31 concursos públicos oferecem salários de até R$ 24,8 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Limeira

O concurso oferece 56 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico diarista (cirurgião geral, endocrinologista, ginecologista, infectologista, mastologista, neurologista, neuropediatra, psiquiatra e psiquiatra infantil), nutricionista, psicólogo, veterinário, entre outros.

Salário: até 5.455,57 reais

Inscrições: até 10 de maio pelo site do Instituto Mais

SP – Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp)

Há 28 vagas para todos os níveis de escolaridade, inclusive para médico (clínico geral e várias especialidades) e cirurgião-dentista.

Salário: até 7.171,85 reais

Inscrições: até 12 de maio pelo site da Famesp

SP – Prefeitura de Santa Albertina

O concurso oferece 30 vagas para todos os níveis de escolaridade, inclusive para médico e enfermeiro.

Salário: até 5.746,17 reais

Inscrições: até 14 de maio pelo site da Consesp

SP – Polícia Militar de São Paulo

São 74 vagas de nível superior para de 2º tenente médico PM estagiário. Há oportunidades para diversas especialidades. Candidatos devem ter entre 17 e 35 anos de idade, ter concluído o curso de nível superior de graduação em medicina e possuir título de especialista, ou certificado de conclusão de residência médica ou declaração de estar cursando, no mínimo, o último ano de residência médica, entre outros requisitos.

Salário: até 6.458,57 reais

Inscrições: até 16 de maio pelo site da Vunesp

SP – Tribunal de Justiça de São Paulo

Há um total de 276 oportunidades para juiz substituto. Além de ser bacharel em Direito há pelo menos três anos, o candidato precisa ter três anos de atividade jurídica, entre outros requisitos.

Salário: até 24.818,71 reais

Inscrições: até 17 de maio pelo site da Vunesp

RJ – Universidade Federal Fluminense (UFF)

São 76 oportunidades de ingresso na carreira do magistério superior, classe A, professor adjunto A, nível 1; professor assistente, nível 1; e professor auxiliar, nível 1, na Escola de Engenharia, Faculdade de Educação, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Medicina, Faculdade de Odontologia, Faculdade de Veterinária, Instituto de Arte e Comunicação Social, Instituto de Biologia, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Instituto de Educação Física, Instituto de Letras, Instituto de Química,

Instituto de Saúde da Comunidade, Escola de Serviço Social, Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, entre outras.

Salário: até 9.570,41 reais

Inscrições: até 11 de maio pelo site da CPD da UFF. É preciso se cadastrar no Sistema CPD, fazer o login mediante informação do CPF e da senha pessoal indicada no cadastro, e então fazer a inscrição por meio do link “requerimento de inscrição”, seguindo as etapas do formulário.

RJ- Marinha

Há 146 vagas para o para o Corpo de Saúde da Marinha – Quadro de Apoio à Saúde (CP-CSM-S e CP-CSM-CD) e (CP-CSM-Md). Os profissionais buscados são médicos, dentistas e profissionais de apoio à saúde. Também há outro edital para a seleção de 29 profissionais do Quadro Técnico do Corpo Auxiliar (CP-T), em áreas como psicologia, direito, educação física, estatística, comunicação social, oceanografia e informática, entre outras. Para concorrer, os candidatos devem ter menos de 36 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2018.

Salário: até 10,5 mil reais

Inscrições: até 15 de maio para os profissionais de saúde; até 29 de maio para os profissionais do Quadro Técnico do Corpo Auxiliar (CP-T). Em ambos os casos, as inscrições devem ser feitas pelo site da Marinha

RJ – Prefeitura de Piraí

No total, há 57 oportunidades para os níveis superior e médio. Há vagas para técnico de enfermagem, cirurgião-dentista de família, enfermeiro de família, médico de família, médico cardiologista e médico psiquiatra.

Salário: até 5.500 reais

Inscrições: até 28 de maio pelo site do Ibam

MG – Prefeitura de Seritinga

São 30 vagas para todos os níveis de escolaridade, inclusive para médico, bioquímico, dentista, entre outros profissionais.

Salário: até 7.347,20 reais

Inscrições: até 8 de junho pelo site do Idecan

PR – Consórcio Intermunicipal Samu Oeste do Paraná

O concurso oferece 107 vagas para os níveis médio e superior, inclusive para agente administrativo, assessor jurídico, contador, enfermeiro, farmacêutico, médico (24 ou 12 horas), enfermeiro, entre outros profissionais.

Salário: até 9.049,71 reais

Inscrições: até 10 de maio pelo site do Instituto Saber

PR – Prefeitura de Apucarana

Há 34 vagas para todos os níveis. Podem se candidatar biólogos, arquitetos, contadores, engenheiros (civis, agrônomos e do trabalho), fonoaudiólogos, psicólogos, geógrafos, entre outros profissionais.

Salário: até 5.857,16 reais

Inscrições: até 16 de maio pelo site da Concursos FAU

PR – Prefeitura de Iporã

O concurso oferece oportunidades para profissionais de nível superior, médio e fundamental. Procuram-se, entre outros, médico plantonista e técnico de enfermagem.

Salário: até 7.278,66 reais

Inscrições: até 30 de maio pelo site da FADCT

SC – Prefeitura de Ipuaçu

São 20 vagas. Há oportunidades de nível superior para professores, engenheiro agrônomo, farmacêutico, bioquímico, enfermeiro, odontólogo, psicólogo, assistente social. Mas nem todas as vagas são imediatas, há oportunidade para cadastro de reservas.

Salário: até 6.292,67 reais

Inscrições: até 14 de maio pelo site SC Concursos

SC – Prefeitura de Timbé do Sul

O concurso oferece 100 oportunidades para os níveis superior, médio e fundamental. Podem se candidatar contadores, médicos, farmacêuticos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, enfermeiros, veterinários, entre outros profissionais.

Salário: até 10.221,89 reais

Inscrições: até 15 de maio pelo site do IOBV

SC – Prefeitura de Imaruí

São 5 vagas para os níveis superior e médio, além de cadastro reserva: 2 para técnico de enfermagem ESF, 2 para médico ESF e 1 para enfermeiro.

Salário: até 6.077,58 reais

Inscrições: até 16 de maio pelo site do IOBV

SC – Prefeitura de Paraíso

Há um total de 22 vagas para todos os níveis de escolaridade, inclusive para dentista, psicólogo, professor, veterinário, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta e médico.

Salário: até 16.500 reais

Inscrições: até 17 de maio pelo site do AMEOSC

SC – Prefeitura de Zórtea

O concurso oferece 9 vagas para os níveis superior, médio e fundamental. Entre os profissionais buscados estão: psicólogo do CRAS, médico veterinário e médico ESF.

Salário: até 9.368,90 reais

Inscrições: até 19 de maio pelo site do IOBV

SC – Prefeitura de Itapema

Há 104 oportunidades para todos os graus de escolaridade. Há vagas para médico (clínico geral e várias especialidades), fonoaudiólogo, enfermeiro, professor, bibliotecário, entre outros profissionais.

Salário: até 11.801,09 reais

Inscrições: até 25 de maio pelo site do Ibam

SC – Prefeitura de Fraiburgo

O concurso oferece 122 vagas para todos os níveis de escolaridade, inclusive para professor (várias disciplinas), médico, procurador, psicólogo, engenheiro civil, contador, entre outros.

Salário: até 16.543,37 reais

Inscrições: até 5 de junho pelo site da Fepese

RS – Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul

O concurso oferece 106 oportunidades para os níveis superior e médio. Os cargos disponíveis são de perito criminal, técnico em perícias e perito médico-legista.

Salário: até 9.556,78 reais

Inscrições: até 11 de maio pelo site da Fundatec

RS – Prefeitura de Venâncio Aires

São 42 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As vagas são para assistente jurídico, auxiliar odontológico, fiscal do meio ambiente, médico comunitário, médico de atenção básica, médico ginecologista e obstetra, médico pediatra, pedreiro, professor de educação infantil e técnico em enfermagem.

Salário: até 12.547,39 reais

Inscrições: até 18 de maio pelo site da Sawabona Concursos

RS – Câmara Municipal de Esmeralda

O concurso oferece 26 oportunidades para os todos os níveis, inclusive para dentista do ESF, procurador, assistente social e professor.

Salário: até 9.088,40 reais

Inscrições: até 29 de maio pelo site da Objetiva Concursos

CENTRO OESTE

MS – Conselho Regional de Agronomia do Mato Grosso do Sul

Há 15 vagas para os níveis médio e superior. Os cargos disponíveis incluem os de contador, procurador jurídico, analista de TI (Tecnologia da Informação), entre outros.

Salário: até 7.704,40 reais

Inscrições: até 11 de maio pelo site da Fapec

MT – Prefeitura de Matupá

São 82 oportunidades para os níveis superior, médio e fundamental. Há vagas para enfermeiro, fonoaudiólogo, médico, professor, engenheiro, psicólogo, dentista, entre outros profissionais.

Salário: até 10.060,56 reais

Inscrições: até 21 de maio pelo site da Master Z Consultoria

DF – Conselho Federal de Odontologia

São 340 vagas para trabalhar em Brasília (DF). Há oportunidades para procurador jurídico, contador, administrador, contador, procurador jurídico, entre outras.

Salário: até 7.500 reais

Inscrições: até 15 de maio pelo site da Quadrix

NORTE E NORDESTE

PE – Prefeitura de Sirinhaém

O concurso oferece 79 oportunidades para todos os níveis. Entre os profissionais buscados estão médico, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, nutricionista e outros.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 12 de maio no Centro Recreativo de Sirinhaém (Clube Municipal) situado na Rua São Francisco s/n, centro, das 8h às 16h. O edital está no site da prefeitura

BA – Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

Há 8 oportunidades de nível superior para professor substituto, nas seguintes áreas de conhecimento: matemática, computação, inglês e química.

Salário: até 5.697,61 reais

Inscrições: até 12 de maio pelo site do UFSB

AP – Universidade Federal do Amapá (Unifap)

São 40 vagas de nível superior para professor substituto, em áreas como administração, ciências biológicas, história, fisioterapia, direito, educação, relações internacionais, entre outras.

Salário: até 5.697,61 reais

Inscrições: até 5 de junho pelo site do DEPCSEC

RO – Prefeitura de Rolim de Moura

O concurso oferece 14 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Os cargos disponíveis são de enfermeiro, fonoaudiólogo, médico (clínico geral, anestesista, angiologista, cardiologista, pediatra), nutricionista, terapeuta ocupacional, advogado, técnico em enfermagem, técnico em radiologia e agente comunitário de saúde.

Salário: até 7.522,86 reais

Inscrições: até 19 de maio pelo site da Inaz do Pará

RO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR)

Há 11 oportunidades para nível superior. O cargo disponível é o de professor, para as seguintes áreas: pedagogia, filosofia, educação física, eletrotécnica, enfermagem, matemática, física, zootecnia e biologia.

Salário: até 5.697,61 reais

Inscrições: até 21 de maio pelo site do IFRR

TO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO)

São 21 vagas para os níveis superior e médio, inclusive para administrador, pedagogo e arquiteto/urbanista.

Salário: até 9.570,41 reais

Inscrições: até 19 de junho pelo site do IFTO