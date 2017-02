5 atitudes arruínam a entrevista de emprego imediatamente

São Paulo – Mentir para o recrutador é o jeito mais fácil de arruinar a chances de contratação durante um processo seletivo. Pesquisa recente realizada pelo CareerrBuilder mostra que são as mentiras de candidatos as atitudes mais odiadas entre 66% dos 2,6 mil entrevistadores ou gerentes de recursos humanos.

Atender ligações durante a conversa com o recrutador ou ainda responder mensagens de texto aparecem em segundo lugar: 64% dos participantes consideraram que esse também é um jeito rápido de se queimar.

O comportamento arrogante também desagrada em cheio, segundo 59% dos entrevistados. Chegar para a entrevista de emprego vestido inadequadamente aparece em seguida, com 49% dos votos.

Por último, mas não menos destruidora da reputação profissional aparece a irresponsabilidade: 48% dos recrutadores disseram que o pior que um candidato pode fazer na entrevista é transmitir uma imagem de profissional negligente.

Descuidar da comunicação não-verbal também atrapalha

Quando o discurso e a linguagem corporal não transmitem a mesma mensagem, pode haver estranhamento por parte do recrutador. A pesquisa do CareerBuilder também traz os 10 maiores erros do corpo durante as entrevistas de emprego. Confira: