5 cursos online grátis e em português para as carreiras do futuro

São Paulo – Ciência de dados, machine learning, realidade virtual, desenvolvimento de aplicativos, inteligência artificial são aspectos ligados a carreiras do – e com – futuro.

O bilionário Bill Gates, por exemplo, falou recentemente que se fosse jovem de novo e estivesse prestando vestibular consideraria estudar inteligência artificial. Para os brasileiros, um dos obstáculos para a capacitação é a pouca oferta de capacitação sobre esses temas no Brasil. Também por isso, a exigência de inglês é muitas vezes mandatória em empresas de tecnologia.

Mas, a Udacity – plataforma de educação online também chamada de Universidade do Vale do Silício, e que tem como um dos seus fundadores o professor Sebastian Thrun, coordenador do laboratório de inteligência artificial da Universidade de Stanford – tem cursos nessas áreas para iniciantes e que estão totalmente traduzidos para o português. Confira:

1. Introdução ao machine learning:

Uma máquina com capacidade de aprendizado é basicamente um software que aprende com base em sua experiência. Trata-se de um método automatizado de análise de dados a partir da combinação da ciência da computação e da estatística.

No curso, que tem duração de 10 semanas, o aluno vai aprender a investigação de dados por meio de machine learning, ou seja, extrair e identificar características úteis que melhor representam os dados.

Como se inscrever: no site da Udacity

2. Introdução à realidade virtual:

O curso dura duas semanas e é para quem está interessado em aprender sobre os princípios que regem a realidade virtual: ótica, displays,

Estereopsia, rastreamento e plataformas de hardware.

De acordo com a Udacity não é preciso ter experiência prévia em programação para aproveitar o curso.

Como se inscrever: no site da Udacity

3. Introdução à análise de dados:

O curso ensina o básico para análises mais complexas de dados: manipulação, processamento e limpeza das informações. Os alunos também vão aprender a escrever códigos mais limpos, precisos e de mais rápida execução a partir da biblioteca Python Numpy, Pandas, e Matplotlib.

Como se inscrever: no site da Udacity

4. Desenvolvimento Android para iniciantes:

O objetivo do curso de quatro semana é transformar usuários do sistema operacional mais usado no mundo em desenvolvedores de aplicativos. As aulas são para iniciantes e não é preciso ter familiaridade com programação.

Como se inscrever: no site da Udacity

5. Inteligência artificial para robótica:

O carro sem motorista é um dos paradigmas do futuro e esse curso aproxima os alunos dessa nova realidade da inteligência artificial. Este curso vai ensinar os principais sistemas de um carro robótico e os métodos básicos de Inteligência Artificial, incluindo: inferência probabilística, planejamento e pesquisa, localização, rastreamento e controle, todos com foco em robótica.

Como se inscrever: no site da Udacity