46 concursos públicos oferecem salários de até R$ 27,5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri

São 14 vagas de nível médio e superior. As ofertas são para os cargos de agente previdenciário, analista de processos previdenciários, controlador interno, procurador previdenciário e analista previdenciário nas seguintes opções: administração, assistência social, atuária, contabilidade, economia e psicologia.

Salário: até 9.396 reais

Inscrições: até 21 de setembro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Itanhaém

Há 192 para os níveis superior e médio, inclusive para assistente jurídico, assistente social, veterinário, professor, psicólogo, engenheiro (civil e eletrônico), farmacêutico, fisioterapeuta, médico (cirurgião, clínico geral, do trabalho, hematologista e com diversas outras especialidades), entre outros.

Salário: até 13.799,00 reais

Inscrições: até 5 de outubro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Santana de Parnaíba

São 63 vagas de nível fundamental, médio e superior Há vagas para engenheiros (agrônomo, ambiental e da computação), arquiteto, biólogo, contador, fonoaudiólogo, geógrafo, assistente social, entre outros.

Salário: até 9.854,98 reais

Inscrições: até 5 de outubro pelo site do Instituto Mais

SP – Câmara Municipal de Porto Ferreira

O concurso oferece 5 vagas para os níveis médio e superior. Os cargos disponíveis são procurador jurídico, assistente contábil, assessor de imprensa e assistente administrativo.

Salário: até 5.043,07 reais

Inscrições: até 9 de outubro pelo site da Vunesp

RJ – Universidade Federal Fluminense

São 50 vagas para professores adjuntos, assistentes e auxiliares. Há vagas em diversas especialidades como, por exemplo, arquitetura, nutrição, farmácia, patologia, serviço social, entre outras. Confira os detalhes no edital.

Salário: até 9.585,67 reais

Inscrições: até 28 de setembro pelo site da UFF

RJ – Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

São 11 vagas de nível médio e superior. De nível superior, há vagas para analista judiciário nas áreas judiciária, administrativa e apoio especializado nas especialidades de análise de sistemas, medicina clínica geral, medicina do trabalho e psicologia (clínica).

Salário: até 10.461,90 reais

Inscrições: até 28 de setembro pelo site da Consulplan

RJ – Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas)

Há vagas de nível médio e superior para dentista, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, médico (clínico geral), fonoaudiólogo, técnico de enfermagem, entre outros.

Salário: até 5.303,27 reais

Inscrições: até 1º de outubro pelo site do Ibade

MG – Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência do Sudeste de Minas Gerais (Cideste-MG)

São 499 vagas para níveis superior e médio, inclusive para enfermeiro, contador, estatístico, psicólogo, farmacêutico e médico.

Salário: até 7.050 reais

Inscrições: até 22 de setembro pelo site do IBGP

MG – Prefeitura de Santo Antônio do Grama

São 62 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para professor, psicólogo, pedreiro, operário, eletricista, dentista, técnico.

Salário: até 12.540,00 reais

Inscrições: até 3 de outubro pelo site Máxima Auditores

MG- Prefeitura de Santana de Cataguases

São 58 vagas para os níveis fundamental, médio e superior dividias em dois editais. Há vagas para médicos, enfermeiros, dentista, entre outros.

Salário: até 10.065,75 reais

Inscrições: até 11 de outubro pelo site JCM

ES – Prefeitura de Colatina

Há 81 oportunidades, além de cadastro reserva, para arquiteto, biólogo, contador, economista, bibliotecário, assistente social, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, engenheiro, jornalista, entre outros profissionais de diversas áreas e níveis de escolaridade.

Salário: 5.544 reais

Inscrições: até 18 de setembro pelo site da Gualimp

PR – Prefeitura de Nova Aurora

Há 33 oportunidades para todos os níveis. Há vagas para assistente social, bioquímico, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, entre outros profissionais.

Salário: até 14.629,57 reais

Inscrições: até 13 de setembro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Piên

Há 17 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Podem participar do processo seletivo médicos, psicólogos, professores, entre outros.

Salário: até 11.323,14 reais

Inscrições: até 14 de setembro pelo site da Objetiva

PR – Prefeitura de Andirá

O concurso oferece 25 oportunidades para enfermeiro, médico, fisioterapeuta, pedagogo, terapeuta ocupacional, veterinário, auditor fiscal da receita, entre outros profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Salário: até 13,7 mil reais

Inscrições: até 21 de setembro pelo site do Instituto UniFil

PR – Prefeitura de Sulina

São 9 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para emprego público e para concurso público. Confira os editais no site do Instituto Brasil.

Salário: 12.450,00 reais

Inscrições: até 25 de setembro pelo site do Instituto Brasil

PR- Prefeitura de Ouro Verde do Oeste

São cinco vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Médico, farmacêutico, enfermeiro, assistente social estão entre os profissionais buscados.

Salário: até 7.709,14 reais

Inscrições: até 25 de setembro pelo site da Faculdade Alfa

PR – Prefeitura de Cândido de Abreu

Há 33 oportunidades para todos os graus de escolaridade, inclusive para assistente social, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico-bioquímico, fonoaudiólogo, médico, veterinário, nutricionista, dentista, procurador jurídico, entre outros.

Salário: até 9.196,16 reais

Inscrições: até 26 de setembro pelo site do Ibam

PR- Prefeitura de Saudade do Iguaçu

São 55 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 16.644,81 reais

Inscrições: até 2 de outubro pelo site da Faculdade Alfa.

SC – Secretaria de Saúde de Santa Catarina

O concurso oferece 38 oportunidades para nível superior. Um dos editais tem vagas para médico clínico geral para atuar como médico regulador na Grande Florianópolis, Joiville e Lages. Outro edital prevê vagas para médico especialista em medicina intensiva, anestesiologia, pediatria, entre outras especialidades, odontólogo com pós-graduação em odontopediatria, psicólogo com especialização em psicologia hospitalar, fisioterapeuta com experiência na área hospitalar, entre outros profissionais em Florianópolis e São José.

Salário: até 7.813,53 reais

Inscrições: até 13 de setembro pelo site da Secretaria

SC – Prefeitura de Joaçaba

Há vagas de cadastro reserva e uma vaga efetiva para profissionais com nível fundamental, médio e superior. Podem se candidatar médico generalista, farmacêutico/bioquímico, psicólogo, assistente social, cirurgião-dentista, entre outros.

Salário: até 16.055,87 reais

Inscrições: até 15 de setembro pelo site Aprender.com

SC – Prefeitura de Princesa

O concurso oferece vagas de cadastro reserva para dentista, psicólogo, agente administrativo, entre outros profissionais com vários graus de escolaridade.

Salário: até 5.965,05 reais

Inscrições: até 21 de setembro pelo site do AMEOSC

SC – Prefeitura de Indaial

São 139 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. De nível superior, há vagas de enfermeiro, assistente social, médicos, fisioterapeutas, nutricionista, professores, entre outras.

Salário: 13.065,75 reais

Inscrições: até 25 de setembro pelo site do IBAM

SC – Instituto Federal de Ciência Tecnologia de Santa Catarina

São 58 vagas. Há oportunidades para professor e técnico. Confira o edital

Salário: 9.585,67 reais

Inscrições: até 26 de setembro pelo site do IFSC

SC – Prefeitura de São Bernardino

O concurso oferece 4 oportunidades de nível médio e superior. As vagas são para agente municipal de defesa civil, fisioterapeuta, médico e médico veterinário.

Salário: até 13.207,84 reais

Inscrições: até 27 de setembro pelo site da Legalle Concursos

SC – Prefeitura de Criciúma

Há três oportunidades para nível superior. O cargo disponível é o de fiscal de rendas e tributos.

Salário: até 14.205,12 reais

Inscrições: até 29 de setembro pelo site da Fepese

SC – Prefeitura de Benedito Novo

São sete vagas de nível fundamental, médio e superior. As vagas são para engenheiro florestal, instrutor de esportes (patinação), médico clínico geral, médico veterinário, operador de máquinas e psicopedagogo e para engenheiro civil, sendo que para esse profissional o objetivo é fazer cadastro de reserva.

Salário: até 13.086,79. reais

Inscrições: até 3 de outubro pelo site do IOBV

SC – Prefeitura de Lages

São 544 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para enfermeiro, dentista, educador social, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, médico veterinário.

Salário: até 13.373,96 reais

Inscrições: até 13 de outubro pelo site do IBAM

SC – Prefeitura de Monte Carlo

Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior, são 24 vagas ao todo no processo seletivo. Professores em diversas áreas, assistente social, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, entre outros, são profissionais procurados

Salário: até 14.270,96 reais

Inscrições: até 26 de outubro pelo site da NBS

RS – Prefeitura de Guabiju

Há três vagas para os níveis superior, médio e fundamental. As vagas para quem tem graduação são para médico ESF e procurador jurídico (cadastro reserva).

Salário: até 5.522,74 reais

Inscrições: até 15 de setembro pelo site da Sigma

RS – Prefeitura de Cerro Largo

O concurso oferece 25 oportunidades para todos os níveis. Há vagas para médico, bibliotecário, dentista ESF, enfermeiro, entre outros profissionais.

Salário: até 5.673,60 reais

Inscrições: até 15 de setembro pelo site do Instituto Excelência

RS Prefeitura de Nova Pádua

São 22 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 6.444,50 reais

Inscrições: até 19 de setembro pelo site Legalle Concursos

RS Prefeitura e Câmara Municipal de Sant’Ana do Livramento

São 4 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Veja o edital

Salário: 5.263,41 reais

Inscrições: até 19 de setembro pelo site Objetivas

CENTRO OESTE

DF – Tribunal Superior do Trabalho (TST)

Há 52 vagas e formação de cadastro de reserva para níveis médio e superior. Há vagas de nível superior para analista judiciário (área administrativa, judiciária e apoio especializado nas seguintes especialidades: análise de sistemas, contabilidade, suporte em tecnologia da informação e taquigrafia).

As oportunidades para nível médio são para técnico judiciário (área administrativa; área administrativa com especialidade em segurança judiciária; e apoio especializado, com especialidade em programação)

Salário: de 6.736,41 a 10.461,90 reais

Inscrições: até 22 de setembro pelo site da FCC

DF – Conselho Federal de Farmácia

São 62 oportunidades para os níveis superior e médio. Os cargos disponíveis são de analista de sistema, auditor, contador, farmacêutico, programador e auxiliar administrativo.

Salário: até 7.239,54 reais

Inscrições: até 29 de setembro pelo site Inaz do Pará

MS – Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

Há 560 vagas de cadastro reserva para nível superior. Os cargos disponíveis são analista judiciário (bacharel em administração), analista judiciário (bacharel em direito) e técnico de nível superior (analista técnico contábil, analista de sistema computacional, analista de sistema computacional, bibliotecário, engenheiro civil, engenheiro eletricista, arquiteto, médico, dentista, assistente social, psicólogo, jornalista e estatístico).

Salário: até 5.636,96 reais

Inscrições: até 18 de setembro pelo site da PUC-PR

NORTE E NORDESTE

SE AL PE PB RN CE – Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Tribunal abrange a região de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. São 20 vagas para juiz substituto.

Salário: 27.500,17 reais

Inscrições: até 26 de setembro pelo site do Cespe

CE – Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

O cargo disponível é de analista judiciário na área administrativa, área administrativa com especialidade em contabilidade, medicina (do trabalho e psiquiatria), odontologia, tecnologia da infromação), área judiciária, área judiciária com especialidade de oficial de justiça – avaliador federal. Também há vagas para técnico judiciário na área administrativa e na área de apoio especializado com especialidade em tecnologia da informação. Todas as vagas são para cadastro reserva, exceto para analista judiciário, que conta com uma vaga.

Salário: até 10.461,89 reais

Inscrições: até 13 de setembro pelo site do Cespe

PE – Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho

O concurso oferece 2.242 oportunidades agente de controle urbano, arquiteto/urbanista, bibliotecário, engenheiro (civil, cartógrafo, florestal, ambiental/sanitarista, advogado, químico, minas/geólogo, geógrafo, eletricista), técnico ambiental, entre outros.

Salário: até 10.885,09 reais

Inscrições: até 21 de setembro pelo site Seleção Cabo 2017

PB – Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

Há uma vaga para professor assistente para atuar na unidade acadêmica de tecnologia de alimentos. O candidato deve ter graduação em engenharia química, engenharia mecânica, engenharia de alimentos, química, química industrial ou áreas afins, com mestrado e/ou título da dissertação na área de conhecimento objeto do concurso.

Salário: até 6.627,43 reais

Inscrições: até 15 de setembro, presencialmente, das 7h às 11h ou das 13h às 17h de segunda à sexta-feira, na Secretaria da Unidade Acadêmica de Tecnologia de Alimentos, do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, da Universidade Federal de Campina Grande, localizado na Rua Jairo Vieira Feitosa, 1770, Bairro dos Pereiros, CEP.: 58.840-000, Pombal–PB. Veja aqui o edital.

PB – Prefeitura de Sumé

Há 80 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Profissionais como professores, assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos e médicos podem se candidatar às oportunidades.

Salário: até 6.325,60 reais

Inscrições: até 17 de setembro pelo site da CPCon

SE – Universidade Federal de Sergipe

São cinco vagas de nível superior para professor adjunto e professor assistente. Há oportunidades na área de geologia, relações internacionais e educação.

Salário: até 9.585,67 reais

Inscrições: até 3 de outubro pelo site da Universidade Federal de Sergipe

BA – Prefeitura de Camaçari

Há 67 vagas para nível superior. Podem se candidatar médicos (PSF, hematologista, pneumologista, psiquiatria, reumatologista e socorrista).

Salário: até 7.858,35 reais

Inscrições: até 13 de setembro pelo site da prefeitura

BA – Ministério Público da Bahia

O concurso oferece 61 vagas de níveis médio e superior. Os cargos disponíveis são de analista técnico (com especialidades como pedagogia, psicologia, serviço social, estatística, linguística, entre outras) e assistente técnico-administrativo.

Salário: até 5.917,44 reais

Inscrições: até 21 de setembro pelo site da FGV Projetos

PA – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)

A universidade oferece 26 vagas para professor efetivo. Há vagas para áreas como leitura e produção textual, economia, história da áfrica e história e cultura afro-brasileira, geologia, arquitetura e urbanismo, matemática aplicada à engenharia civil, eletrônica, psicologia comunitária e atenção à saúde, química geral, entre outras.

Salário: até 9.585,67 reais

Inscrições: até 27 de setembro pelo site do SIGRH da Unifesspa

RO – Governo de Rondônia

Há 80 vagas para nível superior e médio, além de cadastro reserva. Há vagas para técnico em políticas públicas e gestão governamental, técnico em tecnologia da informação e comunicação, analista de planejamento e finanças, especialista em gestão pública e gestão governamental e analista

em tecnologia da informação e comunicação.

Salário: até 7.173,8 reais

Inscrições: até 14 de setembro pelo site da FGV Projetos

TO – Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins

O concurso oferece 10 vagas para nível médio e superior. Os cargos disponíveis são analista judiciário – área judiciária; analista judiciário – área administrativa; analista judiciário – área administrativa com especialidade em contabilidade; técnico judiciário – área administrativa; técnico judiciário – área de apoio especializado com especialidade em programação de sistemas.

Salário: até 10.461,90 reais

Inscrições: até 2 de outubro pelo site do Cespe/UnB