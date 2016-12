5 histórias sobre mudança de carreira que vão surpreender você

Com a iminência de um novo ano começando, vêm as promessas, as metas, o compromisso de fazer diferente… Ainda assim, apesar de todo esse comprometimento, muitas vezes as mudanças acabam ficando somente nos planos.

Mudar o rumo da sua trajetória profissional é uma atitude de coragem – mas cada dia mais aceita e, por que não, mais fácil. Diversos cursos, no Brasil ou no exterior, podem abrir portas para outras profissões e conectar seus estudantes mais destacados com um mercado diferente, porém bastante receptivo.

Basta ver exemplos nas histórias abaixo: do médico que empreendeu após o MBA à publicitária que descobriu durante um período em Nova York que se sentiria realizada como pet-sitter.

A mudança exige coragem; estudar fora também. Mas estes cinco profissionais estão aí para provar que o risco vale (muito) a pena:

Fred Veloso, o médico que encontrou sua vocação nos palcos

Durante a faculdade de medicina, o ator Fred Veloso se encontrou na atuação. Formou-se e começou a planejar a transição completa de carreira: fez um curso de verão na tradicional Escola Guildhall, na Inglaterra, e depois, em 2010, foi aprovado na escola Stella Adler, em Nova York (EUA).

Leia a história completa aqui

Danielle Brants, do mercado financeiro ao empreendedorismo em educação

Depois de passar dez anos trabalhando no mercado financeiro, Danielle Brants realizou-se ao fundar uma startup de letramento adaptativo. Um curso em Harvard a ajudou a entender o mercado e as perspectivas para quem desejava empreender na área.

Leia a história completa aqui

Fernanda Falci, de publicitária a pet-sitter

Fernanda Falci formou-se em Comunicação Social muito nova, com 21 anos. Depois de um período trabalhando na área, foi diagnosticada com hipotireoidismo causado por estresse – o que a afastou do mercado de trabalho. Sem emprego e deprimida, foi estudar inglês em Nova York, onde teve contato com algo relacionado ao mercado em que hoje atua: o de cuidados com animais de estimação. “Conheci pessoas com outras percepções do que é sucesso, felicidade, realização, trabalho e vida. Abriu a minha cabeça.”

Lucas Ferreira, de redator publicitário à chef de cozinha

Algumas mudanças de carreira são planejadas a longo prazo, com cursos preparatórios e muita pesquisa. Esse não é o caso de Lucas Ferreira – tanto é que ele foi fazer uma entrevista procurando uma vaga para redator publicitário e acabou conseguindo um posto na cozinha de um restaurante em Portugal. E ele saiu feliz da vida com o novo emprego, optando por seguir a nova carreira como chefe de cozinha a partir desse momento.

Leia a história completa aqui

Fábio Katayama, um médico no MBA de Harvard

“Eu sempre gostei de negócios, mas também me interessava pela área da saúde, então…” Esta dualidade acompanhou a trajetória de Fábio Katayama desde a escolha da sua graduação até quando decidiu empreender, ao voltar do seu MBA em Harvard. Assim, o caminho entre a entrada na faculdade de Medicina e a posição de presidente da empresa que fundou foi marcado por escolhas de carreira pouco óbvias – entre elas, a formação para cirurgião e a passagem por uma consultoria de negócios.

Leia a história completa aqui

* Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar