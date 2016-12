32 concursos públicos abertos pagam salários de até R$ 18,3 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Pedregulho

São 4 vagas de ensino fundamental e superior. Há oportunidade para fiscal tributário, médico, nutricionista, fonoaudiólogo, controlador interno, entre outras.

Salário: até 7.856,22 reais

Inscrições: até 25 de dezembro pelo site Consesp

SP – Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto

As vagas são para nível, fundamental, médio e superior. Há vagas para biólogo, dentista, enfermeiro, médico, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo.

Salário: até 8.795,73 reais

Inscrições: até 28 de dezembro pelo site da Dux Concursos

SP – Câmara Municipal de Santa Rosa

São 5 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.421,91 reais

Inscrições: até 3 de janeiro pelo site do Instituto Excelência

SP Prefeitura de Santana de Parnaíba

São 22 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: 11.447,54 reais

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site do Instituto Mais

SP Prefeitura de Barueri

São 155 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As vagas são para agente de inclusão escolar, agente de maca, agente de serviços, agente operacional, analistas em tecnologia da informação e comunicação nas áreas de análise de negócio, banco de dados, programação, sistemas, suporte e web, analista em vigilância sanitária e epidemiológica, auxiliar de classe, cuidador social, engenheiro de tráfego e trânsito, engenheiro civil, engenheiro elétrico, instrutor de libras, médico – especialidade urologia, nutricionista, professor de educação básica – libras, telefonista, técnico em tecnologia da informação e comunicação e tradutor intérprete de libras.

Salário: até 8.245,00 reais

Inscrições: até 17 de janeiro pelo site RBO Concursos

RJ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro

São 82 vagas. Há oportunidades para assistente social, bibliotecário, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro de segurança no trabalho, técnicos, tecnólogos, entre outras. Em outro edital, há vagas para professores.

Salário: até 9.114,67 reais

Inscrições: até 29 de dezembro pelo site da Fundação Cefet Minas

RJ e ES Tribunal Regional Federal da 2ª Região

O concurso é para cadastro de reserva em cargos de nível superior e médio. De nível universitário há oportunidade para analista judiciário da área judiciária sem especialidade e na especialidade de oficial de justiça avaliador federal, e nas áreas administrativa e apoio especializado nas especialidades de arquitetura, arquivologia, biblioteconomia, contadoria, enfermagem, enfermagem do trabalho, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia, mecânica, estatística, informática/ desenvolvimento, informática/ infraestrutura, medicina clínica, medicina do trabalho, medicina psiquiatria, odontologia, psicologia e serviço social. Já de nível médio, os cargos são para técnico judiciário na área administrativa sem especialidade e na especialidade de segurança do trabalho, e nas áreas de enfermagem e informática.

Salário: de 6. 167,99 reais a 10.119,93 reais

Inscrições: até 21 de dezembro pelo site da Consulplan

MG – Prefeitura de Bela Vista de Minas

São 53 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, enfermeiro, educador físico, psicólogo, veterinário, assistente social.

Salário: até 8.923,59 reais

Inscrições: até 23 de dezembro pelo site Gestão de Concursos

MG Prefeitura de Piraúba

São 152 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para assistente social, enfermeiro, dentista, médico, fisioterapeuta, odontólogo, professor, entre outras.

Salário: até 5.239,93 reais

Inscrições até 1º de janeiro de 2017 pelo site MS Concursos

MG Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas

São 556 vagas para 35 cidades da região. Há vagas para aero médico, enfermeiro de aeromédico, assistente administrativo, auxiliar de regulação, condutor socorrista, controlador de frota, enfermeiro, médico (intervencionista e regulador), psicólogo, técnico contábil, técnico de enfermagem e técnico de segurança do trabalho.

Salário: até 7.746,90 reais

Inscrições: até 9 de janeiro pelo site IBGP Concursos

MG Prefeitura de Lamim

São 62 vagas. Há vagas para assistente social, engenheiro, entre outras.

Salário: até 11.277,36 reais

Inscrições: até 11 de janeiro pelo site da Reis Auditores

MG – Prefeitura de Coromandel

São 315 oportunidades para todos os graus de escolaridade. Alguns dos cargos disponíveis são para enfermeiro, fisioterapeuta, médico, psicólogo, terapeuta ocupacional e professor.

Salário: até 14.154,40 reais

Inscrições: até 15 de janeiro pelo site da Itame

PR RS Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)

As oportunidades são para analistas de projetos na área econômico financeira, analista na área de engenharia, analista na área de agronomia.

Salário: 7.898 reais

Inscrições: até 4 de janeiro pelo site da Fundatec

PR – Instituto Federal do Paraná

São 158 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para administrador, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, entre outras.

Salário: até 9.114,67 reais

Inscrições: até 5 de janeiro pelo site Cetro Concursos

SC – Prefeitura de São José do Cerrito

São 135 vagas para todos os níveis de escolaridade. De nível superior há oportunidades para médicos e bioquímico. Confira o edital.

Salário: até 11.022 reais

Inscrições: até 23 de dezembro pelo site do IESES

SC – Prefeitura de Abdon Batista

São 34 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, enfermeiro, engenheiro civil, fonoaudiólogo, dentista, assistente social, professor, entre outras.

Salário: até 18.329,52 reais

Inscrições: até 23 de dezembro pelo site AmplaSC

SC- Prefeitura de Iomerê

O processo seletivo é para contratar em caráter temporário. De nível superior há oportunidade para enfermeiro. Há também vagas de nível fundamental e médio.

Salário: R$ 5.117,12

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Prefeitura

SC – Prefeitura de Santa Cecília

São 94 vagas para níveis fundamental, médio e superior. Para nível superior as oportunidades são para professor e orientador pedagógico.

Salário: até 13.989,35 reais

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site SC Concursos

SC – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

São cinco vagas para analista de sistemas.

Salário: 6.620,77 reais

Inscrições: até 13 de janeiro pelo site do Crea SC

SC Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

São 4 vagas de nível médio e superior. De nível superior há vagas para advogado, analista administrativo financeiro, analista de compras e arquiteti.

Salário: até 6,851.66 reais

Inscrições: até 16 de janeiro pelo site do Ibam

CENTRO OESTE



MT – Prefeitura de Campos de Júlio

São 85 vagas, ao todo. De nível superior há oportunidades para enfermeiro, engenheiro ambiental, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, odontólogo, professores, entre outras.

Salário: até 14.056,80 reais

Inscrições: até 30 de dezembro pelo site da Exata Consultoria

MS Prefeitura de Fátima do Sul

São 122 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As inscrições foram prorrogadas e há vagas para assistente social, biomédico, enfermeiro do ESF, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico do ESF médico da UBS, médico radiologista, médico veterinário, nutricionista, odontólogo da ESF, psicólogo, professor ensino fundamental – anos iniciais, professor ensino fundamental – disciplinas da parte diversificada da matriz curricular, professor educação infantil – disciplinas da parte diversificada da matriz curricular, professor de educação física, professor de artes e professor de educação infantil.

Salário: até 12.640,19 reais

Inscrições: até 21 de dezembro pelo site da Simpa Assessoria

MS – Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Todas as vagas são para cadastro de reserva, exceto uma oportunidade para analista na área de oficial de Justiça, avaliador federal. Entre as outras oportunidades de cadastro há para analistas nas áreas de engenharia, contabilidade, biblioteconomia, medicina, tecnologia da informação, entre outras, além de vagas para técnicos em áreas administrativa, de enfermagem, tecnologia da informação e também segurança.

Salário: até 10.119,93 reais

Inscrições: até 26 de dezembro pelo site da Fundação Carlos Chagas

DF Secretaria de Educação do Distrito Federal

São 2.900 vagas de nível médio e superior. Há vagas para professores, analista de gestão educacional, técnico de gestão educacional e monitor de gestão educacional.

Salário: até 5.237,00 reais

Inscrição: 23 de dezembro pelo site do Cespe

DF Hemocentro do Distrito Federal

São 79 vagas de nível médio e superior. Há vagas para analista de laboratório, assistente social, psicólogo, enfermeiro e técnico em radiologia.

Salário: até 5.820 reais

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site do Iades

DF Polícia Militar do Distrito Federal

São 200 vagas de nível superior para o curso de formação de oficiais da corporação, sendo que 50 são imediatas e 150 são para cadastro de reserva.

Salário: de 5.202,59 reais a 11.894,25 reais

Inscrições: até 8 de fevereiro pelo site do Iades

NORTE E NORDESTE

BA Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Valença

São 60 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vaga de nível superior para engenheiro civil/sanitarista.

Salário: até 5.597,80 reais

Inscrições: até 27 de dezembro pelo site da Oppus Concursos

BA – Prefeitura de Pé de Serra

São 199 vagas de nível fundamental, médio e superior. As inscrições foram prorrogadas. Há vagas para advogado, assistente social, enfermeiro, médico, enfermeiro, nutricionista, odontólogo, veterinário, entre outras.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 31 de dezembro pelo site do IDM Concursos

BA – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba)

São 60 vagas de nível médio e superior. Veja o edital

Salário: 6.021,64 reais

Inscrições: até 3 de janeiro pelo site do IBFC

PA- Prefeitura de Irituia

São centenas de vagas para os níveis fundamental, médio e superior De nível superior há oportunidades para advogado; analista de sistema; assistente social; contador; educador físico; enfermeiro; engenheiro agrônomo; engenheiro ambiental; engenheiro civil; engenheiro florestal; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; geólogo; médico clínico geral; médico pediatra; nutricionista; professor de educação física; professor de arte; professor de educação infantil; professor de música; professor de ensino fundamental; psicólogo; sociólogo; terapeuta ocupacional e veterinário.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 9 de janeiro pelo Portal Fadesp

PA Prefeitura de Magalhães Barata

São 297 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Entre os profissionais de nível superior que são buscados estão: enfermeiro, psicólogo, procurador, nutricionista, fonoaudiólogo, médico, engenheiro civil.

Salário: 5 mil reais

Inscrições: até 31 de janeiro de 2017 pelo site do Instituto Agata http://www.institutoagata.com.br/index.php/2015-12-14-19-18-47/magalhaes-barata

CE – Companhia de Gás do Ceará

São 21 vagas para níveis médio e superior. Há oportunidades para administrador, advogado, analista de sistemas, contador, economista, engenheiro e engenheiro de segurança no trabalho.

Salário: 7.289,63 reais

Inscrições: até 13 de janeiro pelo site da Cegás