33 empresas buscam trainees e estagiários. Veja a lista completa

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

GFT – estágio

A companhia de Tecnologia da Informação especializada em Digital para o setor financeiro, tem 20 vagas de estágio, distribuídas entre os centros de desenvolvimento de Sorocaba (SP) e Alphaville (SP), para jovens talentos da área da computação. Para concorrer a uma das vagas o candidato deve ter formação prevista entre julho de 2018 e julho de 2019 nos cursos de Ciências ou Engenharia da Computação, Sistemas da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação, entre outros correlatos. Outro requisito é ter disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais e um bom nível de inglês é desejável.

Salário: não informado

Inscrições: até 6 de janeiro pelo site da empresa

In Loco Media – estágio e trainee

As oportunidades são para a sede da empresa em Recife (PE). Há 4 vagas de estágio para full-stack developer, 20 oportunidades para trainee desenvolvedor e também uma vaga de estágio para developer advocate. Para concorrer às vagas, é necessário que o candidato seja fluente em inglês, tenha concluído ou esteja cursando ciência da computação, engenharia da computação e áreas correlatas.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da 99 jobs – até 7 de janeiro para trainee, até 20 de fevereiro para estágio para full-Stack Developer e estágio para Developer Advocate

Indra – trainee

O programa é para recém- formados e estudantes dos cursos de graduação e tecnólogos: engenharia da computação, ciência da computação, análise de sistemas, tecnologia da informação e correlatos.

Salário: 1.880 reais

Inscrições: até 8 de janeiro pelo Vagas.com

Banco Alfa – trainee

O programa de trainee vai durar 18 meses e as oportunidades são voltadas para graduados entre julho de 2015 e dezembro de 2016 nos cursos de administração de empresas, economia, ciências contábeis, engenharia, matemática, física ou áreas afins. Para atuação em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Recife (PE), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ)e São Paulo (SP).Os candidatos devem ter conhecimentos em inglês em nível avançado e disponibilidade para viajar durante o programa.

Salário: não informado

Inscrições: até 9 de janeiro pelo site da Cia de Talentos.

Volkswagen do Brasil – trainee

São 10 vagas em diversas áreas da empresa: planejamento do produto, desenvolvimento do produto, operações, qualidade assegurada, compras, finanças, recursos humanos e vendas e marketing. O programa dura 18 meses com início marcado para dia 6 de março de 2017. Para concorrer, o candidato precisa ter, no máximo, quatro anos de formado, inglês fluente e o idioma alemão é um diferencial importante, bem como experiência profissional.

Salário: não informado

Inscrições: até 9 de janeiro pelo site da Volkswagen

Heineken – estágio

São 37 vagas em 13 cidades: Araraquara (SP), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Gravataí (RS), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Podem participar estudantes de administração, economia, engenharias, ciências contábeis, direito, química, farmácia e biologia com previsão de formatura para o período entre julho de 2018 e março de 2019. Inglês avançado e domínio do Pacote Office são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 9 de janeiro pelo site da 99 jobs

Leroy Merlin – estágio

Há vagas para estudantes nas áreas de supply chain, RH, TI, compras, jurídico e marketing. Para participar, é preciso estar cursando o penúltimo ou último ano da graduação em 2017. Inglês avançado é diferencial.

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site do programa

Enel – estágio

As empresas do Grupo Enel no Brasil têm 100 vagas de estágio, por meio do Programa Semear Talentos. As oportunidades são para Enel Distribuição Rio, Enel Soluções e Enel Green Power, no Rio, e Enel Distribuição Ceará e Enel Fortaleza, no Ceará. Para o ensino superior, são 40 vagas para o Rio e 40 para o Ceará voltadas para quem já fez metade da graduação nos cursos de engenharia elétrica, produção e telecomunicações; economia, contabilidade, comunicação social (em todas habilidades), administração, direito, informática, entre outros. Já para ensino técnico, as oportunidades são para alunos de eletrotécnica e também do ensino médio (2º e 3º anos)

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 10 de janeiro pelo site do Enel

Carrefour – trainee

O programa começa em março de 2017 e é voltado para as áreas comercial e de supply chain. Para participar do processo seletivo, é necessário que o candidato tenha formação superior completa, entre dezembro de 2010 e dezembro de 2015, e Inglês de nível avançado. É desejável ainda experiência anterior no varejo, conhecimento em gestão de estoque, compras e negociação. Aprovados vão trabalhar na Grande São Paulo.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de janeiro pelo site da DMRH

Eldorado Brasil – estágio

Há vagas para estudantes do ensino superior e técnico, com 6 horas de jornada. As vagas para a graduação serão oferecidas em diversas áreas da companhia com possibilidade de permanência de até dois anos. Para participar do processo seletivo, é preciso estar ter de 1 a 3 anos pela frente para concluir o curso.

As oportunidades para nível técnico são para áreas operacionais da indústria com possibilidade de permanência de até um ano. São destinadas a estudantes que estejam no penúltimo período do curso técnico, ou que já tenham concluído a formação teórica e precisem apenas complementar o curso com o estágio obrigatório.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de janeiro pelo site da empresa

Fundação Estudar – estágio

Há vagas abertas para as áreas de marketing, comercial e tecnologia de informação da organização. Podem se candidatar estudantes de quaisquer cursos de graduação. A Fundação Estudar está em busca de jovens profissionais com foco em resultado e pragmatismo, espírito colaborativo, resiliência, além de muita vontade de aprender e desenvolver seus conhecimentos. As oportunidades são para trabalhar em São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de janeiro pelo portal Na Prática

Biosev – trainee

O programa é para quem tem formação superior nível bacharelado concluída entre dezembro/2013 a dezembro/2016 nos cursos descritos no quadro de vagas e que pode ser conferido no site da Across. As oportunidades são para área agrícola e industrial.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de janeiro pelo site da Across

Tibério Construções – estágio

A empresa tem vaga em São Paulo (SP) na área de arquitetura.

Salário: 10,60 reais/hora e benefícios.

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Companhia de Estágios

Salvador Arena – estágio

As vagas são para a área de formação de professores de química, engenharia química, pedagogia, física, matemática, biologia, letras e educação física com previsão de conclusão para junho ou dezembro de 2018.

Salário: não informado. Benefícios: assistência médica e odontológica, refeitório no local, espaço para café, estacionamento ou auxilio transporte, programa de treinamento e formação, seguro de vida e possibilidade de efetivação.

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Companhia de Estágios

Rico Investimentos – estágio

A consultoria em investimentos tem vaga para São Paulo (SP) nas áreas jurídica, de rádio/TV, suporte, atendimento e comercial.

Salário: 1.200 reais e benefícios

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Companhia de Estágios

Sanofi – estágio

São 50 vagas para São Paulo (SP), Campinas (SP) e Suzano (SP) para todas as áreas e cursos, tais como: direito, psicologia, marketing, matemática, administração, contábeis, química, farmácia e publicidade.

Salário: de 1.309 a 1.630 reais

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Companhia de Estágios

Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda- estágio

Grupo industrial francês que atua na área de infraestrutura de energia e transporte tem vagas para São Paulo na área jurídica para estudantes de Direito.

Salário: 1.642 reais e benefícios.

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Companhia de Estágios

Yara- estágio

Em seu programa de estágio são 25 vagas para cidades de São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS). As oportunidades são para todas as áreas. O início do estágio será em fevereiro de 2017.

Salário: não informado. Benefícios: assistência médica e odontológica, vale refeição, vale transporte, seguro de vida.

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Companhia de Estágios

LG – estágio

Há 15 vagas para cidades de São Paulo para os cursos de administração, comércio exterior, ciências contábeis, ciências da computação, direito, economia, sistemas de informação, marketing, publicidade e propaganda e jornalismo. Podem se candidatar apenas estudantes que estejam cursando do 2° ano em diante, com conclusão prevista a partir de junho de 2018.

Salário: de 1,2 mil a 1,7 mil reais

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Companhia de Estágios

Pernambucanas – estágio

As vagas são para os cursos de Administração; Logística e Engenharias. Poderão se candidatar apenas estudantes que estejam cursando do 2° ano em diante para atuar no Centro de Distribuição em Araçariguama SP. O início do estágio será em janeiro de 2017.

Salário: 1.496 reais e benefícios.

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Companhia de Estágios

Mexichem – estágio

São 25 vagas para todos os cursos em São Paulo (SP), Sumaré (SP), São José dos Campos (SP), Anápolis (GO), Joinville (SC), Suape (PE).

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Companhia de estágios

Shell – estágio

As vagas são para estudantes dos cursos de administração, ciências contábeis, direito, economia, engenharia (mecânica, petróleo e química) e geologia. Os candidatos devem ter previsão de formatura entre dezembro de 2018 e junho de 2019 e ter nível avançado de inglês. As vagas são para o Rio de Janeiro

Salário: não informado

Inscrições: até 1º de março de 2017 pelo site da Shell

GM – trainee

O programa é voltado para jovens graduados entre dezembro de 2014 e dezembro de 2016 nos seguintes cursos: administração, engenharia, economia, comércio exterior, relações internacionais, marketing e publicidade. Inglês avançado é requisito. As áreas disponíveis são marketing, vendas e pós-vendas.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do programa. O prazo não foi informado.

Wilson, Sons 2017 – estágio

As oportunidades são para Santo André (SP). Podem se candidatar estudantes dos cursos de administração, ciências econômicas, direito, engenharias (todas as modalidades), ou matemática com o fim da graduação previsto para o período de junho a dezembro de 2018. Conhecimentos intermediários de informática, domínio intermediário de inglês. Selecionados vão trabalhar nas áreas de projetos, operações, financeira, desenvolvimento organizacional, jurídica, qualidade e gestão.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos. O prazo não foi informado.

Walmart – estágio

Há vagas para estudantes de administração, ciências da computação (cursos correlatos), ciências econômicas, estatística, engenharias (todas as modalidades), direito, matemática, marketing, relações internacionais, psicologia, publicidade e propaganda, jornalismo e relações públicas. É preciso concluir o curso entre julho e dezembro de 2018, além de ter disponibilidade para estagiar em Alphaville. Conhecimentos de inglês e pacote Office também estão entre os requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos. O prazo não foi informado.

EMS – trainee

A empresa busca graduados há no máximo 2 anos para trabalhar em Hortolândia e Manaus. Inglês fluente é desejável e experiência internacional será considerada um diferencial.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do VAGAS.com. O prazo não foi informado.

Goodyear – estágio

Podem se candidatar estudantes dos cursos administração, administração com ênfase em comércio exterior, análise de sistemas, ciências contábeis, ciência da computação, direito, economia, direito, engenharia ambiental, engenharia da computação, engenharia de automação, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, engenharia química, marketing, matemática, psicologia, publicidade e propaganda, psicologia, relações públicas, secretariado, serviço social, sistema da informação, tecnologia da informação. A conclusão da graduação deve estar prevista para o período entre julho e dezembro de 2018. As oportunidades são para Americana (SP) ou Santa Bárbara d’Oeste (SP) e São Paulo (SP). O Programa de Estágio da Goodyear tem duas entradas por ano, nos meses de janeiro e julho.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site pelo site Viva Talentos

Sodexo – estágio

A empresa seleciona universitários de São Paulo (capital e região metropolitana) cursando as seguintes graduações: administração, economia, psicologia, publicidade e propaganda, relações públicas, marketing, jornalismo, comunicação social e design. Os estágios começam sempre no início de cada semestre.

Salário: 1.801,77 reais

Inscrições: o ano todo pelo site do VAGAS.com

Mondelez – estágio

As oportunidades são para quem tem formatura prevista entre dezembro de 2017 e julho de 2018. Serão 40 novas vagas preenchidas até o fim do ano. Segundo a empresa, em 2015, quase 70% das posições efetivas de entrada foram preenchidas por meio da efetivação de estagiários.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Mondelēz (buscar por “Estagiário”)

EY – trainee

Com vagas para as áreas de auditoria, consultoria, impostos e transações corporativas, o programa oferece oportunidades em Belo Horizonte, Blumenau, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

O programa é destinado a universitários a partir do 2º ano de graduação ou recém-formados (até dois anos) nos cursos de administração de empresas, ciências atuariais, ciências contábeis, direito, economia, engenharia (todas), estatística, física, cursos de TI, matemática e relações internacionais. Nível intermediário de conhecimento na língua inglesa é desejável.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site VAGAS.com

Pinheiro Neto – estágio

Podem se candidatar estudantes de todos os anos da graduação em Direito. Inglês avançado ou fluente é desejável. As vagas são para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Cia de Talentos

Nestlé – estágio

A empresa busca candidatos com formação prevista entre julho de 2017 e dezembro de 2017. São aceitos todos os cursos de graduação de acordo com o setor de atuação. Ter inglês no mínimo intermediário é pré-requisito, assim como conhecimentos do Pacote Office e disponibilidade para início imediato.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Cia de Talentos

Gemalto – estágio

O programa de estágio é destinado a universitários de antepenúltimo, penúltimo e último ano de graduação dos seguintes cursos: administração, ciências da computação, comércio exterior, economia, engenharia da computação, engenharia elétrica, sistema da informação, marketing, psicologia, recursos humanos, relações internacionais e relações públicas. O programa tem duração de até dois anos e carga horária flexível entre 20 e 40 horas semanais.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Gemalto

Ipiranga- estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga