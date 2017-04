43 concursos públicos oferecem salários de até R$ 24,8 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Câmara Municipal de Cotia

São 6 vagas para os níveis médio e superior. Os cargos disponíveis são de assistente de licitações, compras e contratos, analista de infraestrutura e TI, contador, jornalista, procurador legislativo e motoboy.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 7 de abril pelo site da Fundação Vunesp

SP – Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde de São Paulo

São 150 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para enfermeiro, médicos, assistente social, entre outras.

Salário: até 12.621,70 reais

Inscrições: até 9 de abril pelo site do Consesp

SP – Prefeitura de Echaporã

Há vagas para nível médio e superior. Delas, duas são para médico PSF.

Salário: até 9.320 reais

Inscrições: até 10 de abril pelo site da Dux Concursos

SP – Prefeitura de Itirapina

As oportunidades são para médicos. São 16 vagas ao todo.

Salário: até 6.477,00 reais

Inscrições: até 12 de abril pelo site da consultoria EGP

SP – Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

São 9 vagas de nível médio e superior para trabalhar em Mogi Mirim. Há vagas para médico, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, entre outras.

Salário: até 11.545,76 reais

Inscrições: até 12 de abril pelo site da Sigma

SP – Prefeitura de Mairiporã

São 68 vagas para níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para professores, médicos, farmacêutico, nutricionista, inspetor de alunos, entre outras.

Salário: até 6.619,98 reais

Inscrições: até 19 de abril pelo site do Instituto Mais

SP – Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp)

São 9 vagas para as cidades de Tupã e de Bauru, para médicos.

Salário: 7.171,85 reais

Inscrições: até 17 de abril pelo site da Famesp

SP – Prefeitura de Guaimbê

São 15 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As oportunidades são para médico, enfermeiro, nutricionista, contador, chefe do departamento pessoal, diretor de arrecadação tributária, diretor de recursos humanos, técnico de enfermagem, merendeira.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 17 de abril pelo site da CSC Consultoria

SP – Tribunal de Justiça de São Paulo

São 206 vagas voltadas a quem tem ensino superior e divididas em dois editais. As vagas são para assistente social e psicólogo judiciário. Os aprovados vão trabalhar em São Paulo e Grande São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, e Sorocaba.

Salário: 6.010,24 reais

Inscrições: até 25 de abril pelo site da Vunesp

SP – Polícia Militar de São Paulo

São 74 vagas de nível superior para de 2º tenente médico PM estagiário. Há oportunidades para diversas especialidades. Candidatos devem ter entre 17 e 35 anos de idade, ter concluído o curso de nível superior de graduação em medicina e possuir título de especialista, ou certificado de conclusão de residência médica ou declaração de estar cursando, no mínimo, o último ano de residência médica, entre outros requisitos.

Salário: até 6.458,57 reais

Inscrições: até 8 de maio pelo site da Vunesp

MG – Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais

São seis vagas. De nível superior há oportunidade para administrador de redes, analista de sistemas, advogado, bibliotecário, jornalista, médico fiscal e contador.

Salário: até 6.085,12 reais

Inscrições: até 17 de abril pelo site Gestão de Concursos

MG – Prefeitura de Belo Horizonte

Há 5 vagas para ensino superior. O cargo disponível é o de procurador municipal.

Salário: até 17.674,95 reais

Inscrições: até 12 de abril pelo site do Cespe/UnB

MG – Prefeitura de Andradas

São 18 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, psicólogo, supervisor educacional, agente comunitário, fiscal tributário, entre outras.

Salário: até 11.182,13 reais

Inscrições: até 24 de abril pelo site IBGP

MG – Prefeitura de Boa Esperança

São 205 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para contador, dentista, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, psicólogo, entre outras.

Salário: até 11.880,00 reais

Inscrições: até 30 de abril pelo site da Facepe

PR – Ministério Público do Paraná

O concurso oferece 12 oportunidades para nível superior. O cargo disponível é o de promotor substituto.

Salário: até 24.818,90 reais

Inscrições: até 25 de abril pelo site do MPPR

SC – Prefeitura de Água Doce

O concurso oferece 13 oportunidades para os níveis fundamental e superior. Alguns dos profissionais que podem se candidatar são professores e médicos.

Salário: até 8.470,92 reais

Inscrições: até 6 de abril pelo site da Aprender

SC – Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina

São 9 vagas para nível superior e médio, inclusive para advogado, agente fiscal e agente de orientação e fiscalização profissional.

Salário: até 7.480,60 reais

Inscrições: até 7 de abril pelo site do Conselho

SC- Prefeitura de Orleans

Há vagas para enfermeiro, médico, odontólogo, terapeuta, técnicos e auxiliares, entre outras oportunidades. Confira o edital

Salário: 12.819,01 reais

Inscrições: até 7 de abril pelo site da prefeitura

SC – Prefeitura de Agrolândia

A prefeitura está selecionando médico ginecologista e obstetra da família. Confira o edital

Salário: até 5.035,69 reais

Inscrições: até 7 de abril pelo site da prefeitura

SC – Prefeitura de Ituporanga

Há dois editais: um para seleção de profissionais da área de educação e outro para demais cargos. Há oportunidades para professor, instrutor, assistente social, médico, engenheiro civil, psicólogo, nutricionista, entre outras.

Salário: até 12.309,04 reais

Inscrições: até 9 de abril pelo site Acesse Concursos

SC – Prefeitura de Jupiá

São 14 vagas.As oportunidades são para auxiliar administrativo, assistente de educação, médico veterinário, professor de educação física, psicólogo, técnico em atividades administrativas e técnico em enfermagem.

Salário: até 6.521,23 reais

Inscrições: até 15 de abril pelo site Cursiva

SC – Junta Comercial de Santa Catarina (Jucesc)

São 17 vagas para quem tem ensino superior e médio. As oportunidades são para analista de informática, analista técnico administrativo II e técnico em atividades administrativas.

Salário: até 6.753,50 reais

Inscrições: até 17 de abril pelo site do Jucesc

SC – Tribunal de Justiça de Santa Catarina

Há um total de 5 vagas para nível superior. O cargo é de juiz substituto. Para se candidatar, é preciso ter concluído o curso de bacharelado em Direito reconhecido pelo MEC.

Salário: até 22.521,20 reais

Inscrições: até 18 de abril pelo site da FCC

SC – Prefeitura de Rancho Queimado

O concurso tem 35 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior, inclusive para advogado, enfermeiro, farmacêutico, médico, nutricionista, dentista, entre outros profissionais.

Salário: até 14.679,03 reais

Inscrições: até 25 de abril pelo site do Instituto O Barriga Verde

SC – Prefeitura de São João do Oeste

São vagas imediatas e também há formação de cadastro de reserva para cargos voltados para quem tem ensino fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiros: agrônomo, sanitarista e civil.

Salário: até 5.275,46 reais

Inscrições: até 27 de abril pelo site da AMEOSC

SC – Prefeitura de Xavantina

São duas vagas: uma para médico e outra para fonoaudiólogo.

Salário: até 15.530,40 reais

Inscrições: até 27 de abril pelo site da Amauc

SC – Prefeitura de Governador Celso Ramos

Há vagas para advogado, jornalista, assistente social, agente comunitário de saúde, biólogo, bioquímico, engenheiro civil, engenheiro ambiental, engenheiro químico.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 4 de maio pelo site Faepesul

RS – Prefeitura e Câmara de Novos Cabrais

São 7 vagas para os níveis superior, médio e fundamental, inclusive para médico, farmacêutico, enfermeiro, engenheiro civil, entre outros profissionais.

Salário: até 10.731,26 reais

Inscrições: ate 16 de abril pelo site da Objetiva Concursos

RS – Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso

O concurso tem vagas para todos os níveis, inclusive para médico e professor de matemática.

Salário: até 9.878,15 reais

Inscrições: até 17 de abril pelo site da Alternative Concursos

RS – Prefeitura de Venâncio Aires

São 42 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As vagas são para assistente jurídico, auxiliar odontológico, fiscal do meio ambiente, médico comunitário, médico de atenção básica, médico ginecologista e obstetra, médico pediatra, pedreiro, professor de educação infantil e técnico em enfermagem.

Salário: até 12.547,39 reais

Inscrições: até 18 de maio pelo site da Sawabona Concursos

CENTRO OESTE

GO – Celg Geração e Transmissão (Celg GT)

O concurso oferece 19 vagas para os seguintes cargos: analista técnico, analista de gestão, técnico em operações e assistente de operações.

Salário: até 7.890,24 reais

Inscrições: até 7 de abril pelo site do Centro de Seleção da UFG

MS – Prefeitura de São Gonçalo do Oeste

São 86 vagas, de nível superior há oportunidades para assistente social, enfermeiro, engenheiro civil, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, pedagogo escolar, pedagogo técnico em inspeção escolar, professor regente (educação física, educação infantil, geografia, matemática, português e anos iniciais), médico (clínico geral, radiologista, anestesista, emergencista, ginecologista/obstetra, oftalmologista, ortopedista, pediatra), farmacêutico e farmacêutico-bioquímico.

Salário: até 14.486,93 reais

Inscrições: até 3 de maio pelo site da Fapec

MT – Polícia Civil Judiciária do Mato Grosso

O concurso tem vagas de cadastro reserva para delegado da Polícia Civil. Para se candidatar é necessário ter diploma de bacharelado em direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Também é preciso ter entre 21 e 45 anos de idade.

Salário: até 19.316,49 reais

Inscrições: até 2 de maio pelo site do Cespe/UnB

DF – Conselho Federal de Odontologia

São 340 vagas para trabalhar em Brasília (DF). Há oportunidades para procurador jurídico, contador, administrador, contador, procurador jurídico, entre outras.

Salário: até 7.500 reais

Inscrições: até 8 de maio pelo site da Quadrix

NORTE E NORDESTE

BA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa)



São 600 vagas e de nível superior há oportunidades para formados em ciências contábeis; análise de sistemas, processamento de dados, ciência da computação, engenharia de computação ou sistemas de informação; engenharia civil ou engenharia de produção civil; engenharia sanitária ou engenharia sanitária e ambiental; e engenharia elétrica.



Salário: até 6.793,31 reais

Inscrições: até 5 de abril pelo site IBFC

CE – Prefeitura de Fortaleza

São 33 vagas para quem tem ensino médio e superior. Há oportunidades para engenheiro florestal biólogo, advogado, arquiteto e urbanista, geógrafo, entre outras.

Salário: até 9.417,80 reais

Inscrições: até 16 de abril pelo site da prefeitura

PE – Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

O concurso oferece 22 oportunidades para professores do magistério em diversas áreas. As vagas são para os campi do Recife, Cabo de Santo Agostinho, Garanhuns e Serra Talhada.

Salário: até 9.570,41 reais

Inscrições: até 25 de abril pelo site do concurso

RN – Ministério Público do Rio Grande do Norte

São 28 vagas para nível médio e superior. Os cargos disponíveis são de analista nas áreas de contabilidade e engenharia civil e de técnico na área administrativa.

Salário: até 5.609,19 reais

Inscrições: até 11 de abril pelo site da Comperve

SE – Universidade Federal de Sergipe (UFS)

Há vagas para professor substituto no Campus da Saúde/HU na área de odontologia e também no Campus de São Cristóvão em ciências da religião, comunicação social, direito, engenharia civil, estatística e ciências atuariais, música, psicologia e zootecnia.

Salário: até 5.697,61 reais

Inscrições: até 5 de abril pelo site da universidade

SE – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Sergipe

O concurso oferece 9 vagas pra profissionais de nível médio e superior. As oportunidades para quem tem graduação completa são para contador e para analista técnico nas áreas de agronomia (engenheiro agrônomo, de pesca ou florestal) e engenharia (civil, ambiental, eletricista, mecânico, químico, de alimentos, geólogo ou de minas).

Salário: até 5.622 reais

Inscrições: até 7 de abril pelo site da Advise

RO – Universidade Federal de Roraima (UFRR)

São 10 vagas para nível superior. O cargo disponível é de Professor do Magistério Superior, adjunto A, assistente A e auxiliar. As áreas são contabilidade, linguística de língua de sinais, artes visuais, medicina veterinária, saúde materno-infantil, entre outras.

Salário: até 9.570,41 reais

Inscrições: até 20 de abril pelo site do concurso

AC – Polícia Civil do Acre

Há 250 oportunidades para nível superior: 176 para o cargo de agente da Polícia Civil, 36 para escrivão, 20 para auxiliar de necropsia e 18 para o cargo de delegado de Polícia Civil.

Salário: até 15.378 reais

Inscrições: até 16 de abril pelo site do Ibade

MA – Prefeitura de Penalva

O concurso oferece 235 vagas para todos os níveis de escolaridade. Entre os profissionais procurados estão enfermeiros, médicos, nutricionistas, psicólogos, psicopedagogos e advogados.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 19 de abril pelo site do Instituto de Machado de Assis