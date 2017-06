30 concursos públicos oferecem salários de até R$ 24,8 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Osasco

São mais de 1,2 mil oportunidades de nível médio e superior. Há vagas de nível superior para analista de negócios, analista de sistemas, analista financeiro, arquiteto, auditor, contador, dentista – diarista, economista, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, professor de educação básica II nas disciplinas de educação artística, educação física e inglês, procurador – classe I, e médicos em diversas especialidades.

Salário: até 6.051,89 reais.

Inscrições: até 23 de junho pelo site do Indepac

SP – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP)

Há 9 oportunidades e formação de cadastro reserva para os níveis superior e médio. Os cargos para quem tem diploma superior são de analista advogado, analista contábil-financeiro, analista administrativo, analista de recursos humanos e analista de tecnologia da informação.

Salário: até 8.385,48 reais

Inscrições: até 7 de julho pelo site Nosso Rumo

SP- Ministério Público de São Paulo

São 67 vagas para promotor substituto. É preciso ter bacharelado em direito e no mínimo três anos de atividade jurídica de experiência.

Salário: 22 mil reais

Inscrições: até 11 de julho pelo site do Ministério Público

SP – Prefeitura de Jundiaí

Há três oportunidades para nível superior. O cargo disponível é de auditor fiscal de tributos municipais. Para se candidatar, é preciso ter graduação completa em administração, ciências

contábeis, economia, matemática ou direito, além de experiência profissional de seis meses.

Salário: até 9.181,48 reais

Inscrições: até 13 de julho pelo site do Ibam

RJ Prefeitura de Nova Petrópolis

São 17 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há vagas para agente, médico, operário, entre outras.

Salário: 10.848,76 reais

Inscrições: até 29 de junho pelo site da Objetivas

RJ Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro

São 12 vagas destinada a quem tem ensino médio e superior. Há vaga para técnico administrativo, analista de TI, contador, entre outras.

Salário: até 5.346 reais

Inscrições: até 30 de junho pelo site do IGD

MG – Prefeitura de Alvarenga

São 32 vagas para níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para enfermeiro, psicólogo, odontólogo, médico, educador físico, entre outras.

Salário: até 9.307,17 reais

Inscrições: até 26 de junho pelo site Máxima Auditores

MG – Prefeitura de Alto Rio Doce

Há 10 oportunidades para quem tem diploma superior ou médio. As vagas são para farmacêutico NASF, médico da saúde da família PSF, técnico de referência assistente social, agente comunitário de saúde PSF e auxiliar em saúde bucal PSF.

Salário: até 10.400 reais

Inscrições: até 7 de julho pelo site da Amma Barbacena

MG – Polícia Militar de Minas Gerais

O concurso oferece 39 oportunidades para nível superior. As vagas são para farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta (especialidade respiratória) e médico (clínica geral, cirurgia torácica, pediatria, angiologia/cirurgia vascular, neurocirurgia, otorrinolaringologia).

Salário: até 8.874,60 reais

Inscrições: até 19 de julho pelo site da PM-MG

ES – Prefeitura de Vitória

Há 15 vagas para médico nas seguintes especialidades: angiologista, cirurgião geral, endocrinologista, infectologista, médico PSF, neurologista, oftalmologista, ortopedista, otorrinolaringologista, proctologista, psiquiatra, urologista, clínico (diarista e plantão) e pediatra (diarista e plantão).

Salário: 8.270,82 reais

Inscrições: até 27 de junho pelo site da prefeitura

PR – Itaipu Binacional

São 12 vagas para nível fundamental, médio e superior para trabalhar em Foz do Iguaçu. De nível superior há oportunidades na área de administração, informática, engenharia cartográfica e comunicação social.

Salário: até 6.602,74 reais

Inscrições: até 11 de julho pelo site da Universidade Federal do Paraná, Núcleo de Concursos

SC – Prefeitura de Laguna

São 42 oportunidades para níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, nutricionista, psicólogo, odontólogo, enfermeiro.

Salário: até 8.188,08 reais

Inscrições: até 22 de junho pelo site de concursos da Faepesul

SC – Prefeitura de Balneário Gaivota

Há vagas para todos os níveis, inclusive para engenheiro químico, nutricionista, enfermeiro, médico e orientador social.

Salário: até 11.160,45 reais

Inscrições: até 27 de junho pelo site da Faepesul

SC -Prefeitura de Armazém

São 15 vagas para níveis fundamental, médio e superior. De nível superior há vagas para farmacêutico, médico.

Salário: até 9.896,65 reais

Inscrições: até 10 de julho pelo site IOBV

SC – Prefeitura de Santa Cecília

Há 71 oportunidades para profissionais com todos os graus de escolaridade. Os cargos disponíveis incluem os de enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro em segurança do trabalho, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, entre outros.

Salário: até 14.688,81 reais

Inscrições: até 13 de julho pelo site da SC Treinamentos

RS – Câmara Municipal de Guaíba

São 3 vagas, duas para auxiliar administrativo e uma para procurador.

Salário: até 6.125,81 reais

Inscrições: até 26 de junho pelo site Legalle Concursos

RS – Universidade Federal de Pelotas (Ufpel)

Há 11 vagas para professor do magistério superior nas seguintes áreas: geociências, geodésia e geotécnica, representação gráfica, prescrição de exercícios físicos para grupos especiais, economias agrárias e dos recursos naturais/crescimento, flutuações e planejamento econômico/economia regional e urbana, zootecnia/pastagem e forragicultura, direito civil, teoria geral do processo e direito processual civil, saúde coletiva e psicologia médica e psiquiatria.

Salário: até 9.114,67 reais

Inscrições: até 27 de junho pelo site da Ufpel

RS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Há vagas para docentes em áreas como biologia, geografia, ciências da computação, engenharia, entre outras.

Salário: até 9.570,41 reais

Inscrições: até 3 de julho pelo site da UFRGS

RS – Prefeitura de Pelotas

O concurso oferece 162 oportunidades para os níveis superior, médio e fundamental, inclusive para enfermeiro intervencionista, engenheiro mecânico, médico perito, médico neurologista e médico veterinário.

Salário: até 5.547,87 reais

Inscrições: até 18 de julho pelo site da RBO Concursos

CENTRO OESTE

GO – Prefeitura de Carmo do Rio Verde

O concurso oferece 27 vagas para os níveis superior, médio e fundamental. Podem se candidatar enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, psicólogos, entre outros profissionais.

Salário: 9,5 mil reais

Inscrições: até 29 de junho pelo site da Ethos

MS – Governo do Mato Grosso do Sul

São 210 vagas, 30 para delegado e 180 para agente de polícia (escrivão ou de investigador). Para delegado, a idade mínima para participar é de 21 anos e a máxima de 45 anos. É preciso ter formação em Direito.

Salário: até 14.978,26 reais

Inscrições: até 10 de julho pelo site Fapems

MS – Polícia Civil de Mato Grosso do Sul

O concurso oferece 210 oportunidades para nível superior. Os cargos disponíveis são de delegado de polícia e agente de polícia judiciária (investigador ou escrivão).

Salário: até 14,978.26 reais

Inscrições: até 10 de julho pelo site da Fapems

NORTE E NORDESTE

RN – Prefeitura de Major Sales

São 88 oportunidades de nível fundamental, médio e superior. Há vaga para advogado, assistente social, bioquímico, contador, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, odontólogo, nutricionista, odontólogo, professor, psicólogo.

Salário: até 6.000 reais.

Inscrições: até 25 de junho pelo site de concursos pelo site de concursos da Universidade Estadual da Paraíba

RN – Prefeitura de José da Penha

São 32 oportunidades para níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para assistente social, bioquímico, cirurgião dentista, educador físico, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, farmacêutico, fisioterapeuta, pedagogo, professor, psicólogo, entre outras.

Salário: até 6.000 reais

Inscrições: até 25 de junho pelo site de concursos pelo site de concursos da Universidade Estadual da Paraíba

RN – Prefeitura e Câmara de Portalegre

São 65 oportunidades de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 11.750,00 reais

Inscrições: até 25 de junho pelo site de concursos da Universidade Estadual da Paraíba

PB – Prefeitura de Patos

São 427 oportunidades para todos os níveis de escolaridade, sendo que 240 vagas são para quem tem nível superior, com vagas para assistente social, biomédico, cardiologista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, gastroenterologista, hematologista, professores, entre outros profissionais.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 25 de junho pelo site de concursos da Universidade Estadual da Paraíba.

PB – Prefeitura de Boqueirão

São 185 oportunidades para os níveis superior, médio e fundamental. Há vagas para biomédico, farmacêutico, médico, assistente social, dentista, nutricionista, professor, pedagogo, veterinário, entre outros profissionais.

Salário: até 6.715 reais

Inscrições: até 30 de junho pelo site da Educa PB

PE – Universidade de Pernambuco

São 388 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades para o cargo de analista técnico em gestão universitária (para administrador, analista de sistemas, biólogo, dentista, enfermeiro, engenheiro, psicólogo, entre outras formações), assistente técnico em gestão universitária (para atendente de clínica odontológica, assistente administrativo, técnico em administração, contabilidade, entre outros) e médico (cardiologista pediátrico, ginecologista e obstetra, entre outros).

Salário: até 7.514,74 reais

Inscrições: até 16 de julho pelo site da UPENet

AL – Universidade Federal de Alagoas (Ufal)

Há vagas para docentes efetivos nos campi de Maceió, Arapiraca e Sertão. As oportunidades são para áreas como medicina, engenharia, matemática, psicologia, economia, artes, entre outras.

Salário: até 9.585,67 reais

Inscrições: até 10 de julho pelo site da Copeve





RO – Ministério Público de Rondônia

São 10 vagas para promotor. Entre os requisitos, é preciso ter concluído curso de Direito e também ter três anos de experiência.

Salário: 24.818,91 reais

Inscrições: até 10 de julho pelo site Concursos FMP