cursos.

2. Em uma sala de aula com diversos alunos, há mais interação entre colegas. Isso pode ser aproveitado para aumentar o dinamismo do curso e facilitar a aprendizagem. No ambiente online, isso é eliminado ou reduzido.

3. Para alguns, o ambiente escolar colabora para aumentar o foco na aula, pois o aluno

pode se envolver e se concentrar mais do que quando a aula ocorre em outros locais.

4. Métodos que incluem aulas movimentadas, com técnicas de teatro e simulações, ficam mais fáceis em cursos presenciais.

5. No caso de um curso online, há dependência de internet, wi-fi, computadores, tablets ou celulares. Ou seja, a aula pode terminar ou ser interrompida por falhas técnicas.

* Rosangela Souza é fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas e da ProfCerto. Também é professora de técnicas de comunicação, gestão de pessoas e estratégia no curso de Pós-Graduação ADM da Fundação Getúlio Vargas.