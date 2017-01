3 truques para conseguir memorizar coisas mais rápido

São Paulo – No site de perguntas e respostas Quora, um usuário perguntou como memorizar conteúdos mais rapidamente. A resposta mais bem cotada veio de uma empreendedora do Vale do Silício, Nela Canovic, blogueira aficionada por temas ligados a produtividade. Estas são as suas três principais dicas:

1. Use um timer

“É muito difícil ter foco em qualquer matéria se você sabe que vai gastar horas na sua mesa estudando”, escreve. Para sessões de estudo , use um cronômetro e crie prazos curtos para você seguir. A vantagem é que, de acordo com ela, o cérebro consegue trabalhar de maneira mais objetiva e efetiva em períodos curtos de tempo.

Para ler um texto pela primeira vez, ela indica definir um período de meia a uma hora para se esforçar pela concentração total. Uma ferramenta que pode ser útil é a técnica Pomodoro que estabelece 25 minutos de atenção intercalados por cinco minutos de pausa.

Ao estudar para uma prova, ela sugere utilizar uma lista de perguntas sobre os temas centrais de cada disciplina e a técnica Pomodoro para respondê-las por blocos o mais rápido que conseguir.

2. Ensine para alguém

Revisar, relembrar e reter. Os três verbos que explicam a vantagem de encarnar o professor e transmitir a alguém o conteúdo recém estudado. E tudo isso bem mais rapidamente do que se você estivesse quieto lendo o material, garante Nela Canovic.

Pode ser um amigo, um parente ou até uma audiência inventada, para quem fica de cabelo em pé com a ideia de falar em público. Ela indica até que você improvise uma lousa com papel branco colado na parede onde poderia grifar os conceitos previamente escritos nas folhas. Treine como tivesse que fazer uma apresentação no trabalho ou uma palestra sobre o tema.

3. Construa um palácio da memória

Esta é uma técnica bastante antiga e usada por muitos especialistas e participantes de competições de memorização. Também chamado de método de Loci, o recurso está ligado a uma sequência de localização espacial de itens.

De preferência eleja um local que já conhece muito bem como o seu palácio ou, se preferir, construa mentalmente um lugar e desenhe depois.

Seja detalhista e então escolha os cômodos, móveis ou até mesmo objetos em que serão depositadas as informações de que precisará se lembrar. Sendo um local real , você pode percorrê-lo enquanto faz essas anotações mentais. A empreendedora indica o passo a passo do wikiHow para quem quiser se aprofundar no assunto, além de citar mais referências e ainda livros e um TED TALK. Confira: