42 concursos públicos oferecem salários de até R$ 27,5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Petrobras

Voltadas para os níveis superior e médio, há 159 vagas imediatas e 795 para cadastro reserva. As oportunidades são para Alagoas, Sergipe, Amazonas, Alto do Rodrigues (RN), Mossoró (RN), Natal, São Mateus (ES), Rio de Janeiro, Angra dos Reis (RJ), Bertioga (SP), Cubatão (SP), Duque de Caxias (RJ), Guarujá (SP), Itaboraí (RJ), Itanhaém (SP), Macaé (RJ), Rio de Janeiro, Santos (SP), Seropédica (RJ) e Vitória (ES). Para nível superior, serão quatro vagas para o cargo de médico do trabalho júnior. O nível médio terá um total de 155 vagas, nos cargos de técnico de enfermagem do trabalho júnior (uma), técnico de inspeção de equipamentos e instalações júnior (12), técnico de manutenção júnior – caldeiraria (uma), técnico de manutenção júnior – elétrica (15), técnico de manutenção júnior – instrumentação (seis), técnico de manutenção júnior – mecânica (22), técnico de operação júnior (78) e técnico de segurança júnior (20).

Salário: até 9.786,14 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site da Cesgranrio

SUL E SUDESTE

SP – Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2º Região (CRECI)

Há três vagas para nível médio, para profissionais de suporte administrativo operacional, e uma para nível superior, para analista de programação sênior.

Salário: até 7.778,03 reais

Inscrições: até 8 de setembro pelo site do Nosso Rumo

SP – Câmara Municipal de Araraquara

São duas vagas para os níveis superior e médio: para assistente técnico legislativo e procurador jurídico. Também há cadastro reserva para agente administrativo.

Salário: até 7.059,31 reais

Inscrições: até 10 de setembro pelo site do IBFC

SP – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri

São 14 vagas de nível médio e superior. As ofertas são para os cargos de agente previdenciário, analista de processos previdenciários, controlador interno, procurador previdenciário e analista previdenciário nas seguintes opções: administração, assistência social, atuária, contabilidade, economia e psicologia.

Salário: até 9.396 reais

Inscrições: até 21 de setembro pelo site da Vunesp

MG – Prefeitura de Jaíba

São 310 vagas para todos os níveis de escolaridade: fundamental, médio e superior. Confira o edital

Salário: até 10.830 reais

Inscrições: até 31 de agosto pelo site de concursos da Fadenor

MG – Prefeitura de Pequi

Há 43 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Podem se candidatar cirurgião-dentista, enfermeiro, farmacêutico-bioquímico, médico clínico (PSF), médico clínico geral, nutricionista, professor, psicólogo, entre outros profissionais.

Salário: até 12.355,09 reais

Inscrições: até 31 de agosto pelo site do Instituto IADHED

MG – Prefeitura de Brazópolis

O concurso oferece 14 vagas para os níveis superior e médio. Há oportunidades para assistente social, dentista, psicólogo, médico clínico geral, enfermeiro, nutricionista, entre outros profissionais.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 6 de setembro pelo site do IBGP

MG – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul (Cisru)

São 269 oportunidades para os níveis superior e médio. Alguns dos cargos disponíveis são de enfermeiro, psicólogo, farmacêutico, médico, entre outros.

Salário: até 7.050 reais

Inscrições: até 8 de setembro pelo site do IBGP

MG – Prefeitura de Alvarenga

O concurso oferece 153 vagas para todos os níveis, inclusive para nutricionista, dentista, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, assistente social, farmacêutico bioquímico, psicólogo, professor, entre outros.

Salário: até 6.336,14 reais

Inscrições: até 12 de setembro pelo site da Máxima

MG – Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência do Sudeste de Minas Gerais (Cideste-MG)

São 499 vagas para níveis superior e médio, inclusive para enfermeiro, contador, estatístico, psicólogo, farmacêutico e médico.

Salário: até 7.050 reais

Inscrições: até 22 de setembro pelo site do IBGP

PR – Prefeitura de São José dos Pinhais

O concurso oferece 21 oportunidades para os níveis médio e superior. As vagas são para médico na área de atenção primária à saúde, enfermeiro, farmacêutico-bioquímico e técnico em enfermagem.

Salário: até 13.866,72 reais

Inscrições: até 31 de agosto pelo site da PUC-PR

PR – Prefeitura de Lapa

Há vagas para todos os níveis de escolaridade, inclusive para biólogo, médico, fisioterapeuta, nutricionista e professor.

Salário: até 8.743,25 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site do Instituto Saber

PR – Prefeitura de Entre Rios do Oeste

Há 5 oportunidades para os níveis fundamental e superior, inclusive para médico (ginecologista e pediatra), médico veterinário e assistente social.

Salário: até 5.887,25 reais

Inscrições: até 11 de setembro pelo site do Instituto Saber

PR – Prefeitura de Apucarana

São 11 vagas para nível superior e médio. Há oportunidades para dentista, enfermeiro e médico, bem como para técnico de enfermagem.

Salário: até 6.544,99 reais

Inscrições: até 11 de setembro pelo site da Concursos FAU

PR – Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná

O concurso oferece 42 oportunidades para os níveis médio e superior. Há vagas para analista de recursos humanos, médico intervencionista, entre outros profissionais.

Salário: até 8.050,38 reais

Inscrições: até 11 de setembro pelo site da Ruffo Concursos

PR – Prefeitura de Nova Aurora

Há 33 oportunidades para todos os níveis. Há vagas para assistente social, bioquímico, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, entre outros profissionais.

Salário: até 14.629,57 reais

Inscrições: até 13 de setembro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Sulina

São 9 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para emp´rego público e para concurso público. Confira os editais http://www.institutobrasil.net.br/

Salário: 12.450,00 reais

Inscrições: até 25 de setembro pelo site do Instituto Brasil

SC – Prefeitura de Vidal Ramos

O concurso oferece 8 vagas para os níveis superior e fundamental. As oportunidades para quem tem graduação são de auditor fiscal e médico clínico geral.

Salário: até 14.161,48 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site da Legalle Concursos

SC – Prefeitura de São Lourenço do Oeste

Há 11 vagas para todos os graus de escolaridade, inclusive para médico, dentista e agente cultural.

Salário: até 12.519 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site do Instituto Excelência

SC – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

São 82 vagas para o cargo de professor da carreira do Magistério Superior. As vagas contemplarão os vários Campus da UFSC. Algumas das áreas disponíveis são fisioterapia, medicina, engenharia, ciência dos alimentos, entre outras.

Salário: até 10.043,67 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site da universidade

SC – Prefeitura de Quilombo

São 8 vagas para todos os níveis, inclusive para médico ESF e técnico de enfermagem.

Salário: até 9.990 reais

Inscrições: até 8 de setembro pelo site da NBS

SC – Prefeitura de Indaial

São 139 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. De nível superior, há vagas de enfermeiro, assistente social, médicos, fisioterapeutas, nutricionista, professores, entre outras.

Salário: 13.065,75 reais

Inscrições: até 25 de setembro pelo site do IBAM

SC Instituto Federal de Ciência Tecnologia de Santa Catarina

São 58 vagas. Há oportunidades para professor e técnico. Confira o edital

Salário: 9.585,67 reais

Inscrições: até 26 de setembro pelo site do IFSC

SC – Prefeitura de São Bernardino

O concurso oferece 4 oportunidades de nível médio e superior. As vagas são para agente municipal de defesa civil, fisioterapeuta, médico e médico veterinário.

Salário: até 13.207,84 reais

Inscrições: até 27 de setembro pelo site da Legalle Concursos

SC – Prefeitura de Criciúma

Há três oportunidades para nível superior. O cargo disponível é o de fiscal de rendas e tributos.

Salário: até 14.205,12 reais

Inscrições: até 29 de setembro pelo site da Fepese

RS – Prefeitura de Alpestre

O concurso oferece 24 oportunidades para todos os níveis, inclusive para enfermeiro, fonoaudiólogo, professor, engenheiro civil, entre outros profissionais.

Salário: até 8.044,75 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site da Fundação La Salle

RS – Prefeitura de Alto Feliz

Há 9 vagas para todos os níveis, inclusive para médico (clínico geral, ginecologista e pediatra).

Salário: até 5.305,58 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site da UNA

RS – Conselho Federal de Farmácia do Rio Grande do Sul

São 11 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, assistente de RH, contador, farmacêutico, jornalista, programador.

Salário: 5.221,55 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site Quadrix

RS – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS)

O concurso oferece 15 vagas de nível superior para professor substituto. As áreas disponíveis são administração, bioenergia, ciência dos alimentos, criação em dança e análise do movimento, ecologia, música (teoria e criação musical), pedagogia, psicologia, entre outras.

Salário: até 7.668,21 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo pelo site da UERGS

RS Prefeitura de Nova Pádua

São 22 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 6.444,50 reais

Inscrições: até 19 de setembro pelo site Legalle Concursos

RS Prefeitura e Câmara Municipal de Sant’Ana do Livramento

São 4 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Veja o edital

Salário: 5.263,41 reais

Inscrições: até 19 de setembro pelo site Objetivas

CENTRO OESTE

DF – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Há 20 vagas para quem tem nível superior em medicina.

Salário: até 8.500,08 reais

Inscrições: até 12 de setembro pelo site da Quadrix

DF – Tribunal Superior do Trabalho (TST)

Há 52 vagas e formação de cadastro de reserva para níveis médio e superior. Há vagas de nível superior para analista judiciário (área administrativa, judiciária e apoio especializado nas seguintes especialidades: análise de sistemas, contabilidade, suporte em tecnologia da informação e taquigrafia).

As oportunidades para nível médio são para técnico judiciário (área administrativa; área administrativa com especialidade em segurança judiciária; e apoio especializado, com especialidade em programação)

Salário: de 6.736,41 a 10.461,90 reais

Inscrições: até 22 de setembro pelo site da FCC

MT – Câmara Municipal de Primavera do Leste

São 9 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, inclusive para analista de informática, controlador interno e procurador jurídico.

Salário: até 8.858,06 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site da KLC Concursos

MT – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia

O concurso oferece 59 oportunidades para todos os níveis, inclusive para contador, enfermeira, médico (clínico geral e várias especialidades), nutricionista, farmacêutico, entre outros profissionais.

Salário: até 11.910,67 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site da Exata

MS – Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

Há 560 vagas de cadastro reserva para nível superior. Os cargos disponíveis são analista judiciário (bacharel em administração), analista judiciário (bacharel em direito) e técnico de nível superior (analista técnico contábil, analista de sistema computacional, analista de sistema computacional, bibliotecário, engenheiro civil, engenheiro eletricista, arquiteto, médico, dentista, assistente social, psicólogo, jornalista e estatístico).

Salário: até 5.636,96 reais

Inscrições: até 18 de setembro pelo site da PUC-PR

NORTE E NORDESTE

SE AL PE PB RN CE Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Tribunal abrange a região de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. São 20 vagas para juiz substituto.

Salário: 27.500,17 reais

Inscrições: até 26 de setembro pelo site do Cespe

AL – Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

Há vagas para docentes efetivos para os campi de Maceió, Arapiraca e Sertão, em áreas como medicina, economia, administração pública, entre outras.

Salário: 9.585,67 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site da Copeve-UFAL

AL – Defensoria Pública de Alagoas

São 15 vagas para nível superior. O cargo é o de defensor público de 1ª classe.

Salário: até 26.125,16 reais

Inscrições: até 6 de setembro pelo site do Cespe/UnB

BA – Prefeitura de Brumado

São 110 oportunidades para os níveis superior, médio e fundamental. Podem se candidatar médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos/bioquímicos, assistentes sociais, entre outros.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 31 de agosto pelo site da MSM

MA – Prefeitura de Açailândia

O concurso oferece 259 oportunidades para os graus médio e superior. Há vagas para assistente social, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, médico, professor, entre outros profissionais.

Salário: até 11.377,64 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site da Fundação Sousândrade

RO – Governo de Rondônia

Há 80 vagas para nível superior e médio, além de cadastro reserva. Há vagas para técnico em políticas públicas e gestão governamental, técnico em tecnologia da informação e comunicação, analista de planejamento e finanças, especialista em gestão pública e gestão governamental e analista

em tecnologia da informação e comunicação.

Salário: até 7.173,8 reais

Inscrições: até 6 de setembro pelo site da FGV Projetos