5 lições de inglês que você pode aprender com músicas românticas

O Dia dos Namorados está chegando, reunimos 5 das melhores músicas românticas de todos os tempos, segundo o site da Billboard, para extrair delas importantes lições de inglês.

Para cada canção, há uma pergunta que alunos de nível intermediário de sempre fazem, com a respectiva resposta. Confira a seguir:

1. “I Can’t Stop Loving You” (Ray Charles)

PERGUNTA: Quando usamos stop + ing?

Usamos o –ing depois de alguns verbos, para indicar que uma ação ou evento terminou. Exemplos:

“It has stopped raining. Let’s go for a walk.” (It was raining, but not anymore).

“We have stopped using plastic bags. We take our own bag with us.”

Usamos o to + infinitive (ex: stop to look) para indicar que alguém parou de fazer algo, para fazer outra coisa. Exemplos:

“On the way to Edinburgh, we stopped to look at an old castle.” (we stopped our journey in order to look at the castle.) . “We also stopped to have something to eat.”

2. “Let Me Love You” (Mario)

PERGUNTA: Qual a diferença entre “to leave” e “to let”?

To leave: deixar um lugar, algo ou alguém; esquecer . Exemplos:

“You’re always leaving your car keys on your desk.”

“I left my phone at home.”

Também usamos quando a ação é intencional:

“We decided to leave the dog at home.”

To let: Podemos usar “to let” para falar sobre permissões (deixar alguém fazer algo). “To let” é sempre seguido de um objeto e um verbo no infinitivo, mas sem o “to”. Exemplos:

“She let me look at the photos”

“She’d live on pizzas if we let her.”

Aviso: Não usamos “let” na voz passiva com esse significado. Exemplos:

“They didn’t let us take photographs inside the theatre.” (or We weren’t allowed to take photographs …) Not: We weren’t let (to) take photographs

3. “I Will Always Love You” (Whitney Houston)

PERGUNTA: É correto dizer “I always will love you”?

Geralmente usamos “always” :

– Entre o sujeito e o verbo principal: “He always wears a hat.”

– Depois do primeiro verbo auxiliar: “I’ve always wanted a sports car.”

– Depois do verbo modal: “You’ll always be happy!” “I will always love you.”

“You can always talk to me if you need.”

– Depois do verbo principal “to be”: “She’s always late for class.”

Atenção: não costumamos usar “always” no início de afirmações ou perguntas. Exemplos:

“She always cooks wonderful meals.” Not: Always she cooks wonderful meals.

“Do you always go camping?” Not: Always do you go camping …

4. “Silly Love Songs” (Wings)

PERGUNTA: “Qual a ordem correta dos adjetivos? Poderia ser “Love silly songs”?

Quando mais de um adjetivo vem antes de um substantivo, os adjetivos têm uma ordem específica. A regra normalmente aplicada é: adjetivos que descrevem opiniões ou atitudes (ex: amazing) geralmente vêm primeiro, antes de adjetivos mais neutros ou descritivos (ex: red) . Exemplos:

“She was wearing an amazing red coat.” Not: … red amazing coat

Se não quiser enfatizar nenhum dos adjetivos, a ordem mais comum é:

order relating to examples 1 opinion unusual, lovely, beautiful 2 size big, small, tall 3 physical quality thin, rough, untidy 4 shape round, square, rectangular 5 age young, old, youthful 6 colour blue, red, pink 7 origin Dutch, Japanese, Turkish 8 material metal, wood, plastic 9 type general-purpose, four-sided 10 purpose cleaning, hammering, cooking

5. “We Found Love” (Rihanna feat. Calvin Harris)

PERGUNTA: Qual a diferença entre “to find/found/found” e “to found/founded/founded” ?

To find (past: found/participle: found) – encontrar

“He needs to find a job”. “He found what he was looking for.”

To found (past: founded/participle:founded) – fundar

“Boston was founded in 1630.”

FONTES:

billboard.com

dictionary.cambridge.org

Rosangela Souza é fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas e da ProfCerto. Também é professora de técnicas de comunicação, gestão de pessoas e estratégia no curso de Pós-Graduação ADM da Fundação Getúlio Vargas.