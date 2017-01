32 concursos públicos abertos têm salários de até R$ 27,5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Santo Antonio do Pinhal

Há duas oportunidades. Uma para médico e outra para agente de combate às endemias. Confira o edital

Salário: 8.931,30 reais

Inscrições: até 25 de janeiro pelo site da prefeitura

SP – Prefeitura de Pirangi

Há uma vaga para procurador do município. Para se candidatar, é preciso ter ensino superior completo em direito e inscrição na OAB-SP.

Salário: 5 mil reais

Inscrições: até 25 de janeiro pelo site da Objetiva Concursos

SP – Prefeitura de Lençóis Paulista

O processo seletivo oferece duas oportunidades, uma para médico clínico geral e uma para médico de saúde da família.

Salário: até 12.784,33 reais

Inscrições: até 25 de janeiro pelo site da prefeitura

SP – Prefeitura de Bocaina

São 20 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, dentista, tesoureiro, coordenadores, entre outras.

Salário: 7.623,00 reais

Inscrições: até 26 de janeiro pelo site da consultoria Big Advice

SP – Prefeitura de Amparo

O concurso oferece 30 vagas para todos os níveis de escolaridade. Assistente social, fisioterapeuta. médica do trabalho, terapeuta ocupacional são alguns dos profissionais elegíveis.

Salário: até 5.352,25 reais

Inscrições: até 7 de fevereiro pelo site da Aptarp

SP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp)

Há 161 oportunidades para nível médio e superior nas seguintes cidades: Araraquara, Bauru, Campinas e São Paulo. Os cargos ára quem tem graduação são de analista de suporte à regulação de transporte; especialista em regulação de transporte I (áreas de administração de empresas, ciências contábeis, direito, economia, engenharia civil, engenharia civil/meio ambiente, gestão pública ou TI); e especialista em regulação de transporte III (direito, engenharia civil, engenharia civil-rodovias/ transportes, engenharia civil-estruturas, engenharia civil-geotecnia, engenharia civil-meio ambiente, engenharia civil-pavimentação e engenharia elétrica-eletrônica).

Salário: até 10.285 reais

Inscrições: até 15 de março pelo site da FCC

MG – Prefeitura de Belo Horizonte

São cinco vagas para procurador. Os candidatos devem comprovar ter diploma de graduação em direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Salário: até 7.630,26 reais

Inscrições: até 16 de fevereiro pelo site do Cespe

MG – Ministério Público de Minas Gerais

O concurso oferece 40 vagas para promotor de justiça substituto.

Salário: até 26.125,17 reais

Inscrições: até 22 de fevereiro pelo site da Fundep Gestão de Concursos

RJ – Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto

Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade, inclusive para biólogo, advogado, dentista, farmacêutico, psicólogo, nutricionista e médico.

Salário: até 8.795,73 reais

Inscrições: até 15 de fevereiro pelo site da Dux

RJ e ES – Tribunal Regional Federal da 2ª Região

São 50 vagas de juiz federal substituto para bacharéis em direito com três anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel.

Salário: 27.500,17 reais

Inscrições: até 14 de fevereiro pelo site do TRF

PR – Prefeitura de Jussara

São 54 vagas ao todo e há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, entre elas, há para contador, educador social, farmacêutico, enfermeiro, fonoaudiólogo, nutricionista e médico.

Salário: 8.902,40 reais

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Exatus

PR – Prefeitura de Astorga

O concurso oferece 81 vagas para todos os níveis, inclusive para administrador, assistente social, contador, médico (clínico geral e ginecologista/obstetra) e fonoaudiólogo.

Salário: até 9.651,46 reais

Inscrições: até 2 de fevereiro pelo site da Objetiva

PR – Tribunal de Justiça do Paraná

Há um total de 100 vagas de nível médio para o cargo de técnico judiciário.

Salário: até 5.516,61 reais

Inscrições: até 21 de fevereiro pelo site do TJ-PR

SC – Prefeitura de São João do Sul

As oportunidades são para farmacêutico, enfermeiro, médico, entre outros profissionais de nível superior, além de médio e fundamental.

Salário: até 10.150,79 reais

Inscrições: até 27 de janeiro pelo site da Faepesul

SC – Prefeitura de Passo de Torres

Processo seletivo público vai selecionar médico, enfermeiro, fiscal de tributos, professor, entre outros.

Salário: até 6.205,34 reais

Inscrições: até 27 de janeiro pelo site da Fapesul

SC – Prefeitura de Mafra

São 10 vagas ao todo, e há oportunidades para médico, enfermeiro e técnico de enfermagem.

Salário: até 11.480,85 reais

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site do IOBV

SC – Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

Há vagas para professor substituto nas seguintes unidades da instituição: CEART (Centro de Artes), CAV (Centro de Ciências Agroveterinárias), CEFID (Centro de Ciências da Saúde e do Esporte), Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), Centro de Educação Superior do Alto do Vale do Itajaí (CEAVI), Centro de Educação Superior do Oeste (CEO), Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí (CESFI) e Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas (ESAG). Os locais de trabalho são Florianópolis, Lages, Joinville, Chapecó, Ibirama e Balneário Camboriú.

Salário: até 8.855,60 reais

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da universidade

SC – Prefeitura de Corupá

O concurso oferece oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico (clínico geral, pediatra e ginecologista), fisioterapeuta, enfermeiro, professor, entre outros. O concurso é voltado à formação de cadastro reserva.

Salário: até 6.833,05 reais

Inscrições: até 31 de janeiro. A inscrição pode ser feita na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Corupá, sito a Rua Jorge Lacerda, 85, Centro, no período de 16 a 31 de janeiro de 2017, no horário compreendido, das 8 às 11 horas. Mais informações estão no site da prefeitura.

SC – Prefeitura de Guaraciaba

Há vagas para médico, nutricionista, odontólogo, nutricionista, fiscal sanitário, entre outras.

Salário: 17.547,48 reais

Inscrições: até 9 de fevereiro pelo site da AMEOSC

SC -Prefeitura de Sul Brasil

O concurso oferece 8 oportunidades para os níveis superior, médio e fundamental. Podem se candidatar médicos, farmacêuticos e professores de atividades esportivas, por exemplo.

Salário: até 10.703,30 reais

Inscrições: até 16 de fevereiro pelo site da Cursiva

RS – Prefeitura de Áurea

São 21 vagas para todos os níveis. Há oportunidades para médicos, engenheiro civil, farmacêuticos, assistente social.

Salário: 7.274,77

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site da Sigma

RS – Prefeitura de Flores da Cunha

Há 6 vagas para nível superior e fundamental. Entre os cargos disponíveis está o de médico clínico geral.

Salário: até 5.941,97 reais

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site da UNA

RS – Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul S.A

Há 5 oportunidades para os níveis superior e médio. As vagas são de administrador, advogado, contador, engenheiro civil e auxiliar técnico em manutenção (eletricista).

Salário: até 6.026,62 reais

Inscrições: até 15 de fevereiro pelo site da Fundatec

CENTRO OESTE



MT – Prefeitura de Nova Guarita

O concurso oferece 16 vagas para os níveis médio e superior, das quais uma é para dentista, duas são para médico e nove são para professor.

Salário: até 10.490 reais

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da W2

MT – Companhia Paranaense de Energia (Copel)

São 9 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro eletricista júnior e engenheiro mecânico júnior para trabalhar na Usina Hidrelétrica Colíder

Salário: 7.274,77 reais

Inscrições: até 9 de fevereiro pelo site do Núcleo de Concursos da UFPR

DF – Hemocentro do Distrito Federal

São 79 vagas de nível médio e superior. Há vagas para analista de laboratório, assistente social, psicólogo, enfermeiro e técnico em radiologia.

Salário: até 5.820 reais

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site do Iades

DF – Polícia Militar do Distrito Federal

São 200 vagas de nível superior para o curso de formação de oficiais da corporação, sendo que 50 são imediatas e 150 são para cadastro de reserva.

Salário: de 5.202,59 reais a 11.894,25 reais

Inscrições: até 8 de fevereiro pelo site do Iades

NORTE E NORDESTE

CE – Companhia de Gás do Ceará (Cegás)

São 21 vagas para nível médio e superior. Os cargos disponíveis para quem tem graduação são de analista de gestão (administrador, advogado, analista de sistemas, contador e economista) e analista técnico (engenheiro e engenheiro do trabalho).

Salário: até 7.289,63 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site da Cegás

RN – Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

Há 4 vagas para nível superior. O cargo disponível é de procurador do município.

Salário: até 6.923,22 reais

Inscrições: até 4 de fevereiro pelo site do Ibam

AL – Prefeitura de Maceió

Há 504 oportunidades para todos os níveis de escolaridade, das quais duas são para analista de controle interno.

Salário: até 6.158,07 reais

Inscrições: até 19 de fevereiro pelo site da Copeve

PA – Prefeitura de Magalhães Barata

São 297 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Entre os profissionais de nível superior que são buscados estão: enfermeiro, psicólogo, procurador, nutricionista, fonoaudiólogo, médico, engenheiro civil.

Salário: 5 mil reais

Inscrições: até 31 de janeiro de 2017 pelo site do Instituto Agata

RO – Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia

No total, o processo seletivo oferece 1.143 oportunidades para os níveis superior, médio e fundamental. Biomédico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, fisioterapeuta, médico e nutricionista são alguns dos profissionais que podem se candidatar às vagas.

Salário: até 9.028,76 reais

Inscrições: até 1º de março pelo site da Funrio