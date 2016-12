4 lições do técnico Bernardinho para vencer em qualquer profissão

Bernardo Rocha de Rezende, hoje, faz parte do pequeno rol de personalidades brasileiras cujo alcance dispensa sobrenomes: é conhecido no país todo como Bernardinho. Como treinador, pode ser considerado o maior campeão da história do voleibol mundial: trouxe mais de 32 títulos relevantes para o Brasil liderando as seleções brasileiras masculina e feminina.

Desde 2001, é o técnico da seleção brasileira de voleibol masculino, que neste ano fez torcedores do país inteiro segurarem a respiração na disputada partida de 21 de agosto, contra a Itália, quando conquistaram o último ouro do Brasil nas Olimpíadas Rio 2016 – sua sétima medalha olímpica.

Suas lições de liderança, gestão de equipe e motivação são facilmente transportadas das quadras para o mundo empresarial (até por ele próprio, que também é empreendedor). Nos vídeos a seguir, ele compartilha com jovens em início de carreira o que considera seus aprendizados mais importantes.

Confira:

1) “Para que o talento não se transforme em frustração, é preciso determinação e execução”

2) “Toda instituição – inclusive a seleção – tem valores que não podem ser transgredidos”

3) “Em nossas pequenas transgressões, nós arrumamos justificativas, e isso é inaceitável”

4) “Se você não for capaz de realizar as pequenas tarefas do seu dia, o que será das grandes tarefas?”

* Este artigo foi originalmente publicado pelo Na Prática, portal da Fundação Estudar